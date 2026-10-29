Ισραήλ: «Οι κατηγορίες για νοθεία αποκαλύπτουν τον φόβο του Νετανιάχου» – Σφοδρή αντιπαράθεση με τα αραβικά κόμματα

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Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στο Ισραήλ μετά τις βουλευτικές εκλογές της Τρίτης (27/10), με τα αραβικά κόμματα να κατηγορούν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι επιχειρεί να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα μέσω καταγγελιών περί νοθείας. Η Ενοποιημένη Λίστα υποστηρίζει ότι οι ισχυρισμοί του κυβερνητικού στρατοπέδου «αποκαλύπτουν τον φόβο» του πρωθυπουργού απέναντι στην ενισχυμένη παρουσία των Αράβων βουλευτών στην Κνεσέτ, την ώρα που ούτε ο Νετανιάχου ούτε η αντιπολίτευση εξασφαλίζουν αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

«Η κοινότητά μας πήγε στις κάλπες σε απάντηση στα εγκλήματα του Νετανιάχου και των ακροδεξιών συμμάχων του», ανέφερε η Ενοποιημένη Λίστα σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη (29/10), σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το κόμμα κατήγγειλε μια μακροχρόνια εκστρατεία απονομιμοποίησης της αραβικής ψήφου, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες για εκλογικές παρατυπίες αποσκοπούν στην αμφισβήτηση της πολιτικής επιρροής των Αράβων πολιτών του Ισραήλ.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, που δημοσιεύει το Times of Israel, η Ενοποιημένη Λίστα κατηγόρησε στελέχη της δεξιάς ότι διαδίδουν αβάσιμους ισχυρισμούς επειδή δεν αποδέχονται το αποτέλεσμα των εκλογών.

Η παράταξη επισήμανε ότι η αυξημένη συμμετοχή των Αράβων ψηφοφόρων αποτελεί σημαντική πολιτική εξέλιξη, καλώντας παράλληλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεργαστούν για τον σχηματισμό εναλλακτικής κυβέρνησης.

Το Λικούντ καταγγέλλει ότι οι εκλογές «εκλάπησαν»

Η αντιπαράθεση ξέσπασε όταν το Λικούντ, το κόμμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε ότι τα αραβικά κόμματα ευνοήθηκαν από εκτεταμένη εκλογική νοθεία.

Σύμφωνα με το Times of Israel, το κυβερνών κόμμα έκανε λόγο για υποθέσεις δωροδοκίας ψηφοφόρων, εκφοβισμού, πλαστογραφίας και παράνομης χρήσης ηλεκτρονικών μέσων για την κινητοποίηση εκλογέων.

Το Λικούντ υποστήριξε ότι έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες μαρτυρίες και άλλα στοιχεία, τα οποία διαβιβάζει στην αστυνομία, στην υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας Σιν Μπετ και στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τις καταγγελίες για ενδεχόμενη ξένη παρέμβαση «πολιτικό σεισμό», επιμένοντας ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έχει αλλοιωθεί.

Στο επίκεντρο των ισχυρισμών βρίσκεται κυρίως το αραβικό κόμμα Ραάμ, του Μανσούρ Αμπάς, καθώς το Λικούντ υποστηρίζει ότι ενδέχεται να υπήρξε παράνομη χρηματοδότηση οργανώσεων κινητοποίησης ψηφοφόρων από το εξωτερικό.

Η ισραηλινή αστυνομία δηλώνει ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί περί γενικευμένης εκλογικής νοθείας δεν έχουν μέχρι στιγμής τεκμηριωθεί.

Σύμφωνα με το Reuters, πηγές της ισραηλινής αστυνομίας ανέφεραν ότι η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με περιορισμένο αριθμό περιστατικών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ακεραιότητά της.

Οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν ότι δεν υπάρχουν ερευνητικά ή πληροφοριακά στοιχεία που να στηρίζουν τις κατηγορίες ότι τα αραβικά κόμματα «έκλεψαν» τις εκλογές.

Ανάλογη ήταν και η αρχική τοποθέτηση αξιωματούχου της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, ο οποίος απέρριψε τους ισχυρισμούς περί συστηματικής νοθείας.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Επιτροπής, δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Νόαμ Σόλμπεργκ, ζήτησε από τη Σιν Μπετ να διερευνήσει πληροφορίες για ενδεχόμενη ξένη χρηματοδότηση και απόπειρα αθέμιτης επιρροής στην εκλογική διαδικασία.

Η έναρξη της έρευνας, πάντως, δεν συνιστά επιβεβαίωση των καταγγελιών.

Μπεν Γκβιρ: Ζητά τη σύλληψη ηγετών των αραβικών κομμάτων

Η πολιτική ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ζήτησε την άμεση σύλληψη ηγετικών στελεχών των αραβικών κομμάτων.

Σύμφωνα με το AFP, οι δηλώσεις του προκάλεσαν νέες αντιδράσεις, με εκπροσώπους των αραβικών παρατάξεων να υποστηρίζουν ότι η κυβερνητική πλευρά επιχειρεί να εκφοβίσει τους εκλεγμένους εκπροσώπους της κοινότητάς τους.

Ο επικεφαλής του κόμματος Μπαλάντ, Σάμι Αμπού Σεχάντεχ, κατηγόρησε επίσης τον Νετανιάχου και τους συμμάχους του ότι δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να αμφισβητήσουν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, υπογράμμισε την ανάγκη διερεύνησης κάθε καταγγελίας, προειδοποιώντας παράλληλα ότι δεν πρέπει να στιγματίζεται συλλογικά ο αραβικός πληθυσμός της χώρας.

Οι 19 έδρες των αραβικών κομμάτων και το αδιέξοδο για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Η αντιπαράθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των συσχετισμών που διαμορφώνονται στη νέα Κνεσέτ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της καταμέτρησης, το μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκεντρώνει περίπου 53 έδρες, ενώ οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης υπό τον πρώην αρχηγό του ισραηλινού στρατού, Γκάντι Άιζενκοτ, εξασφαλίζουν 48 έδρες.

Τα δύο αραβικά πολιτικά σχήματα, η Ενοποιημένη Λίστα και το Ραάμ, συγκεντρώνουν συνολικά 19 έδρες, καταγράφοντας ιστορικά υψηλή επίδοση.

Για τον σχηματισμό κυβέρνησης απαιτούνται τουλάχιστον 61 από τις 120 έδρες του ισραηλινού κοινοβουλίου.

Αυτό σημαίνει ότι η στήριξη των αραβικών κομμάτων θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για τη δημιουργία κυβερνητικής πλειοψηφίας από την αντιπολίτευση.

Ωστόσο, ο Άιζενκοτ και άλλοι ηγέτες του αντιπολιτευόμενου χώρου έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τις αραβικές παρατάξεις.

Ο επικεφαλής της Ενοποιημένης Λίστας, Γιούσεφ Τζαμπαρίν, έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένος να στηρίξει πολιτικά την αντικατάσταση της κυβέρνησης Νετανιάχου, χωρίς απαραίτητα να συμμετάσχει ο ίδιος σε κυβερνητικό συνασπισμό.

Από την πλευρά του, ο Άιζενκοτ ζήτησε να διερευνηθούν πλήρως οι καταγγελίες περί εκλογικής παρέμβασης, τονίζοντας όμως ότι η υπόθεση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από πολιτικά πρόσωπα για να επηρεαστεί η διαδικασία συγκρότησης της νέας Κνεσέτ.

Η καταμέτρηση των ψήφων και οι διεργασίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεχίζονται, με τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ να αναμένεται να αναθέσει τη διερευνητική εντολή μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων.