Γλυφάδα: Συνελήφθη o 46χρονος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού για τις εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον δύο πρώην συντρόφων του

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δύο εμπρηστικές επιθέσεις σημειώθηκαν με διαφορά περίπου 15 λεπτών, αργά το βράδυ της Τετάρτης (29/10/2026), στη Γλυφάδα. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 46χρονος αξιωματικός στο Πολεμικό Ναυτικό και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Στις 02:20, ο 46χρονος φέρεται να έβαλε φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Βουλγαροκτόνου, στην Άνω Γλυφάδα, όπου διέμενε η πρώην σύντροφός του.

Περίπου 15 λεπτά αργότερα, κινήθηκε προς την οδό Νυμφών, στο κέντρο της Γλυφάδας, όπου φέρεται να πυρπόλησε το αυτοκίνητο δεύτερης πρώην συντρόφου του και το όχημα του 51χρονου συντρόφου της.

Ο 46χρονος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς. Το κίνητρο των εμπρησμών διερευνάται και αναμένεται να αποσαφηνιστεί από την κατάθεσή του.