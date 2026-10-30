Με έξωση απειλείται 92χρονη με αναπηρία 87% στη Θεσσαλονίκη

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Μία 92χρονη από την Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης απειλείται με έξωση από το σπίτι, στο οποίο ζει τα τελευταία 64χρόνια, υστερα από πλειστηριασμό που έγινε το 2021.

Η έξωση ήταν προγραμματισμένη για σήμερα αλλά τελικά δεν θα γίνει και ο δικαστικός επιμελητής δεν θα μεταβεί στο σημείο, ενώ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα εξεταστεί και το αίτημα αναστολής, που έχει καταθέσει η οικογένεια της ηλικιωμένης γυναίκας.

Η γυναίκα είναι κατάκοιτη, με αναπηρία 87%, ενώ το σπίτι πέρασε στην ιδιοκτησία των δύο παιδιών της όταν πέθανε ο σύζυγός της. Τα παιδιά πήραν δάνειο πριν από την κρίση και στη συνέχεια αδυνατούσαν να το αποπληρώσουν.

Νωρίτερα, σήμερα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το σπίτι της ηλικιωμένης και απετράπη η έξωση.

 

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