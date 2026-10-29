Το μυστήριο «χιόνι» των ωκεανών: Το κρυμμένο μυστικό που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για το κλίμα

Στα σκοτεινά βάθη των ωκεανών μας, πέφτει ένα ασταμάτητο, «σιωπηλό» χιόνι. Δεν αποτελείται από παγωμένο νερό, αλλά από οργανικά υπολείμματα που βυθίζονται αργά προς τον πυθμένα. Αυτό το «θαλάσσιο χιόνι», αν και μικροσκοπικό, παίζει έναν γιγαντιαίο ρόλο στη ρύθμιση του παγκόσμιου κλίματος, λειτουργώντας ως μια φυσική αποθήκη που εγκλωβίζει τον άνθρακα μακριά από την ατμόσφαιρα. Μέχρι σήμερα, ο ακριβής τρόπος με τον οποίο ο πλανήτης διαχειρίζεται αυτό το φαινόμενο παρέμενε μυστήριο.

Μια νέα, εντυπωσιακή επιστημονική ανακάλυψη έρχεται τώρα να ρίξει φως στα βάθη των θαλασσών, αποκαλύπτοντας ότι το μυστικό για τη σωτηρία του κλίματος ίσως κρύβεται σε μια αναπάντεχη ιδιότητα: στο πόσο… κολλώδεις είναι αυτές οι νιφάδες.

Μια νέα τεχνική απεικόνισης αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο τα βακτήρια αλληλεπιδρούν με τη μικροσκοπική δομή του θαλάσσιου χιονιού. Μια απροσδόκητη ιδιότητα των μικροσκοπικών σωματιδίων που βυθίζονται στον ωκεανό θα μπορούσε να βοηθήσει στον προσδιορισμό της ποσότητας του άνθρακα που αποθηκεύεται στα βάθη της θάλασσας. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η κολλώδης υφή του θαλάσσιου χιονιού επηρεάζει το πόσο εύκολα μπορούν τα βακτήρια να το διασπάσουν, αλλάζοντας ενδεχομένως την ποσότητα του άνθρακα που φτάνει στα βάθη του ωκεανού.

Ερευνητές από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Scripps του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο (UC San Diego) και το Πανεπιστήμιο του Λίνκολν διαπίστωσαν ότι το ιδιαίτερα γλοιώδες θαλάσσιο χιόνι αντιστέκεται στη βακτηριακή αποικοδόμηση.

Τα ευρήματά τους, που δημοσιεύθηκαν στις 8 Οκτωβρίου στο περιοδικό Science, υποδηλώνουν ότι τα σωματίδια με υψηλό ιξώδες μπορούν να μεταφέρουν περισσότερο από εξαπλάσια ποσότητα άνθρακα στα βάθη του ωκεανού σε σχέση με τα λιγότερο ιξώδη σωματίδια.

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Το θαλάσσιο χιόνι αποτελείται από μικροσκοπικές συστάδες νεκρού πλαγκτού, αποβλήτων, βλέννας, ορυκτών και άλλων υπολειμμάτων που κατεβαίνουν συνεχώς μέσω της υδάτινης στήλης. Καθώς αυτά τα σωματίδια βυθίζονται, μεταφέρουν άνθρακα από την ηλιόλουστη επιφάνεια του ωκεανού προς τα βαθύτερα ύδατα, όπου ένα μέρος του μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο για εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια.

Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι το θαλάσσιο χιόνι μεταφέρει περισσότερους από 10 γιγατόνους άνθρακα μακριά από την επιφάνεια κάθε χρόνο. Ωστόσο, μόνο περίπου 2 γιγατόνοι φτάνουν σε βάθη όπου ο άνθρακας μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένος για παρατεταμένες περιόδους. Μεγάλο μέρος του υλικού που βυθίζεται αποσυντίθεται ή ανακυκλώνεται πριν φτάσει σε αυτά τα βάθη.

Η νέα έρευνα προσδιορίζει το ιξώδες των σωματιδίων -ένα μέτρο της αντίστασης στη ροή- ως έναν σημαντικό παράγοντα σε αυτή τη διαδικασία. Τα σωματίδια του θαλάσσιου χιονιού ποικίλλουν σε σύνθεση και πυκνότητα, και αυτές οι διαφορές επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα βακτήρια αποικίζουν και τα καταναλώνουν.

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Η κατανόηση αυτών των αλληλεπιδράσεων απαιτούσε μια τεχνική που προηγουμένως δεν ήταν διαθέσιμη: την άμεση παρατήρηση μεμονωμένων ζωντανών βακτηρίων καθώς πλοηγούνται στη μικροσκοπική δομή της βλέννας.

