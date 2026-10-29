Αποθεώνει τον Μασκ ο Πούτιν: «Είναι πραγματική ιδιοφυΐα» – Η Ρωσία ετοιμάζει το δικό της Starlink για τον πόλεμο στην Ουκρανία

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Με ιδιαίτερα εγκωμιαστικά λόγια αναφέρθηκε στον Έλον Μασκ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντάς τον «πραγματική ιδιοφυΐα», την ώρα που η Μόσχα επιχειρεί να αναπτύξει το δικό της δορυφορικό σύστημα επικοινωνιών, αντίστοιχο του Starlink, για στρατιωτική χρήση στην Ουκρανία. Ο Πούτιν υποστήριξε μάλιστα ότι η Ρωσία βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πρόσφατοι περιορισμοί στη λειτουργία των Starlink και Starshield έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις ουκρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ρωσικού πρακτορείου TASS, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια συνόδου με Αφρικανούς ηγέτες στη Μόσχα, συγκρίνοντας το εκτεταμένο δίκτυο δορυφόρων που έχει αναπτύξει η SpaceX του Έλον Μασκ με τις προσπάθειες της Ρωσίας να δημιουργήσει το δικό της σύστημα, γνωστό ως «Ρασβέτ» (Rassvet).

«Ο Έλον Μασκ είναι ιδιοφυΐα, πραγματική ιδιοφυΐα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο. «Πόσους από αυτούς τους δορυφόρους έχει σε τροχιά; Περισσότερους από 5.000, ενώ εμείς κάνουμε μόλις τα πρώτα μας βήματα», πρόσθεσε.

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, ο αριθμός των ενεργών δορυφόρων της SpaceX πλησιάζει τους 10.000, παρέχοντας υπηρεσίες διαδικτύου υψηλής ταχύτητας σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τον Μασκ», υποστηρίζει ο Πούτιν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η αναφορά του Ρώσου προέδρου στις επαφές που, όπως υποστήριξε, διατηρεί η Μόσχα με τον Έλον Μασκ.

«Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τους Αμερικανούς εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένου του κ. Μασκ, επειδή είναι πολύ σημαντικό να μην εμποδίζουμε ο ένας τον άλλον σε τροχιά και να διατηρούμε ένα ορισμένο επίπεδο πειθαρχίας και τάξης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Guardian επισημαίνει ότι οι δηλώσεις του Πούτιν ενδέχεται να αποτελούν προσπάθεια προσέγγισης του Μασκ, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η επιρροή του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία στις δορυφορικές επικοινωνίες έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς οι αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία των συστημάτων της SpaceX μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι περιορισμοί του Starshield και τα προβλήματα στον ουκρανικό στρατό

Η παρέμβαση του Πούτιν πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες μετά τη διαμάχη που προκάλεσαν οι περιορισμοί στις δορυφορικές επικοινωνίες που χρησιμοποιεί η Ουκρανία.

Στα μέσα Οκτωβρίου, η λειτουργία του Starshield, της στρατιωτικής εκδοχής του Starlink, περιορίστηκε αιφνιδιαστικά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τον Guardian, η εξέλιξη αυτή εμπόδισε τις ουκρανικές δυνάμεις να πραγματοποιήσουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεσαίου βεληνεκούς, ενώ επηρέασε και τη λειτουργία ορισμένων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας κατά των drones.

Αρχικά, ο Έλον Μασκ αρνήθηκε ότι είχε δώσει εντολή για τον περιορισμό της σύνδεσης. Ωστόσο, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας παραδέχθηκε ότι είχε κλείσει ένα τεχνικό κενό μέσω του οποίου το πολιτικό δίκτυο Starlink χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Οι περιορισμοί διήρκεσαν περίπου δέκα ημέρες. Στη συνέχεια, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία τόσο του Starlink όσο και του Starshield.

«Οι λειτουργίες των Starlink και Starshield έχουν αποκατασταθεί», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι οι ταχύτητες σύνδεσης βρίσκονται πλέον στα απαιτούμενα επίπεδα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, παραμένουν αμφιβολίες για το κατά πόσο το πρόβλημα έχει επιλυθεί οριστικά.

Το ρωσικό «Starlink» και οι μόλις 26 δορυφόροι

Η Ρωσία επιχειρεί παράλληλα να αναπτύξει ένα αυτόνομο δορυφορικό δίκτυο, προκειμένου να περιορίσει την εξάρτηση των στρατιωτικών της επικοινωνιών από ξένες τεχνολογίες.

Το σύστημα Rassvet προορίζεται να αποτελέσει τη ρωσική εναλλακτική λύση στο Starlink, ωστόσο βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Μόσχα διαθέτει σήμερα περίπου 26 λειτουργικούς δορυφόρους στο συγκεκριμένο δίκτυο, αριθμός πολύ μικρότερος από εκείνον της SpaceX.

Το Starlink δεν λειτουργεί επισήμως στη Ρωσία, ενώ νωρίτερα μέσα στο 2026 επιβλήθηκαν περιορισμοί και στη χρήση του από τις ρωσικές δυνάμεις σε ουκρανικό έδαφος.

Η ανάπτυξη ενός αντίστοιχου ρωσικού συστήματος θεωρείται σημαντική για τη Μόσχα, καθώς θα μπορούσε να ενισχύσει τις στρατιωτικές επικοινωνίες και τη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Ζελένσκι: Αναμένει απαντήσεις από τις ΗΠΑ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές

Οι δηλώσεις του Πούτιν έρχονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για τις σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, λίγες ημέρες πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης επιχειρήσει να διατηρήσει διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα, ενώ στις αρχές Οκτωβρίου συμφώνησε στην αγορά ρωσικού ντίζελ, σε μια προσπάθεια περιορισμού των τιμών του πετρελαίου πριν από τις εκλογές, σύμφωνα με τον Guardian.

Την Τετάρτη (28/10), ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι οι προτεινόμενες τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ θα πραγματοποιηθούν στο Άμπου Ντάμπι, μεταξύ 6 και 10 Νοεμβρίου.

«Περιμένουμε την αμερικανική πλευρά. Νομίζω ότι θα είναι έτοιμοι με όλες τις απαντήσεις μετά τις εκλογές», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου στη Χάγη, έχοντας στο πλευρό του τον Ολλανδό πρωθυπουργό Ρομπ Γέτεν.

Η προοπτική των συνομιλιών παραμένει ανοιχτή, ενώ η Ρωσία συνεχίζει τις προσπάθειές της να ενισχύσει τις δικές της στρατιωτικές και τεχνολογικές δυνατότητες.