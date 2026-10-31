Pizza Fan: Άρχισαν οι πληρωμές δεδουλευμένων – Τι καταγγέλλει εργαζόμενος για τις δηλωμένες ώρες εργασίας στην ΕΡΓΑΝΗ

Στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Pizza Fan και την επόμενη ημέρα για τους εργαζόμενους της επιχείρησης, αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως που γνωστοποίησε ότι έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές δεδουλευμένων.

Η κ. Κεραμέως, μιλώντας στον ΣΚΑΙ επιβεβαίωσε ότι από το συνολικό αριθμό εργαζομένων, μόνο 550 είναι δηλωμένοι στην μητρική εταιρεία και οι υπόλοιποι στα καταστήματα franchise, ενώ διευκρίνισε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει 165 έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας στην Pizza Fan και έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω των 730.000 ευρώ.

Η υπουργός υπογράμμισε εκ νέου ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι η προστασία των εργαζομένων και δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή όλες οι συμβάσεις εργασίας είναι ενεργές, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει δεδουλευμένα και ασφαλιστικές εισφορές.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να έχω την πληροφορία ότι έχουν ξεκινήσει πληρωμές δεδουλευμένων εργαζομένων στην Pizza Fan», είπε η υπουργός τονίζοντας ότι το Υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, βρίσκεται σε συνομιλίες με εκπροσώπους των εργαζομένων και της εργοδοσίας, και μάλιστα έχει ζητήσει το Υπουργείο Εργασίας να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και της διοίκησης η οποία έχει οριστεί για την προσεχή Τρίτη».

Εργαζόμενος της Pizza Fan : «Εάν δεν πληρωθούμε, θα κινηθούμε νομικά»

«Πήγαμε μια μέρα να δουλέψουμε και το κατάστημα ήταν κλειστό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Ταραζάς, εργαζόμενος της Pizza Fan στη Θεσσαλονίκη, περιγράφοντας στο ΕΡΤnews τον αιφνίδιο τρόπο με τον οποίο διακόπηκε η λειτουργία των καταστημάτων. Ο ίδιος, ο οποίος εργαζόταν ως διανομέας στην εταιρεία τον τελευταίο χρόνο, τόνισε ότι οι εργαζόμενοι δεν είχαν προηγουμένως ενημερωθεί για το παραμικρό, με αποτέλεσμα να βρίσκονται πλέον σε καθεστώς αβεβαιότητας για το εργασιακό τους μέλλον.

«Όλα έγιναν πολύ ξαφνικά. Το μαγαζί έκλεισε από τη μία μέρα στην άλλη, χωρίς να έχουμε ενημερωθεί για κάτι. Απλά πήγαμε μια μέρα να δουλέψουμε και ήταν κλειστό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει καμία επίσημη ενημέρωση για τις επόμενες εξελίξεις.

Προτεραιότητα για τους εργαζομένους αποτελεί η καταβολή των δεδουλευμένων τους, καθώς, όπως εξήγησε, αρκετοί βασίζονται αποκλειστικά στον συγκεκριμένο μισθό. Η πληρωμή πραγματοποιείται κάθε μήνα στις 7, για τον προηγούμενο μήνα, και σε περίπτωση που δεν καταβληθούν τα χρήματα στην προβλεπόμενη ημερομηνία, οι εργαζόμενοι προτίθενται να προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες για τη διεκδίκησή τους.

Ο Γιώργος Ταραζάς αναφέρθηκε, επίσης, στο ζήτημα των δηλωμένων ωρών εργασίας, επισημαίνοντας ότι στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εμφανίζονταν σημαντικά λιγότερες ώρες από εκείνες που πραγματοποιούσαν στην πραγματικότητα. Όπως ανέφερε, το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπιζαν και άλλοι εργαζόμενοι.

Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι αναζητούν νέες θέσεις απασχόλησης, ωστόσο η απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας δεν είναι εύκολη. Σύμφωνα με τον κ. Ταραζά, περίπου 2.500 εργαζόμενοι επηρεάζονται συνολικά, ενώ από τους δέκα συνεργάτες του μόλις δύο είχαν καταφέρει μέχρι εκείνη τη στιγμή να βρουν νέα δουλειά.

Ο ίδιος υπογράμμισε, τέλος, ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, η ΑΑΔΕ δεν έχει δεσμεύσει τους λογαριασμούς μισθοδοσίας ούτε έχει σφραγίσει την εταιρεία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι τα καταστήματα θα επαναλειτουργήσουν. Μέχρι τότε, οι εργαζόμενοι παραμένουν χωρίς σαφείς απαντήσεις, περιμένοντας να μάθουν τι θα γίνει με τις θέσεις εργασίας και τα δεδουλευμένα τους.