«Η παρατήρηση μεμονωμένων βακτηρίων να αλληλεπιδρούν με τη φυσική δομή της βλέννας δεν ήταν ποτέ εφικτή στο παρελθόν», δήλωσε ο Μπράις Ίνμαν (Bryce Inman), ο οποίος άρχισε να ερευνά το πρόβλημα το 2021 ενώ εργαζόταν ως μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Scripps Oceanography των ΗΠΑ.

Μετά από τέσσερα χρόνια ανεπιτυχών προσπαθειών, ο Ίνμαν και οι συνεργάτες του, συμπεριλαμβανομένου του μικροβιολόγου και ομότιμου καθηγητή του Scripps, Φαρούκ Αζάμ (Farooq Azam), ανέπτυξαν μια λειτουργική προσέγγιση το 2025.

Συνδυάζοντας την τρισδιάστατη (3D) συνεστιακή μικροσκοπία με εξειδικευμένα φθορίζοντα μόρια, κατάφεραν να χαρτογραφήσουν την περίπλοκη φυσική δομή του θαλάσσιου χιονιού και να παρακολουθήσουν πώς τα βακτήρια αλληλεπιδρούσαν με αυτό.

Η συγκεκριμένη τεχνική απεικόνισης περιγράφεται σε μια συνοδευτική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications.

Γιατί το πιο «κολλώδες» θαλάσσιο χιόνι κλειδώνει περισσότερο άνθρακα στα βάθη

Οι εικόνες έδειξαν ότι τα βακτήρια αποικίζουν τις λιγότερο ιξώδεις περιοχές κοντά στην επιφάνεια των σωματιδίων του θαλάσσιου χιονιού πολύ πιο εύκολα από ό,τι το παχύτερο, πιο ανθεκτικό υλικό στο εσωτερικό τους. Αυτές οι εσωτερικές περιοχές αποτελούν ένα φυσικό εμπόδιο που τα βακτήρια πρέπει σταδιακά να διασπάσουν προτού διεισδύσουν βαθύτερα στο σωματίδιο.

«Τα βακτήρια μπορούν να προσκολληθούν στα λιγότερο ιξώδη τμήματα κάθε σωματιδίου, αλλά δεν μπορούν να φτάσουν στις πιο ιξώδεις περιοχές μέχρι να τις διασπάσουν», εξήγησε ο Ίνμαν. «Σκεφτείτε το σαν ένα σκουλήκι σε ένα μήλο: Η σάρκα είναι εύκολο να διαπεραστεί, αλλά ο πυρήνας είναι σκληρός για να τον μασήσει».

Τα εργαστηριακά πειράματα επιβεβαίωσαν ότι το πιο ιξώδες θαλάσσιο χιόνι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αποικοδομηθεί και να κατακερματιστεί από τα βακτήρια. Επιπλέον, οι προσομοιώσεις σε υπολογιστές υπέδειξαν ότι αυτά τα ανθεκτικά σωματίδια μπορούν να βυθιστούν σε μεγαλύτερα βάθη πριν διαλυθούν. Συνολικά, τα ευρήματα δείχνουν ότι το ιξώδες μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποσότητα του άνθρακα που διαφεύγει από την ανακύκλωση στα πιο ρηχά νερά και φτάνει στα βάθη του ωκεανού.

Πέρα από τους ωκεανούς: Τι μπορεί να μας διδάξει η θαλάσσια «γλίτσα» για άλλα οικοσυστήματα

Η πρόσφατα αναπτυχθείσα μέθοδος απεικόνισης θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει τους ερευνητές να διερευνήσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ βακτηρίων και βλέννας σε άλλα περιβάλλοντα. Παρόμοιες σχέσεις εμφανίζονται στους κοραλλιογενείς υφάλους, στα υποθαλάσσια δάση φυκιών (kelp), στα ριζικά συστήματα των φυτών, καθώς και στο πεπτικό σύστημα των ανθρώπων και άλλων ζώων.

«Η βλέννα, η γλίτσα, όπως κι αν θέλετε να το αποκαλέσετε, έχει μια εντυπωσιακή δομή», δήλωσε ο Ίνμαν. «Υπάρχουν εξογκώματα, σχισμές, κάθε είδους τέτοια δομή για την οποία δεν είχαμε την παραμικρή ιδέα σε κλίμακα μικρότερη από αυτή ενός βακτηρίου. Αυτή είναι η πρώτη φορά που εξετάζουμε πραγματικά αυτόν τον φυσικό βιότοπο».

Κάνοντας ορατά αυτά τα μικροσκοπικά περιβάλλοντα, η τεχνική αυτή θα μπορούσε να υποστηρίξει την έρευνα σχετικά με το πώς τα βακτήρια αποικίζουν τη βλέννα, πώς αλληλεπιδρούν με τη φυσική της δομή και πώς επηρεάζουν διαδικασίες που κυμαίνονται από την αποθήκευση άνθρακα στους ωκεανούς μέχρι την αποκατάσταση των κοραλλιογενών υφάλων και την ανθρώπινη υγεία.