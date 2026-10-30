Κωνσταντίνος Αργυρός: Προσπαθώ να αφιερώνω χρόνο στην οικογένειά μου – Όταν είμαι σπίτι πετάω τα κινητά για να είμαι δίπλα τους

Στις επαγγελματικές φιλοδοξίες, τη διεθνή πορεία της μουσικής του, αλλά και την οικογένειά του, αναφέρθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Άνω Κάτω… Κοινωνία», στο ΟΡΕΝ.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε για τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα και τα δύο τους παιδιά, περιγράφοντας στιγμές από την δική τους οικογενειακή καθημερινότητα, ενώ υπογράμμισε ότι, παρά τις πολλές επαγγελματικές του υποχρεώσεις, προσπαθεί να αξιοποιεί με κάθε τρόπο τον ελεύθερο χρόνο του με την οικογένειά του.

«Όταν είμαι σπίτι, πετάω τα κινητά και να είμαι δίπλα τους»

Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι έγινε για δεύτερη φορά πατέρας, «είναι το πιο όμορφο συναίσθημα στον κόσμο. Νιώθω πάρα πολύ τυχερός, δεν τα καταφέρνω όμως πάντα, όπως ήθελα. Η Αλεξάνδρα κρατάει πολλά όσο λείπω. Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι εγώ τραγουδάω, προσπαθώ να αφιερώνω χρόνο. Είμαστε μια οικογένεια που αγαπιόμαστε και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τόνισε ότι η οικογένειά του τον συνοδεύει συχνά στα ταξίδια του, ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. «Είναι πολύ δύσκολο γιατί και εμένα πολλές φορές μου κοστίζει, όταν βρίσκομαι στο εξωτερικό και με παίρνει τηλέφωνο η Αλεξάνδρα, έρχεται μερικές φορές μαζί η οικογένεια μαζί, αλλά επειδή είναι πολύ μωρά τα παιδιά δεν είναι εύκολο να ακολουθούν σε μακρινούς προορισμούς, οι στιγμές φεύγουν και όλο αυτό το πράγμα είναι δύσκολο», ανέφερε και πρόσθεσε: «Παρόλα αυτά όταν είμαι σπίτι, προσπαθώ να πετάω τα κινητά και να είμαι όσο το δυνατόν δίπλα τους και να είμαι παρών, όσο μπορώ περισσότερο».

«Αυτό που φέρνω εγώ στον κόσμο είναι η ελληνική ψυχή»

Μιλώντας για τις συναυλίες του εκτός Ελλάδας, τόνισε ότι «εκεί που πάμε στο εξωτερικό και τραγουδάμε, όλο αυτό ξεκινάει από τους Έλληνες του εξωτερικού, έχουν οικογένειες που ενδεχομένως είναι από άλλες χώρες, φέρνουν τους ανθρώπους τους, τις οικογένειές τους τους φίλους τους και εγώ φέρνω μία ελληνική εμπειρία, με ελληνική καρδιά, αυτά που έχω μάθει από την οικογένειά μου και γινόμαστε όλοι μία οικογένεια, τραγουδάμε, περνάμε πολύ όμορφες βραδιές. Αυτό που φέρνω εγώ στον κόσμο είναι η ελληνική ψυχή, που τους φαίνεται λίγο διαφορετική εκεί στο εξωτερικό ώρες ώρες».

Τι είπε για τα βραβεία Grammy

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ερωτήθηκε και για τα βραβεία Grammy, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για μια σημαντική διεθνή διάκριση.

«Έχω όνειρα, αλλά είναι ένας μεγάλος διαγωνισμός, θα δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και έχουμε να κερδίσουμε έστω μια θέση στις υποψηφιότητες», είπε και πρόσθεσε ότι «στις 16 Νοεμβρίου ανακοινώνονται τα nominations και μετά, αν φτάσουμε μέχρι εκεί, οι νικητές ανακοινώνονται τον Φλεβάρη».