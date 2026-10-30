Κόντρα Γεωργιάδη-Πολάκη στα Χανιά: «Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε με τις ανοησίες» – «Δεν γίνεται να έχουμε λιγότερο προσωπικό από το 2019»

Πιστοί στο ραντεβού τους, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Παύλος Πολάκης, μετά τις κόντρες στη Βουλή, «διασταύρωσαν τα ξίφη τους» και στα Χανιά. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Χανίων για την κατάσταση του ιδρύματος, ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ζήτημα μείωσης του προσωπικού σε σχέση με το 2019, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα του νοσοκομείου αποτυπώνει τις συνέπειες της υποστελέχωσης, προκαλώντας την αντίδραση του υπουργού Υγείας.

Νέες θέσεις εργασίας ανακοίνωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Την προκήρυξη και των οκτώ θέσεων γιατρών στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο αμφιθέατρο του νοσηλευτικού ιδρύματος, δίνοντας απάντηση στις έντονες ανησυχίες των υγειονομικών για το μέλλον της κλινικής.

«Δεν χρειάζεται να κάνετε συλλαλητήριο για την Παθολογική Κλινική. Προκηρύσσουμε και τις οκτώ θέσεις για την Παθολογική και θα δούμε και το θέμα της θέσπισης κινήτρων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, αναφερόμενος στις ανάγκες στελέχωσης του νοσοκομείου.

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης έθεσε στο επίκεντρο της συζήτησης τη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ζητώντας από τους δήμους να εξετάσουν τη θέσπιση πρόσθετων οικονομικών κινήτρων, προκειμένου να καταστεί πιο ελκυστική η επιλογή των Χανίων ως τόπου εργασίας για γιατρούς.

Στο ζήτημα της ενίσχυσης των υγειονομικών από τους Δήμους αναφέρθηκε ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, τονίζοντας ότι απαιτείται υπευθυνότητα, ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι πολίτες.

«Κρατάμε μία στάση υπευθυνότητας για να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο Δήμος θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την ενίσχυση των γιατρών. «Εμείς ως Δήμος προφανώς θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα ενίσχυσης των γιατρών. Όμως τι θα πετύχουμε; Θα δώσουμε λύση ή απλώς θα θεραπεύσουμε στοχευμένα κάποιες καταστάσεις; Ένα μόνιμο μέτρο είναι το campus», τόνισε ο κ. Σημανδηράκης.

Όπως επεσήμανε, το campus αποτελεί μια λύση που μπορεί να χρειαστεί χρόνο για να υλοποιηθεί, ωστόσο δημιουργεί μια μόνιμη συνθήκη για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι Δήμοι οφείλουν να δυναμώνουν τις φωνές των τοπικών κοινωνιών, αναδεικνύοντας τα προβλήματα και καλώντας τη διοίκηση να ακούει τις επισημάνσεις των φορέων και όχι να τις εκλαμβάνει ως μομφή.

Την πρόθεση της Περιφέρειας να συμβάλει στην προσπάθεια ενίσχυσης του νοσοκομείου εξέφρασε ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νικόλαος Καλογερής. «Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε, όσο μπορούμε να συνδράμουμε την προσπάθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πολάκης: «Δεν γίνεται να περάσαμε κορονοϊό και να έχουμε λιγότερο προσωπικό από το 2019»

«Δεν έπαθαν ξαφνικά παράκρουση όλοι αυτοί εδώ μέσα που λένε ζοριζόμαστε. Δεν γίνεται να περάσαμε κορονοϊό και να έχουμε λιγότερο προσωπικό από το 2019». Τώρα λιγότεροι άνθρωποι τραβάνε το λούκι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα εξακολουθεί να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Όπως σημείωσε, αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των τοπικών φορέων, ενώ χαρακτήρισε την περίοδο 2015-2019 ως περίοδο άνθησης για το νοσοκομείο.

Επικαλούμενος στοιχεία από την επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Πολάκης ανέφερε ότι τον Δεκέμβριο του 2025 στο Νοσοκομείο Χανίων εργάζονταν συνολικά 1.095 άτομα. Παράλληλα, παρουσίασε δεδομένα για τη χειρουργική δραστηριότητα, επισημαίνοντας ότι το 2017 πραγματοποιήθηκαν 6.724 επεμβάσεις, ενώ το 2025 ο αριθμός μειώθηκε στις 5.510. Για το 2026, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής είχαν πραγματοποιηθεί 4.414 χειρουργεία, εκτιμώντας ότι η συνολική εικόνα θα κινηθεί σε αντίστοιχα επίπεδα. «Αυτό είναι το αποτέλεσμα της μείωσης του προσωπικού», κατέληξε.

Γεωργιάδης: «Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε με τις ανοησίες»

Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στις αναφορές του Παύλου Πολάκη για τη σύγκριση του αριθμού των εργαζομένων με το 2019, χαρακτηρίζοντας αντιπαραγωγική την πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η αποτύπωση του προσωπικού πρέπει να λαμβάνει υπόψη και όσους αφαιρέθηκαν από τις ψυχιατρικές δομές. «Αν προσθέσετε εκείνους που αφαιρέθηκαν από τις ψυχιατρικές δομές, είμαστε μέσα με το 2019 συν 71 άτομα», ανέφερε, ζητώντας ουσιαστικά διαφορετική προσέγγιση στη σύγκριση των στοιχείων.

Ο υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στον χαρακτηρισμό του Νοσοκομείου Χανίων ως Άγονο «Α», επισημαίνοντας ότι συνεπάγεται ουσιαστική οικονομική ενίσχυση για τους εργαζομένους. «Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε με τις ανοησίες. Αυτό το άγονο Α’ έχετε ουσιαστική αύξηση του εισοδήματός σας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ανέφερε ότι η συνολική μισθοδοσία του ΕΣΥ ανέρχεται σε 3 δισ. ευρώ, κάνοντας ειδική αναφορά και στο ποσοστό του 50%, το οποίο προσδιόρισε σε 1,6 δισ. ευρώ.

Κλείνοντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει συνεργασία με τον δήμαρχο Χανίων μέσα στο επόμενο 24ωρο, με αντικείμενο τις οργανικές θέσεις στην Παθολογική και την Αιματολογική Κλινική. Στόχος, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις και τις παρεμβάσεις της συνάντησης, είναι να εξεταστούν οι δυνατότητες κάλυψης των αναγκών του νοσοκομείου, με την ενίσχυση του προσωπικού και την προσέλκυση νέων γιατρών να παραμένουν στο επίκεντρο.

Με το σύνθημα «Με Α και ΟΥ δεν φτιάχνεται υγεία» υποδέχθηκαν τον Γεωργιάδη

Με το σύνθημα «Με α και ου δεν φτιάχνεται υγεία» υποδέχθηκαν εργαζόμενοι και φορείς τον Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Χανίων, παρά την ανακοίνωση για τον χαρακτηρισμό του ιδρύματος ως Άγονο Α΄, η οποία δημοσιεύθηκε το πρωί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Η άφιξη του υπουργού στο νοσηλευτικό ίδρυμα πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντονης διαμαρτυρίας, με εργαζόμενους, γιατρούς και εκπροσώπους φορέων να τον υποδέχονται με πανό και συνθήματα. «Με α και ού δεν φτιάχνεται υγεία» ήταν ένα από τα συνθήματα που ακούστηκαν, αποτυπώνοντας την αντίδραση των συγκεντρωμένων απέναντι στην κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο.

Οι διαμαρτυρίες επικεντρώθηκαν κυρίως στις ελλείψεις προσωπικού και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές υπηρεσίες. Οι αποδοκιμασίες συνεχίστηκαν τόσο έξω όσο και μέσα στο νοσοκομείο, ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης περιηγήθηκε στους χώρους του ιδρύματος συνοδευόμενος από τον διοικητή, Γιώργο Μπέα.