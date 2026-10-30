Πλάκα: Οι έρευνες των 34 ημερών που οδήγησαν στη σύλληψη των 3 δραστών – Τα βίντεο, η άρση απορρήτου και η συνδρομή ειδικών

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Το πώς οι αρχές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη των τριών δραστών, οι οποίοι συνελήφθησαν για την φονική έκρηξη στο νεοκλασικό κτίριο το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026, στην Πλάκα, περιέγραψε ο Βασίλειος Βαθρακογιάννης σε σχετική ενημέρωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι της Παρασκευής (30/10).

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις δράστες, ηλικίας 37, 55 και 34 ετών, συνελήφθησαν με βάση σχετικά εντάλματα που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους ύστερα από έρευνες που διήρκεσαν 34 ημέρες, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026.

Όπως επιβεβαίωσε και επίσημα ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό την κλοπή χάλκινων σωληνώσεων, προκαλώντας την διαρροή, η οποία στη συνέχεια οδήγησε στην έκρηξη και την ισοπέδωση του κτιρίου, με τραγικό απολογισμό τους έξι νεκρούς.

Οι ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής

Αναλυτικά, ο Βασίλειος Βαθρακογιάννης είπε τα εξής:

«Καλησπέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης της πολύνεκρης έκρηξης που σημειώθηκε στην Πλάκα το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026, προχώρησε χθες, Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 37 και 55 ετών και ένας αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, ηλικίας 34 ετών, σε εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος τους από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Αθήνας.

Σήμερα οδηγήθηκαν από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ενώπιον της Αρμόδιας Ανακρίτριας και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό την κλοπή χάλκινων σωληνώσεων, προκαλώντας την διαρροή.

Από την πρώτη στιγμή, η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών και υπό συνθήκες ιδιαίτερης μυστικότητας.

Επί 34 ημέρες, εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. εργάστηκαν νυχθημερόν, για να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες της έκρηξης και να τεκμηριώσουν την υπόθεση.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην αγαστή συνεργασία των στελεχών της Δ.Α.Ε.Ε. με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι συνέδραμαν στην ταυτοποίηση των φερόμενων ως εμπλεκομένων.

Η διερεύνηση περιέλαβε την ανασύσταση του χώρου της έκρηξης, μέσα από μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειες, την ενδελεχή ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού, την αξιοποίηση στοιχείων που προέκυψαν κατόπιν άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και την εξέταση των πειστηρίων που συλλέχθηκαν από το σημείο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιστημονική τεκμηρίωση. Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεργάστηκε με διορισμένους δικαστικούς πραγματογνώμονες, ηλεκτρολόγους μηχανικούς και χημικό, καθώς και με το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η συνδυαστική αξιολόγηση των ανακριτικών και επιστημονικών ευρημάτων συνέβαλε καθοριστικά στην ανασύνθεση της αλληλουχίας των γεγονότων και στην τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της έρευνας.

Με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους, σταθερή μας προτεραιότητα παραμένει η αναζήτηση της αλήθειας και η ουσιαστική συνδρομή στο έργο της Δικαιοσύνης.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση».