Βανέσα Αδαμοπούλου: «Είχα τον πατέρα μου Λυκειάρχη – Τον αγαπούσαν πολύ, ήταν γεννημένος για δάσκαλος»

Η Βανέσα Αδαμοπούλου, καλεσμένη στην τηλεοπτική εκπομπή «Στούντιο 4», μίλησε για τον πατέρα της, ο οποίος υπήρξε Λυκειάρχης στο σχολείο όπου φοιτούσε η ίδια, πριν γίνει καθηγητής πανεπιστημίου. 

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Βανέσα Αδαμοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/vanessaadamopoulou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βανέσα Αδαμοπούλου ήταν καλεσμένη στο «Στούντιο 4» και μίλησε για τον πατέρα της, ο οποίος ήταν Λυκειάρχης στο σχολείο που η ίδια πήγαινε.
  • Η ίδια εξήγησε πως τον αγαπούσαν πολύ οι συμμαθητές της, δηλώνοντας: «Ευτυχώς με είχε απαλλάξει από αυτό το βάρος ο πατέρας μου, γιατί πραγματικά ήταν εξαιρετικός δάσκαλος».
  • Παράλληλα, αποκάλυψε ότι συμμετείχε σε καταλήψεις και έκανε κοπάνα, σημειώνοντας: «Ήμουν πολύ τυχερή να έχω αυτόν τον μπαμπά».

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Το απόγευμα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, η Βανέσα Αδαμοπούλου ήταν καλεσμένη στο «Στούντιο 4», με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο. Η καλλιτέχνις, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, μίλησε για τον πατέρα της, ο οποίος ήταν Λυκειάρχης στο σχολείο που η ίδια πήγαινε.

«Είχα τον πατέρα μου Λυκειάρχη, αλλά μετά συνέχισε τις σπουδές του, πήρε ντοκτορά και έγινε καθηγητής πανεπιστημίου», εξήγησε στη συνέντευξή της η Βανέσα Αδαμοπούλου.

Αμέσως μετά, η καλλιτέχνις ανέφερε πως: «Ο πατέρας μου ήταν πολύ ωραίος τύπος γενικά, τον λατρεύουν όλοι. Αλλά και πάλι όταν είσαι η κόρη του Λυκειάρχη, εντάξει, φέρεις ένα βάρος. Αλλά εμένα τον αγαπούσαν πολύ.

Ευτυχώς με είχε απαλλάξει από αυτό το βάρος ο πατέρας μου, γιατί πραγματικά ήταν εξαιρετικός δάσκαλος. Ήταν από αυτούς που ήταν γεννημένος για δάσκαλος. Ήταν αυτός ο δάσκαλος που τον θυμάσαι. Είναι ακόμα, ζει, απλά δεν εργάζεται πια. Οπότε μόνο χαρά αισθανόμουν. Δεν μου έδινε βάρος. Οι μαθητές του τον γούσταραν». 

«Είχα κάνει κοπάνα, κάναμε καταλήψεις… Βεβαίως και ήμουν και σε καταλήψεις. Και μου τα έλεγαν κιόλας γιατί ήξεραν ότι δεν θα πω τίποτα στον πατέρα μου. Ήμουν πολύ τυχερή να έχω αυτόν τον μπαμπά», συνέχισε.

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