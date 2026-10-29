«Χωριάτικο»: Προφυλακιστέοι τρεις εκ των κατηγορούμενων – Τι αναμένεται να ισχυριστεί ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας στην απολογία του

Στην απολογία του 57χρονου επιχειρηματία, που αποδίδεται από τις Αρχές ο ρόλος του επικεφαλής του κυκλώματος στην υπόθεση «Χωριάτικο», στρέφεται το ενδιαφέρον της ανάκρισης, καθώς συνεχίζεται η διαδικασία για τους 59 συλληφθέντες.

Μέχρι στιγμής, τρεις κατηγορούμενοι έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, ενώ τέσσερις ακόμη απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση.

Σήμερα έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των πρώτων 30 κατηγορουμένων, σε μια διαδικασία που εξελίσσεται με αυξημένους ρυθμούς λόγω του μεγάλου αριθμού των εμπλεκομένων. Για αύριο, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των υπόλοιπων 29 κατηγορουμένων.

Τι αναμένεται να ισχυριστεί ο «Mr Χωριάτικο»

Ο αποκαλούμενος «Mr Χωριάτικο» αναμένεται να βρεθεί σε λίγη ώρα ενώπιον της ανακρίτριας, επιχειρώντας να αντικρούσει τις κατηγορίες που τον φέρουν να διευθύνει εγκληματική οργάνωση με δράση στον χώρο της εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Ο 57χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για σειρά κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, αναμένεται να κινηθεί υπερασπιστικά στη γραμμή ότι η υπόθεση αφορά αποκλειστικά φορολογικές και ασφαλιστικές διαφορές. Σύμφωνα με το dikastik;o, θα δηλώσει πρόθυμος να καταβάλει τα ποσά που θα του καταλογιστούν, απορρίπτοντας τις κατηγορίες που αφορούν τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, τις απάτες και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

«Η υπόθεση είναι φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Θα πληρώσει μέχρι τελευταίο ευρώ τους φόρους και τις εισφορές που του αναλογούν. Το Δημόσιο δεν θα υποστεί καμιά ζημιά», αναμένεται να υποστηρίξει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.