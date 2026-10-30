Σοφία Βογιατζάκη: «Μετά τον θάνατο της μαμάς μου πήρα κιλά και δεν το αντιλαμβανόμουν»

Την Σοφία Βογιατζάκη φιλοξένησε η Αθηναΐς Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24, το βράδυ της Πέμπτης (29/10).

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η γνωστή ηθοποιός τοποθετήθηκε για την παχυσαρκία, την αυτοπεποίθηση και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους ανθρώπους που έχουν αυξημένο σωματικό βάρος, ενώ προχώρησε και σε μια προσωπική εξομολόγηση για τα κιλά που πήρε μετά τον θάνατο της μητέρας της.

Αρχικά, η Σοφία Βογιατζάκη υπογράμμισε ότι σέβεται τους ανθρώπους που αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους, ανεξάρτητα από το σωματικό τους βάρος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η δημόσια τοποθέτηση γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

«Δέχομαι όλους τους ανθρώπους που αισθάνονται πολύ καλά με τον εαυτό τους, σε όποιον αριθμό κιλών κι αν βρίσκονται. Μπορεί να δω μια γυναίκα που να είναι 150 κιλά, να είναι τόσο χαρούμενη και να έχει τέτοια αυτοπεποίθηση, που πραγματικά να το θαυμάζω. Εκεί, όμως, μπαίνει το ζήτημα της υγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η αποδοχή του εαυτού μας δεν θα πρέπει να οδηγεί στην υποβάθμιση των κινδύνων που συνδέονται με την παχυσαρκία, ιδιαίτερα όταν κάποιος διαθέτει δημόσιο βήμα.

«Δεν μας νομιμοποιεί τίποτα να λέμε “είμαι 150 κιλά και είμαι ευτυχισμένη και είμαι καταπληκτικά”. Ειδικά όταν έχεις δημόσιο βήμα, δεν μπορείς με κάποιον τρόπο να παρασύρεις άλλους ανθρώπους. Είναι θέμα υγείας και είναι πολύ σοβαρό», σημείωσε.

Η ηθοποιός χαρακτήρισε την παχυσαρκία σοβαρή ασθένεια, κάνοντας παράλληλα αναφορά και στη νευρική ανορεξία. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η ίδια πήρε αρκετά κιλά μετά την απώλεια της μητέρας της, χωρίς αρχικά να αντιληφθεί τη μεταβολή στο βάρος της.

«Μετά τον θάνατο της μαμάς μου πήρα καλά και δεν το αντιλαμβανόμουν», εξομολογήθηκε, μιλώντας για μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής της.