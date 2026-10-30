Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη – Ελαφρά τραυματισμένη η οδηγός

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε γύρω στις 10:30 το πρωί της Παρασκευής (30/10/26), στο εθνικό οδικό δίκτυο της Φθιώτιδας, σημαίνοντας άμεσο συναγερμό, στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το συμβάν έλαβε χώρα στην Εθνική Οδό Θερμοπυλών – Ιτέας, αμέσως μετά τη διασταύρωση με την Ιερά Μονή Δαμάστας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του LamiaReport, πιθανότατα η ολισθηρότητα του οδοστρώματος, σε συνδυασμό με τις διαδοχικές στροφές, που χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο σημείο, οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Το επιβατικό αυτοκίνητο (Ι.Χ.), το οποίο οδηγούσε νεαρή γυναίκα, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός οδοστρώματος, με αποτέλεσμα η οδηγός να παγιδευτεί στο εσωτερικό της καμπίνας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας, περιπολικό της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες επιχείρησαν άμεσα και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια τη γυναίκα, από το αναποδογυρισμένο όχημα.

Στη συνέχεια, η οδηγός παρελήφθη από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας κυρίως για προληπτικούς λόγους και εξετάσεις, χωρίς να διαφαίνεται αρχικά σοβαρός τραυματισμός.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.