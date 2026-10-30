ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Ξυλούρης – Αναβλήθηκε η δίκη για τον Ιούνιο του 2027

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Για τον Ιούνιο του 2027 αναβλήθηκε η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ», ο οποίος κατηγορείται για απείθεια, σχετικά με την άρνησή του να καταθέσει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Γιώργος Ξυλούρης μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» έπειτα από εμφάνιση προκάρδιου άλγους, δηλαδή πόνου στην περιοχή του θώρακα, κοντά στην καρδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Ξυλούρης υποβάλλεται σε σειρά ιατρικών εξετάσεων, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της ενόχλησης.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει προκύψει κάποιο παθολογικό εύρημα, σύμφωνα με πηγές του νοσοκομείου.