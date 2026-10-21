«Δεν ξέρουμε τι δεν ξέρουμε»: Νέα μελέτη αποκαλύπτει ένα ανησυχητικό «τυφλό σημείο» στη σύγχρονη επιστημονική έρευνα

Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από ταινίες, σειρές, ειδήσεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαμορφώνουν την άποψή μας για τον κόσμο.

Τι συμβαίνει, όμως, όταν αυτή η επιρροή ξεπερνά τον απλό πολίτη και εισβάλλει στα εργαστήρια των επιστημόνων;

Μια νέα, ανατρεπτική μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας (UNSW) έρχεται να ρίξει φως σε μια απρόσμενη πραγματικότητα: Η επιστημονική κοινότητα φαίνεται πως δεν είναι όσο απρόσβλητη νομίζουμε απέναντι στα δημοφιλή μέσα ενημέρωσης.

Αυτή η αόρατη αλληλεπίδραση δημιουργεί ένα ανησυχητικό «τυφλό σημείο» στη σύγχρονη έρευνα, αποδεικνύοντας ότι πολλές φορές, ακόμη και οι ίδιοι οι επιστήμονες, «δεν ξέρουν τι δεν ξέρουν». Πόσο από αυτά που γνωρίζουμε για τον κόσμο γύρω μας επηρεάζεται από πράγματα που βλέπουμε στα δημοφιλή μέσα ενημέρωσης, και θα μπορούσε αυτό να σημαίνει προβλήματα για την επιστήμη;

Σύμφωνα με δύο πρόσφατες μελέτες του UNSW, τα θέματα που γίνονται συχνά το επίκεντρο της έρευνας πολλών επαγγελματιών επιστημόνων καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την έκθεση σε δημοφιλή μέσα ενημέρωσης, όπως ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και από άλλους πολιτισμικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα τομείς των επιστημών που λαμβάνουν λιγότερη προσοχή να παραμένουν ανεξερεύνητοι.

Ένα «τυφλό σημείο» στα γρανάζια της επιστήμης

Μαζί με τον ερευνητή Μάικλ Μ. Κασούμοβιτς (Michael M. Kasumovic), ο Πόλο υποστηρίζει ότι η γοητεία που ασκούν στους ανθρώπους τα είδη ζώων που εμφανίζονται σε δημοφιλείς ταινίες μπορεί να κατευθύνει το επιστημονικό τους ενδιαφέρον, σε σημείο μάλιστα που να επηρεάζει την επαγγελματική τους πορεία.

Ωστόσο, αυτό δημιουργεί προβλήματα όταν η πλειονότητα των μέσων ενημέρωσης που καταπιάνονται με τέτοια θέματα εστιάζει σε μεγάλα θηλαστικά, πουλιά και άλλα πιο προφανή είδη. Ως αποτέλεσμα, ο Πόλο επισημαίνει ότι ορισμένα από τα εναπομείναντα μεγάλα ερωτήματα σχετικά με μικρότερα και συχνά λιγότερο ελκυστικά είδη, συνήθως παραγκωνίζονται.

«Στα ντοκιμαντέρ φύσης, η προσοχή στρέφεται συνήθως στις πολικές αρκούδες, τα λιοντάρια, τους ελέφαντες και άλλα θηλαστικά», δήλωσε πρόσφατα ο Πόλο για το φαινόμενο που ο ίδιος και ο Κασούμοβιτς χαρακτηρίζουν στην έρευνά τους. «Και εκεί καταλήγει το μεγαλύτερο μέρος του ερευνητικού ενδιαφέροντος και της χρηματοδότησης».

Επί του παρόντος, οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί άγνωστων ζωικών ειδών ανήκουν κυρίως στα έντομα, στα μικροσκοπικά νηματώδη σκουλήκια, καθώς και στα θαλάσσια ασπόνδυλα ή τα ψάρια. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, έως και το 80% με 86% όλων των ειδών στη Γη -δηλαδή περίπου 7 έως 8 εκατομμύρια είδη- παραμένουν ανώνυμα και μη καταγεγραμμένα.

Ο Πόλο και ο Κασούμοβιτς επισημαίνουν ότι ανάμεσα σε αυτά τα είδη, πλάσματα όπως οι αράχνες, οι γυμνοσάλιαγκες, τα έντομα και τα σκουλήκια λαμβάνουν λιγότερη προσοχή για αρκετά προφανείς λόγους: είναι μικρότερα, λιγότερο ελκυστικά και προβάλλονται πολύ λιγότερο στα δημοφιλή μέσα ενημέρωσης.

Το αποτέλεσμα, ωστόσο, θα μπορούσε να είναι πολύ πιο επιζήμιο για την επιστήμη από ό,τι αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι, καθώς αυτοί οι πολιτισμικοί παράγοντες που κατευθύνουν το ερευνητικό ενδιαφέρον των ανθρώπων φαίνεται πως αφήνουν μεγάλα κενά στις γνώσεις μας για τον κόσμο γύρω μας.

