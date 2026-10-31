Daily Mail: Υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε αποθήκη του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ στο Μεξικό – Ενημερώθηκε το FBI

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Νέες σοβαρές καταγγελίες έρχονται στο φως για τον Τόμας Μαρκλ, πατέρα της δούκισσας του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, καθώς η βρετανική εφημερίδα Daily Mail υποστηρίζει ότι εντόπισε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε αποθήκη που είχε νοικιάσει ο 82χρονος στο Μεξικό, κοντά στην πρώην κατοικία του.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό δημοσίευμα της Παρασκευής (30/10), δημοσιογράφοι της εφημερίδας απέκτησαν πρόσβαση σε αποθηκευτικό χώρο στην περιοχή Ροσαρίτο, κοντά στα σύνορα Μεξικού και ΗΠΑ, όπου βρήκαν δεκάδες κουτιά με προσωπικά αντικείμενα, φωτογραφίες, έντυπο υλικό και ηλεκτρονικές συσκευές. Ανάμεσα στα ευρήματα, σύμφωνα πάντα με τη Daily Mail, περιλαμβάνονται περιοδικά με εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και φωτογραφίες γυμνών νεαρών γυναικών και κοριτσιών, ορισμένες από τις οποίες φαίνονται ανήλικες.

Η εφημερίδα ανακοίνωσε ότι ενημέρωσε το FBI για τα ευρήματά της, ενώ ο Τόμας Μαρκλ έχει αρνηθεί τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του σε σχέση με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Τι βρέθηκε στην αποθήκη του Μεξικού

Σύμφωνα με τη Daily Mail, αποδείξεις που εξέτασαν οι δημοσιογράφοι της επιβεβαιώνουν ότι ο Τόμας Μαρκλ είχε νοικιάσει την αποθήκη, διαστάσεων περίπου 1,5 επί 3 μέτρα, το 2017.

Ο χώρος βρίσκεται σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από την πρώην κατοικία του στο Ροσαρίτο, όπου είχε εγκατασταθεί το 2011.

Όπως πληροφορήθηκε η εφημερίδα, ο 82χρονος φέρεται να είχε σταματήσει να καταβάλλει το ενοίκιο το 2024, ενώ η τελευταία καταγεγραμμένη επίσκεψή του στην αποθήκη ήταν τον Μάρτιο εκείνου του έτους.

Μέσα σε περίπου 20 κουτιά, οι δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι εντόπισαν βιβλία, περιοδικά, οικογενειακές φωτογραφίες, επιστολές και άλλο προσωπικό υλικό.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ορισμένες φωτογραφίες γυμνών κοριτσιών και νεαρών γυναικών ασιατικής καταγωγής, καθώς και αρνητικά φιλμ 35 χιλιοστών με εικόνες παιδιών σε παραλία, τα οποία η εφημερίδα χαρακτηρίζει ως πιθανώς τραβηγμένα χωρίς τη γνώση τους.

Σε άλλες φωτογραφίες εμφανίζεται μία γυναίκα με δεμένα άκρα κατά τη διάρκεια φωτογράφισης.

Η Daily Mail περιγράφει επίσης μία σειρά ασπρόμαυρων φωτογραφιών, σε μία από τις οποίες ο Μαρκλ εμφανίζεται καθισμένος σε κρεβάτι ξενοδοχείου δίπλα σε μία γυναίκα νεαρής ηλικίας, ενώ η ίδια φέρεται να απεικονίζεται γυμνή σε άλλες λήψεις.

Η ηλικία των εικονιζόμενων προσώπων δεν έχει επιβεβαιωθεί, ενώ η εφημερίδα διευκρινίζει ότι δεν έχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Μαρκλ είχε σεξουαλικές επαφές μαζί τους.

Περισσότερες από 50 βιντεοκασέτες και επτά σκληροί δίσκοι

Στην αποθήκη βρέθηκαν επίσης περισσότερες από 50 βιντεοκασέτες, ορισμένες με τίτλους που παραπέμπουν σε πορνογραφικό περιεχόμενο.

Ωστόσο, το ακριβές περιεχόμενό τους παραμένει άγνωστο.

Οι δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι εντόπισαν ακόμη επτά σκληρούς δίσκους που είχαν αφαιρεθεί από υπολογιστές, τέσσερις φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, παλιούς υπολογιστές και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.

Σε έναν από τους υπολογιστές υπήρχαν οδηγίες για τη χρήση προγράμματος διαγραφής δεδομένων, μαζί με κωδικό ενεργοποίησης, ενώ βρέθηκε και ένα χάρτινο πιάτο στο οποίο είχε γραφτεί η φράση «DARK WEB» και διάφορες διαδικτυακές διευθύνσεις.

Δεν είναι γνωστό τι περιλαμβάνουν οι ηλεκτρονικές συσκευές ούτε εάν έχουν εξεταστεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Τα βιβλία που εντοπίστηκαν και η αναφορά σε έργο του Νίκου Κούνδουρου

Στη συλλογή που περιγράφει η Daily Mail περιλαμβάνονται βιβλία με θεματολογία σχετική με την παιδοφιλία, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την ιστορία της σεξουαλικότητας.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται τα «Victorian Children», «Hollywood Lolitas», «Forbidden Sexual Behavior and Morality» και «The Invisible Children».

Η εφημερίδα αναφέρεται και στο φωτογραφικό λεύκωμα «Young Aphrodites», που συνδέεται με την ελληνική ταινία «Μικρές Αφροδίτες» του Νίκου Κούνδουρου, παραγωγής 1963.

Το βιβλίο περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό σχετικό με την ταινία, η οποία πραγματεύεται τη σεξουαλική αφύπνιση και τη σεξουαλική βία σε ένα περιβάλλον της αρχαίας Ελλάδας.

Άλλα έντυπα της συλλογής, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περιλαμβάνουν εικόνες γυμνών ή ημίγυμνων ανήλικων κοριτσιών.

Έρευνα και στις Φιλιππίνες μετά από καταγγελία του γιου του

Η αποκάλυψη της Daily Mail έρχεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστή έρευνα στις Φιλιππίνες σχετικά με υλικό που φέρεται να εντοπίστηκε ανάμεσα σε προσωπικά αντικείμενα του Μαρκλ, τα οποία είχαν παραμείνει στο σπίτι του γιου του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ.

Ο γιος του 82χρονου είχε ειδοποιήσει τις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι ανακάλυψε εκατοντάδες, ενδεχομένως και χιλιάδες εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε κουτιά που περιείχαν αντικείμενα του πατέρα του.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα της Sun, το υλικό παραδόθηκε στις αστυνομικές Αρχές των Φιλιππίνων, ενώ ενημερώθηκε και το FBI.

Ο Φιλιππινέζος αξιωματούχος Τζόνβικ Ρεμούλα είχε δηλώσει ότι υπάρχουν ενδείξεις που παραπέμπουν σε ενδεχόμενη διάπραξη σοβαρού αδικήματος.

Ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ δήλωσε ότι σοκαρίστηκε από όσα αντίκρισε.

«Όταν βρήκα αυτό το υλικό, ένιωσα φρίκη και δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταγγείλω τον πατέρα μου», ανέφερε.

«Τον στήριζα, τον φρόντιζα και τον βοηθούσα για χρόνια, αλλά αυτό σταματά εδώ. Δεν πρόκειται να του ξαναμιλήσω, εκτός εάν κληθώ να καταθέσω εναντίον του», πρόσθεσε.

Τι απαντά ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ

Ο 82χρονος αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη και έχει απορρίψει τις κατηγορίες του γιου του ότι κατέβαζε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε ηλεκτρονικές συσκευές.

Σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε παραδεχθεί ότι πλήρωσε για σεξουαλικές υπηρεσίες στις Φιλιππίνες όταν ήταν ελεύθερος, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλικές επαφές με ανήλικους.

«Δεν είχα ποτέ σεξουαλική επαφή με κανέναν κάτω των 18 ετών», είχε δηλώσει.

Επίσης, διέψευσε ότι απεικονίζεται σε φωτογραφία που φέρεται να δείχνει έναν άνδρα που του μοιάζει να έχει σεξουαλική επαφή με νεαρό κορίτσι.

Η Daily Mail αναφέρει ότι προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει μαζί του σχετικά με τα νέα ευρήματα στο Μεξικό, χωρίς να λάβει απάντηση.

Ο Μαρκλ βρίσκεται σήμερα σε κέντρο αποκατάστασης στη Φλόριντα, μετά τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού, που πραγματοποιήθηκε στις Φιλιππίνες.

Η αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ

Μετά τις προηγούμενες αποκαλύψεις, η Μέγκαν Μαρκλ είχε δηλώσει ότι ενημερώθηκε για καταγγελίες σχετικά με σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος παιδιών το 2019, όταν επικοινώνησαν μαζί της οι βρετανικές αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με την ίδια, έλαβε διαβεβαιώσεις ότι οι καταγγελίες ήταν υπό διερεύνηση και της συστήθηκε να μην τοποθετηθεί δημόσια, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία.

Η σχέση της δούκισσας του Σάσεξ με τον πατέρα της είχε διαρραγεί πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι το 2018, μετά την αποκάλυψη ότι ο Τόμας Μαρκλ είχε συνεργαστεί με φωτογράφο παπαράτσι για τη σκηνοθετημένη λήψη φωτογραφιών.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί η άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του σε σχέση με τα ευρήματα της αποθήκης στο Μεξικό.