Βασίλης Μπισμπίκης: Η ανάρτηση της Μαριάννας Κιμούλη για τα γενέθλιά του και η τούρτα

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα για τον Βασίλη Μπισμπίκη, καθώς ο ηθοποιός έχει τα γενέθλιά του. Ο καλλιτέχνης δέχτηκε έκπληξη με τούρτα στη διάρκεια των γυρισμάτων για τη σειρά του MEGA «Δύο Μαύρα Πουκάμισα». 

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Βασίλης Μπισμπίκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα για τον Βασίλη Μπισμπίκη, καθώς έχει τα γενέθλιά του.
  • Ο καλλιτέχνης δέχτηκε έκπληξη στη διάρκεια των γυρισμάτων για τη σειρά του MEGA «Δύο Μαύρα Πουκάμισα».
  • Η συμπρωταγωνίστριά του στο σίριαλ, Μαριάννα Κιμούλη, του ευχήθηκε δημοσίως κοινοποιώντας φωτογραφία όπου ο ηθοποιός ποζάρει χαμογελαστός κρατώντας την τούρτα του.

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Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (29/10) ημέρα για τον Βασίλη Μπισμπίκη, καθώς ο αγαπημένος ηθοποιός έχει τα γενέθλιά του. Ο καλλιτέχνης δέχτηκε έκπληξη στη διάρκεια των γυρισμάτων για την σειρά του MEGA «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», με την Μαριάννα Κιμούλη, συμπρωταγωνίστριά του στο σίριαλ, να του εύχεται και δημοσίως.

Συγκεκριμένα, η γνωστή ηθοποιός κοινοποίησε μία φωτογραφία του Βασίλη Μπισμπίκη, σε story της στο Instagram.

Στο στιγμιότυπο, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης ποζάρει χαμογελαστός, ενώ κρατάει την τούρτα που του έφεραν οι συνεργάτες του στο γύρισμα, για τα γενέθλιά του.

Βασίλης Μπισμπίκης

Η Μαριάννα Κιμούλη, έχει γράψει στο story της: «Birthday boy». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης αναδημοσίευσε την ανάρτηση της συναδέλφου του και συμπρωταγωνίστριάς του στο σίριαλ.

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