Ένα απρόβλεπτο πρόβλημα στο μικροσκόπιο

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους Πόλο και Κασούμοβιτς, αυτό το εμφανές «τυφλό σημείο» αναδύεται με τρόπους που οι ερευνητές δεν μπορούν εύκολα να προβλέψουν. Αυτό οφείλεται στη δυσκολία να προβλεφθούν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα από θεμελιώδεις, αλλά συχνά πολύ βασικές ερευνητικές προσπάθειες.

Ένα παράδειγμα στο οποίο αναφέρονται αφορά την έρευνα γύρω από το σάλιο των σαύρων, η οποία αποδείχθηκε καθοριστική για τη δημιουργία σύγχρονων φαρμάκων απώλειας βάρους. Ένα άλλο παράδειγμα περιλαμβάνει τις φθορίζουσες πρωτεΐνες που ανακαλύφθηκαν στις μέδουσες, οι οποίες βοήθησαν να μεταμορφωθεί ριζικά η μελέτη των μεμονωμένων κυττάρων.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα του UNSW, υποδηλώνει ότι ορισμένα από τα πιο σημαντικά φαινόμενα του φυσικού κόσμου παραμένουν στο σκοτάδι. «Δεν ξέρουμε τι δεν ξέρουμε», αναφέρει ο Δρ. Πιέτρο Πόλο (Dr Pietro Pollo), ερευνητής του UNSW και επικεφαλής συγγραφέας μίας εκ των νέων μελετών. Τέτοια φαινομενικά άγνωστα ερευνητικά πεδία αποκαλύπτουν πόσο συχνά απρόσμενοι τομείς μελέτης μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε επιστημονικές προόδους.

Αυτές οι πρόοδοι μπορεί να περιλαμβάνουν πολλά περισσότερα από την απλή γνώση για τον φυσικό κόσμο: Μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε καινοτομίες στην τεχνολογία, σε θεραπείες για διάφορες ασθένειες, καθώς και σε μια σειρά από άλλες ωφέλιμες επιστημονικές εξελίξεις. «Η επόμενη μεγάλη ανακάλυψη θα μπορούσε να κρύβεται σε έναν οργανισμό που αυτή τη στιγμή αγνοούμε, απλώς επειδή δεν τον θεωρούμε χαριτωμένο ή συναρπαστικό», δήλωσε ο Πόλο.

Ένα κάλεσμα για «άνοιγμα» σε νέα επιστημονικά πεδία

Στην έρευνά τους, ο Πόλο και ο Κασούμοβιτς εξέτασαν περισσότερες από ένα εκατομμύριο επιστημονικές εργασίες στους τομείς της οικολογίας και της εξέλιξης. Αυτό που ανακάλυψαν ήταν ανησυχητικό: σε περισσότερες από τις μισές από όλες αυτές τις δημοσιεύσεις, το ενδιαφέρον εστιαζόταν κυρίως στα σπονδυλωτά, με κύριο επίκεντρο τα μεγαλύτερα θηλαστικά, τα οποία αποτελούν λιγότερο από το 5% όλων των γνωστών ειδών του ζωικού βασιλείου.

Η έρευνα υποδηλώνει ότι οι μελέτες για τα σπονδυλωτά δεν γίνονται απλώς το επίκεντρο της σταδιοδρομίας πολλών ερευνητών, αλλά συγκεντρώνουν επίσης περισσότερες ετεροαναφορές (citations) και μεγαλύτερη προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης, επιδεινώνοντας έτσι το πρόβλημα.

Αντίθετα, οι μελέτες και η σχετική προβολή των ασπόνδυλων στα μέσα ενημέρωσης παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Θεμελιωδώς, οι Πόλο και Κασούμοβιτς υποστηρίζουν ότι η επιστημονική εκπαίδευση πρέπει να εστιάσει στο να βοηθήσει στη διεύρυνση των επιστημονικών ενδιαφερόντων και να δώσει έμφαση στις δυνατότητες που κρύβουν οι λιγότερο εξερευνημένοι τομείς της βιολογίας των ασπόνδυλων και των συναφών πεδίων.

«Έχουμε εκατομμύρια είδη και περιορισμένο χρόνο και χρηματοδότηση», λέει ο Πόλο. «Επομένως, πρέπει να διαφοροποιήσουμε την έρευνά μας όσο περισσότερο μπορούμε».

Το πρόσφατο ερευνητικό άρθρο με τίτλο «Drivers of Taxonomic Bias in Ecology and Evolution: Insights From Ethologists and Behavioural Ecologists» δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ecology and Evolution.