Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε επιχείρηση την ώρα που εργάζονταν άνθρωποι – Μία νεκρή και οκτώ τραυματίες

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Μία γυναίκα σκοτώθηκε και οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην κοινότητα Σόστκα, στην περιφέρεια Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, το πρωί της Παρασκευής (30/10).

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας, Όλεχ Χριχόροφ, το θύμα ήταν μία 43χρονη γυναίκα, ενώ ένας από τους οκτώ τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν σκόπιμα μία πολιτική επιχείρηση, στην οποία βρίσκονταν εργαζόμενοι την ώρα της επίθεσης. Δεν διευκρίνισε την ακριβή τοποθεσία της εγκατάστασης ούτε το αντικείμενο δραστηριότητάς της.

Η πλήρης έκταση των ζημιών δεν είχε ακόμη εξακριβωθεί, ενώ συνεργεία έκτακτης ανάγκης επιχειρούσαν στο σημείο. Ο Χριχόροφ πρόσθεσε ότι η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε αρκετά ρωσικά drones κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Μαζικές ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας

Σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση, κατά το προηγούμενο 24ωρο οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε εννέα κοινότητες της περιφέρειας Σούμι, χρησιμοποιώντας πυροβολικό, όλμους, drones FPV, άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κατευθυνόμενες βόμβες. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκε ακόμη ένας άνθρωπος.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα της 30ής Οκτωβρίου επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, τέσσερις κατευθυνόμενους αεροπορικούς πυραύλους και 113 drones τύπου Shahed, εκ των οποίων τα 83 ήταν αεριωθούμενα.

Οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στις περιφέρειες Κιέβου, Πολτάβας και Ντνιπροπετρόφσκ.