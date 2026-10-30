Στη ΓΑΔΑ για μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση ο Αντώνης Ρέμος – «Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή»

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Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) μετέβη σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 ο Αντώνης Ρέμος.

Σύμφωνα με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Μιχάλη Δημητρακοπούλου, ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε στην ΓΑΔΑ για να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου χειριστού ανωνύμων blogs που τον δυσφημούν.

«Ο Αντώνης Ρέμος σέβεται το θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, μικρών και μεγάλων αλλά υπάρχει και ένα αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και αυτή είναι η συκοφαντική δυσφήμιση» τονίζει ο κ. Δημητρακόπουλος

Αναλυτικά ο δήλωση του Μιχάλη Δημητρακοπούλου

«Πράγματι σήμερα ο Αντώνης Ρέμος επισκέφτηκε τον επικεφαλής του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην ΓΑΔΑ, προκειμένου να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου χειριστού ανωνύμων blogs, που τον δυσφημούν.

Ο Αντώνης Ρέμος σέβεται το θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, μικρών και μεγάλων αλλά υπάρχει και ένα αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και αυτή είναι η συκοφαντική δυσφήμιση».