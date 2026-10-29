Ουκρανία: 19 νεκροί έπειτα από ρωσικά πλήγματα – Drone χτύπησε σιδηροδρομικό σταθμό στο Ντνίπρο, δύο 15χρονα κορίτσια σκοτώθηκαν στο Τσερνίχιβ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ντνίπρο, στην Ουκρανία, το πρωί της Πέμπτης (29/10). Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που επιβατική αμαξοστοιχία ετοιμαζόταν να αναχωρήσει με προορισμό τη Ζαπορίζια, ενώ ρωσικά πλήγματα σε άλλες δύο ουκρανικές πόλεις προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ακόμη ανθρώπων, ανάμεσά τους δύο 15χρονων κοριτσιών.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, το οποίο επικαλείται τις ουκρανικές αρχές, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν αποβάθρα του σιδηροδρομικού σταθμού στο Ντνίπρο, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένο αεροσκάφος με κινητήρα αεριώθησης.

Οι Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι ανέφεραν ότι στον σταθμό βρισκόταν επιβατική αμαξοστοιχία, η οποία επρόκειτο να αναχωρήσει για τη Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, περίπου στις 11:00 το πρωί τέσσερα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κινητήρες αεριώθησης επιτέθηκαν στην περιοχή. Τα τρία καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα προτού φτάσουν στους στόχους τους.

Παρά την ενεργοποίηση του συναγερμού για αεροπορική επιδρομή και τις προειδοποιήσεις για αυξημένο κίνδυνο, επιβάτες παρέμεναν στην αποβάθρα, σύμφωνα με την ουκρανική σιδηροδρομική εταιρεία.

Στις 11:29, ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χάνζα, ανακοίνωσε ότι ιατρικά συνεργεία είχαν ήδη φτάσει στο σημείο και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Ζελένσκι: «Φρικτή ρωσική επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν αποβάθρα στην οποία βρίσκονταν δύο επιβατικά τρένα.

«Φρικτή ρωσική επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ντνίπρο», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος για να επιτεθούν σε αποβάθρα όπου βρίσκονταν μια συνηθισμένη προαστιακή αμαξοστοιχία και ένα κανονικό επιβατικό τρένο», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνέδεσε την επίθεση με τις διεθνείς κυρώσεις κατά της Ρωσίας, επικρίνοντας την άρση περιοριστικών μέτρων σε βάρος Ρώσων ολιγαρχών και ενεργειακών εταιρειών.

«Πόσες ακόμη τέτοιες τρομοκρατικές επιθέσεις έχει πραγματοποιήσει η Ρωσία εναντίον του λαού μας μετά την άρση των κυρώσεων σε ορισμένους Ρώσους ολιγάρχες και ενεργειακές εταιρείες, αντί να υπάρξει αποκλιμάκωση;», διερωτήθηκε.

A horrific Russian strike on the railway station in Dnipro. The Russians launched a drone attack on a platform where an ordinary commuter train and a scheduled passenger train were standing. Unfortunately, 13 people have been confirmed killed as of now. My condolences to their families and loved ones. Ten more people were injured. All necessary emergency services are working at the scene. Just how many terrorist strikes has Russia carried out against our people since sanctions were lifted on certain Russian oligarchs and the Russian energy sector, rather than de-escalating? This is precisely why Ukraine has always said that just and decisive action by America and Europe is needed in response to Russian escalation – sanctions against Moscow and its war machine must not be eased for as long as this Russian war continues. It is time for new, stronger sanctions steps by the EU, the United States, and the G7. I thank everyone who is ready to help in this way. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 29, 2026

Στο στόχαστρο των ρωσικών επιθέσεων το σιδηροδρομικό δίκτυο

Η επίθεση στο Ντνίπρο αποτελεί ακόμη ένα περιστατικό στο πλαίσιο της εντεινόμενης ρωσικής εκστρατείας κατά των ουκρανικών σιδηροδρομικών υποδομών, με πλήγματα που στρέφονται ακόμη και εναντίον επιβατικών αμαξοστοιχιών.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, η αυξανόμενη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών με κινητήρες αεριώθησης έχει οδηγήσει στην εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των συναγερμών για αεροπορικές επιδρομές.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι επιβάτες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα τρένα ακόμη και στην ύπαιθρο, παραμένοντας εκτός των συρμών επί ώρες μέχρι να λήξει ο συναγερμός.

Ανάλογες οδηγίες ισχύουν και για τις αμαξοστοιχίες που βρίσκονται σε σταθμούς. Ωστόσο, η συγκέντρωση επιβατών που περιμένουν την αναχώρηση των τρένων, σε συνδυασμό με την απροθυμία ορισμένων να μετακινηθούν σε καταφύγια, δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους.

Δύο 15χρονα κορίτσια νεκρά στο Τσερνίχιβ – Τρεις νεκροί στο Κρεμεντσούκ

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, προκαλώντας νέες ανθρώπινες απώλειες.

Στο Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία, δύο κορίτσια ηλικίας 15 ετών σκοτώθηκαν όταν ρωσικοί πύραυλοι κρουζ τύπου «Μπαντερόλ» έπληξαν το κέντρο της πόλης γύρω στο μεσημέρι, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιατσεσλάβ Τσάους.

Σε συγκλονιστικό βίντεο από το σημείο της ρωσικής επίθεσης στο Τσερνίχιβ, ο πατέρας ενός από τα δύο 15χρονα κορίτσια που σκοτώθηκαν, έχοντας αναγνωρίσει τη σορό της κόρης του, καταρρέει στο έδαφος και ξεσπά σε λυγμούς δίπλα στις σορούς των δύο ανήλικων θυμάτων, ενώ διασώστες προσπαθούν να τον απομακρύνουν και να του προσφέρουν βοήθεια.

Ukrainian father identifies his 15-year-old daughter among the dead after Russian strike on Chernihiv Russia struck the center of Chernihiv with a Banderol missile. Two people were killed, and 15 were injured, including three children. https://t.co/jIZJj8S5lh — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2026

Από την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 23 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της δημοτικής διοίκησης, Ντμίτρο Μπριζίνσκι.

Παράλληλα, στο Κρεμεντσούκ, στην περιφέρεια Πολτάβα, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν, όταν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν πολυκατοικία σε κατοικημένη περιοχή.

Οι επιθέσεις στις τρεις πόλεις άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 19 νεκρούς και 51 τραυματίες, σύμφωνα με τους απολογισμούς που είχαν ανακοινωθεί έως το απόγευμα της Πέμπτης.