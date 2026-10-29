Απεργούν οι λιμενεργάτες την Παρασκευή – Τεράστια κινητοποίηση σε 113 λιμάνια, 21 χώρες και πέντε ηπείρους

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Με τη συμμετοχή και των ελληνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου η Διεθνής Ημέρα Δράσης Λιμενεργατών και Εργαζομένων στα Λιμάνια, κατά τη διάρκεια της οποίας η 24ωρη απεργία που θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι θα έχει σαν αποτέλεσμα την ματαίωση ακτοπλοϊκών δρομολογίων, ενώ θα πραγματοποιηθούν και συγκεντρώσεις στα λιμάνια της χώρας.

Σε αυτές θα πάρουν μέρος και συνδικαλιστικές οργανώσεις από άλλους κλάδους ως ένδειξη αλληλεγγύης, πραγματοποιώντας και διευκολυντικές στάσεις εργασίας. Μαζί με τα εργασιακά ζητήματα, που προβάλλουν οι λιμενεργάτες, κυρίαρχο είναι η αντίθεση στο να πραγματοποιούνται αποστολές σε εμπόλεμες περιοχές.

Η κινητοποίηση θα διεξαχθεί σε 113 λιμάνια, 21 χώρες και 5 ηπείρους.

Αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου – Αντιρρίου.

Οι συγκεντρώσεις

Αττική, συγκέντρωση στον Πειραιά, ώρα 10:00πμ στην πλατεία του Δημοτικού θεάτρου Πειραιά.

Αχαΐα, συγκέντρωση στο λιμάνι της Πάτρας, ώρα 10:00πμ.

Θεσπρωτία, συγκέντρωση στις 11:30πμ στην είσοδο του λιμανιού εξωτερικού της Ηγουμενίτσας.

Ελευσίνα, συγκέντρωση στις 19:ΟΟ στην Πλατεία Ηρώων.

Λαύριο, 7 μ.μ., λιμάνι

Θεσσαλονίκη, 7.30 μ.μ., άγαλμα Βενιζέλου

Πάτρα, 10 π.μ. και 7 μ.μ., Νότιος Λιμένας

Άρτα, 5 μ.μ. στην παλιά γέφυρα.

Βόλος, 7 μ.μ., πύλη λιμανιού (μπροστά στο Τελωνείο)

Ηγουμενίτσα, 11.30 π.μ., είσοδος λιμανιού εξωτερικού

Ηράκλειο, 6.30 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας

Κέρκυρα, 7 μ.μ., είσοδος λιμανιού

Ρέθυμνο, 6 μ.μ., δημαρχείο

Χαλκίδα, 7 μ.μ., παλιά γέφυρα

Χανιά, 6 μ.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς