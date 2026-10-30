Politico: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι «εφιαλτές» των Βρυξελλών; – Ένας… Halloween οδηγός για το ποιος φοβάται ποιον στην ΕΕ

Στο πνεύμα του Halloween, το οποίο γιορτάζεται το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, το Politico επιστρατεύει το κατάλληλο πέπλο «τρόμου» για να χαρτογραφήσει με σκωπτική διάθεση τους παρασκηνιακούς φόβους στις Βρυξέλλες.

Με αφορμή λοιπόν το Halloween, το δημοσίευμα μετατρέπει τις πολιτικές ανατροπές, τις εσωτερικές ίντριγκες και τις τεχνολογικές προκλήσεις στους μεγαλύτερους «εφιαλτές» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας παράλληλα ποιος πραγματικά φοβάται ποιον στους διαδρόμους των θεσμικών οργάνων.

Όλοι φοβούνται τη Μαρίν Λεπέν

Το πρόσωπο που προκαλεί τους μεγαλύτερους «πονοκεφάλους» σε διπλωμάτες, αξιωματούχους και βουλευτές της ΕΕ είναι η επικρατέστερη υποψήφια για τη γαλλική προεδρία, Μαρίν Λεπέν του «Εθνικού Συναγερμού» (RN).

Τα ερωτήματα που αιωρούνται στις Βρυξέλλες είναι αμείλικτα:

Θα υλοποιήσει την υπόσχεσή της να υποδιπλασιάσει τη συνεισφορά του Παρισιού στον προϋπολογισμό της ΕΕ;

Θα παρασύρει την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι μακριά από το συστημικό ρεύμα των Βρυξελλών;

Θα απαιτήσει την αποπομπή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν;

Όπως επισημαίνει το Politico, η ΕΕ είχε αρχίσει να εξοικειώνεται με την ιδέα μιας ενδεχόμενης προεδρίας του Ζορντάν Μπαρντελά στο Μέγαρο των Ηλυσίων, καθώς η θητεία του στην Ευρωβουλή είχε δείξει έναν σχετικό πραγματισμό απέναντι στις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, οι ελπίδες αυτές διαψεύστηκαν όταν το Εφετείο του Παρισιού άναψε το «πράσινο φως» στη Λεπέν να είναι εκ νέου υποψήφια για την προεδρία.

Ο επόμενος επικεφαλής της ΕΚΤ φοβάται τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας του ευρώ απέναντι σε ανόρθοδοξες εθνικές οικονομικές πολιτικές, σημειώνει το Politico.

Αυτός ο ρόλος ενδέχεται να δοκιμαστεί σκληρά από τον υποψήφιο για τη γαλλική προεδρία Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ο οποίος συγκεντρώνει πιθανότητες να περάσει στον δεύτερο γύρο των εκλογών, έχοντας δεσμευτεί να «βάλει φωτιά» σε δισεκατομμύρια ευρώ γαλλικού χρέους.

Το εμπρηστικό του σχέδιο καλεί την ΕΚΤ να παραιτηθεί από τις πληρωμές τόκων για ένα τεράστιο μέρος των γαλλικών ομολόγων – ένας ανόρθοδοξος και ενδεχομένως ανέφικτος ελιγμός, η οποία, σύμφωνα με αναλυτές που επικαλείται το Politico, θα μπορούσε μέχρι και να θέσει τη Γαλλία εκτός ευρωζώνης.

Μετά την ανακοίνωση ότι η Κριστίν Λαγκάρντ αποχωρεί από την προεδρία της ΕΚΤ τον Φεβρουάριο, οι προθέσεις των Γάλλων υποψηφίων για το βουνό του χρέους θα επισκιάσουν την κούρσα της διαδοχής της, όπου ως επικρατέστεροι προβάλλουν ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ και ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κοθ.

Οι λομπίστες φοβούνται το ChatGPT

Ο αριθμός των τροπολογιών που καταθέτουν οι ευρωβουλευτές έχει εκτοξευθεί μετά την εμφάνιση της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), με βασικά νομοσχέδια της ΕΕ να αντιμετωπίζουν πλέον χιλιάδες προτάσεις αλλαγών.

Αξιωματούχοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θεωρούν ότι πρόκειται για σύμπτωση, σημειώνοντας ότι πολλές τροπολογίες είναι γραμμένες με ύποπτα «ρομποτική» διατύπωση, ενώ ορισμένες επικαλούνται νομοθεσία που… δεν υπάρχει καν.

Σύμφωνα με το Politico, ο τεράστιος αυτός όγκος τροπολογιών τρομοκρατεί τους λομπίστες, τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς και τους γραφειοκράτες που καλούνται να τις ταξινομήσουν και να τις παρακολουθήσουν, ενώ παράλληλα φουντώνει ο φόβος ότι η ΤΝ θα μπορούσε τελικά να τους αντικαταστήσει.

Τα στελέχη της Κομισιόν φοβούνται την υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Αυστρίας

Τα υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπουν με νευρικότητα τις κινήσεις της υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Αυστρίας, Κλαούντια Μπάουερ, η οποία ηγείται μιας πρωτοβουλίας για τη δραστική περικοπή των διοικητικών δαπανών της Κομισιόν -από τις οποίες καλύπτονται οι μισθοί και τα γραφεία των ευρωκρατών- στο πλαίσιο του νέου επταετούς προϋπολογισμού.

