Νορβηγία: Απάντησε στις ύβρεις Τραμπ περί «χώρας-απόπατου» με τα πιο… εντυπωσιακά WC της με θέα τα φιόρδ – «Κάνουμε τις τουαλέτες μεγάλες ξανά!»

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Με αφοπλιστικό χιούμορ και… αρχιτεκτονική φινέτσα απάντησε ο Οργανισμός Τουρισμού της Νορβηγίας στις τελευταίες προσβλητικές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετατρέποντας τον χαρακτηρισμό «χώρα-απόπατος» σε μια πρωτότυπη καμπάνια που αναδεικνύει τις πιο εντυπωσιακές και πολυβραβευμένες δημόσιες τουαλέτες της χώρας.

«Κάνουμε τις τουαλέτες μεγάλες ξανά!»

Αντί να ενοχληθεί από την επίθεση του Αμερικανού Προέδρου, ο οργανισμός Visit Norway επέλεξε να… «σηκώσει το καπάκι» σε ορισμένες από τις πιο εντυπωσιακές δημόσιες τουαλέτες του κόσμου.

«Είναι αυτές οι καλύτερες τουαλέτες (shit houses) στον κόσμο;», αναρωτήθηκε το Visit Norway στην ιστοσελίδα του, λίγες μόλις ημέρες μετά το ξέσπασμα του Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση.

«Η Νορβηγία κάνει τις τουαλέτες μεγάλες ξανά!» (Norway makes shit houses great again!), συνέχισε ο οργανισμός πάνω από φωτογραφίες με ορισμένες από τις πιο εντυπωσιακές δημόσιες τουαλέτες της χώρας, παραφράζοντας το σύνθημα του Αμερικανού Προέδρου «Make America Great Again» (MAGA).

«Αυτές οι τουαλέτες αξίζουν μια επίσκεψη, τόσο όταν πρέπει πραγματικά να πας όσο και όταν δεν πρέπει».

Σε σχετική ανάρτηση στο Facebook, ο τουριστικός οργανισμός σημείωσε: «Ακούσαμε κάποιον θόρυβο σχετικά με τη “χώρα-απόπατο”. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι διαθέτουμε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές τουαλέτες στον κόσμο. Με αγάπη, Visit Norway», συνοδεύοντας την ανάρτηση με τον τίτλο: «Γνωρίστε τις πιο όμορφες τουαλέτες στον κόσμο».



Το ξέσπασμα Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης

Η επίθεση του Τραμπ έλαβε χώρα σε συγκέντρωση στο Μίσιγκαν, λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

«Ειλικρινά, η Νορβηγία είναι χάλια. Η Νορβηγία έχει γίνει μια χώρα-απόπατος, για την ακρίβεια», δήλωσε ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας έναν όρο που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για την Αϊτή, τη Λιβύη, τη Σομαλία και τη Υεμένη.

Trump: “Why do we always have to take people from shit house countries? We can’t we take people from Norway and Sweden and Denmark? By the way, Denmark gave us Greenland … what do you take, Venezuela or Greenland? We got them both!” https://t.co/M1WvEMP5Yy — Aaron Rupar (@atrupar) October 24, 2026



Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα καλωσόριζε μετανάστες από ορισμένες χώρες αλλά όχι από τη Νορβηγία, «επειδή δεν πήρα το Νόμπελ Ειρήνης».

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Τραμπ είχε καταδικάσει την απόφαση να απονεμηθεί το βραβείο στη Νάβι Πίλαϊ, πρώην δικαστή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

«Αυτό είναι μια ανεξίτηλη κηλίδα στη χώρα της Νορβηγίας και σε εκείνους τους ανθρώπους που πήραν μια τόσο ντροπιαστική και ενοχλητική απόφαση», ανέφερε.

«Δεν έχω ακούσει ποτέ αυτό το άτομο. Το Νόμπελ Ειρήνης έχει δυσφημηθεί για πάντα… Και δεν θα το ξεχάσουμε, Νορβηγία».

Ωστόσο, το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονέμεται από το έθνος ή την κυβέρνηση της Νορβηγίας, αλλά από μια ανεξάρτητη επιτροπή – κάτι που ο Τραμπ «γνωρίζει πολύ καλά», όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Έσπεν Μπαρθ Έιντε.

«Του το υπενθυμίσαμε, σε περίπτωση που αναρωτιέται κανείς».

Αρχιτεκτονικά διαμάντια με θέα τα φιόρδ

Όπως εξηγεί το Visit Norway, σε 18 καθορισμένες τουριστικές διαδρομές στη χώρα, κορυφαίοι αρχιτέκτονες ανέλαβαν να μετατρέψουν τις ταπεινές δημόσιες τουαλέτες σε αυτόνομα αξιοθέατα, με αρκετές από αυτές να έχουν αποσπάσει διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής.

Πρόκειται για κομψοτεχνήματα που προσφέρουν εκπληκτική θέα σε φιόρδ, ορμητικά ποτάμια και καταρράκτες.

Όπως σημειώνει ο οργανισμός, «σας προσκαλούν να πάρετε τον χρόνο σας και να απολαύσετε το τοπίο, ακόμη και αν δεν έχετε κάποια ανάγκη να τακτοποιήσετε».

Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν:

Stegastein (Sognefjord): Κατατάχθηκε ανάμεσα στις 10 καλύτερες δημόσιες τουαλέτες στον κόσμο από το περιοδικό DesignCurial. Συνδυάζει λιτές, μινιμαλιστικές γραμμές με το άγριο τοπίο, ενώ διαθέτει μεγάλα φιμέ τζάμια που επιτρέπουν στον επισκέπτη να απολαμβάνει τη θέα από τον «θρόνο» χωρίς να φαίνεται από έξω.

Ureddplassen (Helgeland): Μια τουαλέτα σε σχήμα κύματος στις ακτές της βόρειας Νορβηγίας, η οποία έχει χαρακτηριστεί από διεθνή μέσα ως η πιο γραφική τουαλέτα στον κόσμο.

Tungeneset: Μια τουαλέτα «ιδανική για το Instagram», που δείχνει υπέροχη κάτω από το Σέλας.

Senja: Η παγκοσμίως γνωστή τριγωνική «χρυσή τουαλέτα».

«Αν το πάρεις σοβαρά, νικάει ο νταής»

Ο Γενς Κέλντσεν, καθηγητής ρητορικής στο Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν, δήλωσε στο δημόσιο δίκτυο NRK ότι η αντίδραση του Visit Norway ήταν απόλυτα σωστή.

«Είναι σαν τον νταή στο νηπιαγωγείο», ανέφερε. «Αν το πάρεις στα σοβαρά, ο νταής κερδίζει».

Από την πλευρά της, η Ευγενία Εγκόροβα, ανώτερη σύμβουλος του Visit Norway, τόνισε τη θερμή ανταπόκριση του κοινού: «Ο κόσμος χρειάζεται λίγο γέλιο».

«Σκεφτήκαμε: ας τους απαντήσουμε με ευγένεια και λίγο χιούμορ».

Ο οργανισμός αποκάλυψε μάλιστα ότι ετοιμάζει ακόμη περισσότερες εντυπωσιακές τουαλέτες, ανάμεσά τους και μία εμπνευσμένη από το δάσος, κατασκευασμένη από αποξηραμένο ξύλο περισσότερων από 60 δέντρων.

«Ετοιμαστείτε για τη στάση της ζωής σας», προετοίμασε το κοινό.

Με πληροφορίες από: Guardian, AFP