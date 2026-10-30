Ναύπλιο: Εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που διέπρατταν απάτες εις βάρος ηλικιωμένων – Η λεία τους υπολογίζεται στις 700.000 ευρώ

Δύο εγκληματικές οργανώσεις και μία εγκληματική συμμορία, εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, στο πλαίσιο αστυνομικών επιχειρήσεων, που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές των νομών Αργολίδας, Μεσσηνίας και Αττικής.

Συνελήφθησαν δέκα βασικά μέλη των δυο οργανώσεων, ηλικίας από 21 έως 39 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμα εννέα ατόμων. Σχηματίστηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση, αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, που έπραττε απάτες και κλοπές.

Η δικογραφία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Σύμφωνα με την αστυνομία, φαίνεται να είχαν αποκομίσει, παράνομο οικονομικό όφελος, που ξεπερνά τις 700.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σε βάρος τους, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη των οποίων διαπράττουν απάτες και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και απόπειρες αυτών, η οποία περιλαμβάνει ακόμη εννέα ταυτοποιημένα μέλη, ηλικίας από 21 έως 69 ετών, καθώς και άγνωστους συνεργούς τους.

Όπως προέκυψε απ’ την πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ναυπλίου και αξιοποιώντας όλα τα στοιχεία και τις μεθόδους, οι κατηγορούμενοι απ’ τον μήνα Μάρτιο έως και τον Οκτώβριο του 2026, είχαν φτιάξει δύο διακριτές, μεταξύ τους εγκληματικές οργανώσεις και μία εγκληματική συμμορία, με πεδίο δράσης σε Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία και άλλων περιοχών της χώρας.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία και καταμερισμό ρόλων, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με υποψήφια θύματα, προσποιούμενοι, είτε τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ, είτε τους λογιστές και παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα, ως αληθή, χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικούς ισχυρισμούς, εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες και κατάφερναν να τους αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα.

Η πρώτη εγκληματική οργάνωση, με τηλεφωνικό κέντρο που δραστηριοποιούταν στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας, έδρασε από (30.5.2026 έως 16.10.2026).

Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δέκα ατόμων, εκ των οποίων, συνελήφθησαν οι πέντε οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε, διέπραξαν τουλάχιστον είκοσι πέντε αξιόποινες πράξεις, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να ανέρχεται σε 482.766 ευρώ.

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση, με τηλεφωνικό κέντρο που δραστηριοποιούταν στην περιοχή της Νέας Κίου, έδρασε από (22.3.2026 έως 08.10.2026).

Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή έξι Ελλήνων και δύο αλλοδαπών, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι πέντε, οι οποίοι διέπραξαν τουλάχιστον έντεκα αξιόποινες πράξεις, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν, να ανέρχεται σε 210.150 ευρώ.

Η τρίτη εγκληματική συμμορία, με τηλεφωνικό κέντρο που δραστηριοποιούταν στην περιοχή του Ζεφυρίου Αττικής, έδρασε από (19.8.2026 έως 26.8.2026).

Ταυτοποιήθηκε επίσης η εμπλοκή άλλων τριών ατόμων, που διέπραξαν τουλάχιστον τρείς αξιόποινες πράξεις, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν, να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας επιχείρησης, διενεργήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε σπίτια και αυτοκίνητα που είχαν στην κατοχή τους, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

· 39 συσκευές κινητών τηλέφωνων,

· 33 τηλεφωνικές συνδέσεις,

· ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας μη λειτουργικών οχημάτων,

· πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών αντικειμένων και

· 9 οχήματα, ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, για την εξακρίβωση της ενδεχόμενης συμμετοχής τους, σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων, καθώς και την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους.