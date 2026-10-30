Pizza Fan: Διαπραγματεύσεις για αποδέσμευση λογαριασμών και άνοιγμα των καταστημάτων – Στο επίκεντρο η προστασία 2.500 εργαζομένων

Σε εξέλιξη βρίσκονται επαφές του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ε.τ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, με εκπροσώπους της διοίκησης της αλυσίδας Pizza Fan, με βασικό στόχο να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία των καταστημάτων της επιχείρησης.

Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται στον απόηχο της απόφασης για τη δέσμευση της περιουσίας των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της φορολογικής απάτης. Η σχετική εντολή αφορά σε τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, ακίνητα και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο των εμπλεκομένων.

Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή έχει προβλεφθεί η εξαίρεση των λογαριασμών που προορίζονται για την καταβολή της μισθοδοσίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι δεν θα στερηθούν τις αποδοχές τους εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων.

Αναζήτηση λύσης για εργαζομένους και προμηθευτές

Το επόμενο βήμα αφορά, σύμφωνα με το dikastiko.gr, στη διερεύνηση της δυνατότητας αποδέσμευσης συγκεκριμένων τραπεζικών λογαριασμών, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και με την απαραίτητη εποπτεία, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και να καταστεί εφικτή η σταδιακή επανεκκίνηση των καταστημάτων.

Το ζήτημα έχει ιδιαίτερη κοινωνική και οικονομική διάσταση, καθώς η αλυσίδα απασχολεί περισσότερους από 2.500 εργαζομένους, χωρίς να συνυπολογίζεται ο σημαντικός αριθμός διανομέων που συμμετέχουν στην εξυπηρέτηση των παραγγελιών.

Παράλληλα, υπάρχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς προμηθευτές, ιδιοκτήτες ακινήτων που στεγάζουν καταστήματα της αλυσίδας, καθώς και άλλους συνεργάτες της επιχείρησης. Η παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα συνεργαζόμενων επαγγελματιών.

Εξονυχιστικός οικονομικός έλεγχος πριν από οποιαδήποτε αποδέσμευση

Πριν από τη λήψη αποφάσεων για την αποδέσμευση χρημάτων, η Αρχή αναμένεται να εξετάσει αναλυτικά την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιολογηθούν οι συνολικές υποχρεώσεις της, το πραγματικό κόστος μισθοδοσίας, οι ασφαλιστικές εισφορές, τα ανεξόφλητα τιμολόγια των προμηθευτών, καθώς και τα πάγια έξοδα που απαιτούνται για τη λειτουργία των καταστημάτων.

Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί και στα προβλεπόμενα έσοδα από τις πωλήσεις, ώστε να προσδιοριστεί το αναγκαίο ποσό που θα μπορούσε να διατεθεί για την κάλυψη των άμεσων λειτουργικών αναγκών.

Στόχος είναι να υπάρξει ένας συγκεκριμένος οικονομικός σχεδιασμός, ο οποίος θα επιτρέπει τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, χωρίς να υπονομεύεται η διαδικασία ελέγχου και η διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευθεί.

Οι διαβουλεύσεις αναδεικνύουν την προσπάθεια εξεύρεσης μιας ισορροπίας ανάμεσα στην ανάγκη διερεύνησης της υπόθεσης και στην προστασία των εργαζομένων, των προμηθευτών και των υπόλοιπων επαγγελματιών που εξαρτώνται οικονομικά από τη λειτουργία της Pizza Fan.

Το ζητούμενο πλέον είναι να διαμορφωθεί ένα ασφαλές πλαίσιο οικονομικής διαχείρισης, ώστε τα καταστήματα να μπορέσουν να ανοίξουν ξανά, οι εργαζόμενοι να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους και να περιοριστούν οι ευρύτερες επιπτώσεις στην αγορά.