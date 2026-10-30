Θεσσαλονίκη: Αστυνομική καταδίωξη για τη σύλληψη διακινητή μεταναστών

Στη σύλληψη ενός 39χρονου ο οποίος ο οποίος διακινούσε μετανάστες, που είχαν εισέλθει παράνομα στην χώρα και δεν διέθεταν τα απαιτούμενα έγγραφα, για την νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με αστυνομικούς και άλλων Διευθύνσεων της ΓΑΔΘ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Voria.gr, χθες (29/10/2026) το βράδυ, ο συγκεκριμένος άνδρας εντοπίστηκε να κινείται στην Εγνατία οδό, με Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο στο ύψος των διοδίων της Ανάληψης, ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας, παράλληλα, επικίνδυνους ελιγμούς.

Αφού ακινητοποιήθηκε το όχημα του έπειτα από καταδίωξη που ακολούθησε στην περιοχή της Ευκαρπίας, ο 39χρονος προσπάθησε να διαφύγει, όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε τέσσερις παράνομους μετανάστες ενώ κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.