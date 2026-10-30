Πλάκα: Νέο βίντεο με τους τρεις κατηγορούμενους να απομακρύνονται με κομμάτι χαλκοσωλήνα – ΒΙΝΤΕΟ

Νέο βίντεο από τους τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, τους έχει καταγράψει να κινούνται σε στενό της περιοχής πέντε ώρες πριν από την τραγωδία, έχοντας στα χέρια τους το κομμάτι χαλκοσωλήνα που αφαίρεσαν.

Τα πλάνα είναι από κάμερες ασφαλείας και έρχονται στη δημοσιότητα από την ΕΡΤ. Είναι μέσα στο υλικό που εξέτασαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής και οδήγησαν στην ταυτοποίησή τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες του κρατικού καναλιού.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων από πρόθεση, κατά συναυτουργία, για έκρηξη με τα ίδια αποτελέσματα, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία και για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Πρόκειται για δύο Έλληνες και έναν Αλβανό, γνώριμους των αρχών με πλούσιο ποινικό παρελθόν.

Την ερχόμενη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου αναμένεται να απολογηθούν και οι τρεις κατηγορούμενοι, καθώς ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία από τις δικαστικές αρχές.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από έρευνα 34 ημερών. Η έκρηξη, που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, αποδίδεται σε δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου με σκοπό την κλοπή χαλκού.

Τι αποκαλύπτει άλλο βίντεο

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι ανέλυσαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, όπου διακρίνονται τρία άτομα να κινούνται ύποπτα γύρω από το κτίριο στην οδό Λυσικράτους πέντε ώρες πριν από την έκρηξη. Οι δύο από αυτούς φαίνονται να μπαίνουν στο κλιμακοστάσιο, να μένουν για ελάχιστα λεπτά και στη συνέχεια να αποχωρούν όλοι μαζί βιαστικά, κρατώντας κομμάτι χαλκοσωλήνα.

Πριν από αυτό, το πόρισμα που συνέταξε το εργαστήριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είχε καταλήξει ότι το σημείο της διαρροής ήταν στο εσωτερικό του κτιρίου, δίπλα από τον μετρητή του ισογείου, και όχι εξωτερικά της εγκατάστασης.

Οι τρεις συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις αρχές δεκάδες φορές στο παρελθόν για κλοπές, ληστείες, οπλοκατοχή, ναρκωτικά και βαριές σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η παρέμβαση στις σωληνώσεις φέρεται να προκάλεσε θραύση αγωγού και διαρροή φυσικού αερίου, η οποία οδήγησε στην έκρηξη. Από το ισχυρό ωστικό κύμα προκλήθηκε η κατάρρευση κτιρίου, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο έξι ανθρώπων.

Πώς έφτασε η ΔΑΕΕ στη σύλληψή τους

Επί 34 μέρες με απόλυτη μυστικότητα, διεξήχθη η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, για την εξιχνίαση της σοβαρής υπόθεσης της πολύνεκρης έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου που σημειώθηκε στην Πλάκα το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026, όπως ανέφερε σήμερα το μεσημέρι , ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, σε επίσημη ενημέρωση που έκανε σήμερα το μεσημέρι.

Ο κ. Βαθρακογιάννης τόνισε ότι για την εξιχνίαση της φονικής έκρηξης, που προήλθε από δολιοφθορά στο δίκτυο του φυσικού αερίου από τους τρεις συλληφθέντες, προκειμένου να κλέψουν χαλκοσωλήνες, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η επιστημονική τεκμηρίωση από το εργαστήριο μεταλλουργίας του ΕΜΠ, καθώς και η συνεργασία της ΔΑΕΕ με διορισμένους δικαστικούς πραγματογνώμονες, ηλεκτρολόγους μηχανικούς και χημικό, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στη συνδρομή της Δίωξης Εκβιαστών και της Ομάδα ΔΙΑΣ της ΕΛ.ΑΣ., για την ταυτοποίηση των δραστών.

Ειδικότερα, ο κ. Βαθρακογιάννης στην ενημέρωση του από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ανέφερε:

«Καλησπέρα σας. Στην εξιχνίαση της υπόθεσης της πολύνεκρης έκρηξης που σημειώθηκε στην Πλάκα το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026, προχώρησε χθες, Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 37 και 55 ετών και ένας αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, ηλικίας 34 ετών, σε εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος τους από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Αθήνας.

Σήμερα οδηγήθηκαν από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ενώπιον της Αρμόδιας Ανακρίτριας και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό την κλοπή χάλκινων σωληνώσεων, προκαλώντας την διαρροή.

Από την πρώτη στιγμή, η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών και υπό συνθήκες ιδιαίτερης μυστικότητας.

Επί 34 ημέρες, εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. εργάστηκαν νυχθημερόν, για να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες της έκρηξης και να τεκμηριώσουν την υπόθεση.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην αγαστή συνεργασία των στελεχών της Δ.Α.Ε.Ε. με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι συνέδραμαν στην ταυτοποίηση των φερόμενων ως εμπλεκομένων.

Η διερεύνηση περιέλαβε την ανασύσταση του χώρου της έκρηξης, μέσα από μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειες, την ενδελεχή ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού, την αξιοποίηση στοιχείων που προέκυψαν κατόπιν άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και την εξέταση των πειστηρίων που συλλέχθηκαν από το σημείο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιστημονική τεκμηρίωση. Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεργάστηκε με διορισμένους δικαστικούς πραγματογνώμονες, ηλεκτρολόγους μηχανικούς και χημικό, καθώς και με το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η συνδυαστική αξιολόγηση των ανακριτικών και επιστημονικών ευρημάτων συνέβαλε καθοριστικά στην ανασύνθεση της αλληλουχίας των γεγονότων και στην τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της έρευνας.

Με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους, σταθερή μας προτεραιότητα παραμένει η αναζήτηση της αλήθειας και η ουσιαστική συνδρομή στο έργο της Δικαιοσύνης.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις συλληφθέντες χαρακτηρίζονται ως άτομα “περιθωριακά”, με πλούσιο ποινικό μητρώο για κλοπές, ναρκωτικά, ληστείες, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και άλλα αδικήματα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 55χρονος έχει συλληφθεί συνολικά στο παρελθόν 45 φορές, ο 37χρονος Έλληνας 13 φορές και ο 34χρονος Αλβανός 20 φορές.