Η εκστρατεία αυτή, η οποία υποστηρίζεται από τις περισσότερες πρωτεύουσες της ΕΕ, είχε ως αποτέλεσμα μια περικοπή ύψους 8% στον διοικητικό προϋπολογισμό της τελευταίας πρότασης.

Όπως σχολιάζει χαριτολογώντας το δημοσίευμα, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται τόσο πολύ την Μπάουερ που μειώνουν το μέγεθος των αντιπροσωπειών τους κάθε φορά που ταξιδεύουν στην Αυστρία.

Η Ρόσβαλ φοβάται τους Σεζουρνέ και Ντομπρόβσκις

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Τζέσικα Ρόσβαλ, έχει σοβαρούς λόγους να ανησυχεί για τον Επίτροπο Βιομηχανίας, Στεφάν Σεζουρνέ, ο οποίος αναλαμβάνει τον ηγετικό ρόλο στη νέα νομοθεσία για την Κυκλική Οικονομία (Circular Economy Act), παρά το γεγονός ότι ο επίσημος τίτλος της Ρόσβαλ είναι Επίτροπος «για μια Ανταγωνιστική Κυκλική Οικονομία».

Η συστέγαση των υπηρεσιών τους στο ίδιο κτίριο προαναγγέλλει σκληρές παρασκηνιακές συγκρούσεις, καθώς η Ρόσβαλ πιέζει για μεγαλύτερη περιβαλλοντική προστασία, ενώ ο Σεζουρνέ θέτει ως προτεραιότητα τη βιομηχανική ανάπτυξη.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το Politico, η Ρόσβαλ δέχεται πιέσεις και από τον επικεφαλής της ΕΕ για τη μείωση της γραφειοκρατίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο οποίος ζητεί συμφωνία για την απλούστευση περιβαλλοντικών νόμων πριν από το τέλος του έτους.

Την ίδια στιγμή, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) συνεχίζει να πιέζει την Κομισιόν να ανοίξει ξανά τους παλαιότερους νόμους για την προστασία των πτηνών, των οικοτόπων και των υδάτων.

Ο Στουμπ φοβάται την Κάλας και τον Κόστα

Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δεν έχει σχολιάσει δημόσια την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν, ωστόσο έχει καταστήσει σαφές ότι αποδοκιμάζει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.

Παρ’ όλα αυτά, αν ο Πούτιν προσέφερε σοβαρές συνομιλίες, η Κάλας θα ήταν το αρμόδιο πρόσωπο να απαντήσει, καθώς ο συντονισμός της εξωτερικής πολιτικής εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.

Την ίδια στιγμή, το τηλέφωνο σηκώνει για συνομιλίες και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, καθώς εκπροσωπεί την Ένωση σε επίπεδο ηγετών στο εξωτερικό.

Αυτός ο θεσμικός ανταγωνισμός, σύμφωνα με διπλωμάτες που επικαλείται το Politico, εξηγεί γιατί ο Στουμπ έσπευσε να τονίσει ότι ο ίδιος και ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γενς Στόλτενμπεργκ μίλησαν αποκλειστικά για τις χώρες τους και όχι εκ μέρους της Ευρώπης.

Ο Βέμπερ φοβάται την ίδια του την ομάδα… και η ομάδα τη γενική γραμματέα

Αυτό που κρατά σε αγωνία τον επικεφαλής της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι οι εσωτερικές διαιρέσεις.

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ επιθυμεί να κρατήσει ενωμένες τις δυνάμεις του ενόψει των ευρωεκλογών του 2029, τις οποίες περιγράφει ως μάχη κατά της ακροδεξιάς.

Ωστόσο, οι εθνικές αντιπροσωπείες του ΕΛΚ διαφωνούν όλο και περισσότερο για το αν πρέπει να συνεργαστούν με την ακροδεξιά ή να την απομονώσουν.

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική του Βέμπερ διαδραματίζει η Ουάρντα Μπενσουάνγκ, γενική γραμματέας της ομάδας και διευθύντρια του γραφείου του.

Θεωρείται μία από τις πιο έμπιστες συνεργάτιδές του, με τη φήμη μιας ευφυούς αλλά αδίστακτης γραφειοκράτισσας, την οποία τα στελέχη του ΕΛΚ αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερο δέος στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου.

Κανείς δεν φοβάται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο… αλλά θα έπρεπε

Οι προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ασκήσει πιέσεις στις εθνικές πρωτεύουσες ενόψει του νέου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού έχουν κριθεί μέχρι στιγμής αναποτελεσματικές.

Παρά τις απειλές για καταψήφιση του προϋπολογισμού, καμία πλευρά δεν φαίνεται να τις λαμβάνει σοβαρά υπόψη.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η ανάλυση του Politico, θα έπρεπε.

Για την έγκριση του προϋπολογισμού απαιτούνται 361 από τις 720 ψήφους, σε ένα κατακερματισμένο Σώμα που εμφανίζεται εχθρικό απέναντι στα σχέδια συγχώνευσης των γεωργικών και περιφερειακών κονδυλίων.

Όσο περισσότερο αγνοούνται οι διαμαρτυρίες των ευρωβουλευτών από το Συμβούλιο, τόσο αυξάνεται η αποφασιστικότητά τους να αποδείξουν ότι οι προειδοποιήσεις τους δεν είναι κενές περιεχομένου.