Έκρηξη στην Πλάκα: Τη Δευτέρα οι απολογίες των 3 κατηγορουμένων – Πώς αποκαλύφθηκε η δολιοφθορά

Την ερχόμενη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026, αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, καθώς ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία από τις δικαστικές Αρχές.

Πρόκειται για δύο Έλληνες, ηλικίας 34 και 54 ετών, καθώς και έναν 37χρονο υπήκοο Αλβανίας, οι οποίοι φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου, επιχειρώντας να αφαιρέσουν χάλκινους σωλήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η παρέμβαση στις σωληνώσεις φέρεται να προκάλεσε θραύση αγωγού και διαρροή φυσικού αερίου, η οποία οδήγησε στην έκρηξη. Από το ισχυρό ωστικό κύμα προκλήθηκε η κατάρρευση κτιρίου, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο έξι ανθρώπων.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι τρεις συλληφθέντες είναι:

Εμπρησμός από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων, από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων, από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι κλέφτες χαλκού βγαίνουν από το κτίριο

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι κλέφτες χαλκού βγαίνουν από το τριώροφο κτίριο στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη με τους έξι νεκρούς, έφερε νωρίτερα στη δημοσιότητα το enikos.gr.

Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνονται να βγαίνουν βιαστικά από το οίκημα. Οι δυο εξ αυτών είχαν μπει στο εσωτερικό του λίγο νωρίτερα και είχαν κατευθυνθεί προς το «τυφλό» κλιμακοστάσιο, έναν κλειστό χώρο χωρίς ανοίγματα, όπου βρισκόταν ο μετρητής φυσικού αερίου.

Εκεί επιχείρησαν να αφαιρέσουν χαλκοσωλήνες, κόβοντας έναν από τους σωλήνες παροχής φυσικού αερίου. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά απομακρύνθηκαν τρέχοντας από το κτίριο, κρατώντας ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα.

Παλιοί γνώριμοι των αρχών οι συλληφθέντες

Οι τρεις συλληφθέντες για την φονική έκρηξη στην Πλάκα είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών, αφού ο 34χρονος έχει συλληφθεί περισσότερες από 20 φορές, ενώ ο 37χρονος και ο 55χρονος έχουν συλληφθεί από 15 φορές ο καθένας.

Οι συλλήψεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, σε υποθέσεις κλοπών, ληστειών, όπλων, ναρκωτικών και βαριών σωματικών βλαβών.

Παράλληλα, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, εξετάζεται η εμπλοκή τους σε άλλες αξιόποινες πράξεις, κυρίως κλοπές, που διαπράχθηκαν την ημέρα της έκρηξης σε περιοχές από την Ομόνοια έως τον Άγιο Ιωάννη στον Νέο Κόσμο.

Τι έδειξε η εξέταση των σωληνώσεων

Σημαντικό μέρος της έρευνας των αρχών επικεντρώθηκε στον εντοπισμό του σημείου από το οποίο ξεκίνησε η διαρροή.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ, υπό τον αντιπύραρχο Δημήτρη Δημακογιάννη, συνεργάστηκαν με διορισμένους δικαστικούς πραγματογνώμονες, μεταξύ των οποίων ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και χημικός, καθώς και με επιστημονικό προσωπικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν από τα συντρίμμια τα τμήματα του μετρητή και των σωληνώσεων φυσικού αερίου και προχώρησαν στην ανασύσταση της εγκατάστασης. Αξιοποιήθηκε, δε, και φωτογραφία που απεικόνιζε τον μετρητή πριν από την έκρηξη.

Το σπασμένο τμήμα του σωλήνα μεταφέρθηκε στο εργαστήριο μεταλλογνωσίας του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών του ΕΜΠ, προκειμένου να εξεταστεί ο μηχανισμός της θραύσης.

Όπως προέκυψε από την τεχνική ανάλυση, η σωλήνωση είχε υποστεί μηχανική καταπόνηση λόγω εφελκυσμού. Το εύρημα αυτό υποδεικνύει ότι ασκήθηκε ισχυρή δύναμη έλξης στον σωλήνα, κατά την προσπάθεια αποκοπής του.

Ο καθηγητής Πέτρος Τσακιρίδης επιβεβαίωσε ότι η διαρροή προήλθε από την εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου, δίπλα στον μετρητή. Στο ίδιο συμπέρασμα έχει καταλήξει και ο δικαστικός πραγματογνώμονας Τάσος Δέδες, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1.

Από θαύμα σώθηκαν 12 μαθητές σε σχολικό

Η τραγωδία στην Πλάκα θα μπορούσε να είχε πάρει ακόμη πιο εφιαλτικές διαστάσεις, αφού τη στιγμή της έκρηξης, στις 7:30 το πρωί, ένα σχολικό βαν με 12 μαθητές ιδιωτικού σχολείου κινείτο στην οδό Λυσικράτους, σε μικρή απόσταση από το νεοκλασικό κτίριο.

Σε βίντεο του enikos.gr το μαύρο όχημα διακρίνεται να περνά κοντά στο σημείο την ώρα της έκρηξης. Τα συντρίμμια που εκτινάχθηκαν προκάλεσαν υλικές ζημιές στο βαν, ωστόσο, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, αφού δεν τραυματίστηκαν τα παιδιά που επέβαιναν σε αυτό. Οι μαθητές, φυσικά, αντιλήφθηκαν τι συνέβη και υπέστησαν σοκ.

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω τι μας συνέβη. Βρισκόμουν στην Πλάκα για να πάρω δύο αδέλφια που έμεναν εκεί. Σκοτείνιασαν τα πάντα από την έκρηξη. Τρομάξαμε πάρα πολύ. Το βαν υπέστη φθορές από τα ερείπια που εκτινάχθηκαν. Από θαύμα κανένα παιδί δεν έπαθε το παραμικρό», δήλωσε συγκλονισμένος ο οδηγός.