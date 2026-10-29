Ακαδημία Πλάτωνος: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της πυροσβεστικής μετά την κατάρρευση στέγης και τμήματος κτιρίου – Δεν εντοπίστηκαν εγκλωβισμένοι

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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάρρευση στέγης και τοιχοποιίας εγκαταλελειμμένης μονοκατοικίας επί της οδού Αλαμάνας, στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης δεν εντοπίστηκαν εγκλωβισμένοι.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 11:20 για κατάρρευση στέγης και μέρος της τοιχοποιίας εγκαταλελειμμένης μονοκατοικίας. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και ένας σκύλος έρευνας και διάσωσης, αλλά και δυνάμεις της ΕΛΑΣ .

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο σημείο του συμβάντος πραγματοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για τον έλεγχο του χώρου, ενώ κινητοποιήθηκε κι ο δήμος Αθηναίων για την μεταφορά αδρανών υλικών εφόσον απαιτηθεί.

Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Αθηνών.

Δείτε εικόνες από το σημείο: