Τόμας Μαρκλ: Ακόμη και με 10 έτη φυλάκισης είναι αντιμέτωπος ο πατέρας της Δούκισσας του Σάσεξ – Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

Aνατριχιαστικές λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας απο την υπόθεση παιδικής πορνογραφίας εναντίον του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής στον οίκο ευγηρίας Maravida Senior Living στο Λέικλαντ της Φλόριντα.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο 82χρονος εμφανίζεται ντυμένος σε δύο φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν από δεκαετίες, ενώ αγγίζει γυμνά κορίτσια. Σε μία φωτογραφία, ένα κορίτσι καθόταν γυμνό στα γόνατά του ενώ εκείνος την άγγιζε, και σε μια άλλη φωτογραφία ο ίδιος ήταν ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι με ένα γυμνό κορίτσι ξαπλωμένο μπροστά του, όπως περιγράφεται στα δικαστικά έγγραφα.

O Τόμας Μαρκλ κατηγορείται για κατοχή παιδικής πορνογραφίας και αναμένεται να εμφανιστεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Τάμπα, στη Φλόριντα, σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με τη New York Post.

Το φρικιαστικό υλικό βρέθηκε έπειτα από έφοδο των ομοσπονδιακών αρχών στο σπίτι του Τόμας Μάρκλ. στις Φιλιππίνες, καθώς και σε δύο αποθήκες που νοίκιαζε εδώ και περίπου 18 χρόνια. Η μία από τις αποθήκες βρισκόταν στο Μεξικό, ενώ η άλλη στην Καλιφόρνια.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «αρρωστημένα ψέματα». Ο Μαρκλ ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης δέκα ετών, εάν κριθεί ένοχος για την κατηγορία.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

«Ο Τόμας Γουέιν Μάρκλ, 82 ετών, από το Λέικλαντ της Φλόριντα, συνελήφθη σήμερα κατόπιν ομοσπονδιακής ποινικής καταγγελίας, σύμφωνα με την οποία φέρεται να διατηρούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων (CSAM), συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών με σεξουαλικό περιεχόμενο στις οποίες εμφανίζεται ο ίδιος μαζί με κορίτσια πριν την εφηβεία, σε δύο αποθήκες στην περιοχή του Λος Άντζελες που είχε νοικιάσει για σχεδόν δύο δεκαετίες» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.