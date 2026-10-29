Βασίλης Μπισμπίκης: Η ανάρτηση της Μαριάννας Κιμούλη για τα γενέθλιά του και η τούρτα

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Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (29/10) ημέρα για τον Βασίλη Μπισμπίκη, καθώς ο αγαπημένος ηθοποιός έχει τα γενέθλιά του. Ο καλλιτέχνης δέχτηκε έκπληξη στη διάρκεια των γυρισμάτων για την σειρά του MEGA «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», με την Μαριάννα Κιμούλη, συμπρωταγωνίστριά του στο σίριαλ, να του εύχεται και δημοσίως.

Συγκεκριμένα, η γνωστή ηθοποιός κοινοποίησε μία φωτογραφία του Βασίλη Μπισμπίκη, σε story της στο Instagram.

Στο στιγμιότυπο, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης ποζάρει χαμογελαστός, ενώ κρατάει την τούρτα που του έφεραν οι συνεργάτες του στο γύρισμα, για τα γενέθλιά του.

Η Μαριάννα Κιμούλη, έχει γράψει στο story της: «Birthday boy».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης αναδημοσίευσε την ανάρτηση της συναδέλφου του και συμπρωταγωνίστριάς του στο σίριαλ.