Ουκρανία: 19 νεκροί έπειτα από ρωσικά πλήγματα – Drone χτύπησε σιδηροδρομικό σταθμό στο Ντνίπρο, δύο 15χρονα κορίτσια σκοτώθηκαν στο Τσερνίχιβ

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 51 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα σε τρεις πόλεις της Ουκρανίας την Πέμπτη (29/10). Στο Ντνίπρο, ρωσικό drone έπληξε αποβάθρα σιδηροδρομικού σταθμού, την ώρα που επιβατική αμαξοστοιχία ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για τη Ζαπορίζια, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων. Στο Τσερνίχιβ, δύο 15χρονα κορίτσια σκοτώθηκαν και 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυραυλική επίθεση στο κέντρο της πόλης. Συγκλονίζει βίντεο που δείχνει τον πατέρα της μίας ανήλικης να καταρρέει στο έδαφος και να ξεσπά σε λυγμούς δίπλα στη σορό της κόρης του, την οποία μόλις έχει αναγνωρίσει. Στο Κρεμεντσούκ, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν όταν ρωσικά drones έπληξαν πολυκατοικία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση στο Ντνίπρο, την ώρα που η Ρωσία εντείνει τα πλήγματα κατά των ουκρανικών σιδηροδρομικών υποδομών.

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Διεθνή Νέα

Αστυνομικοί και πυροσβέστες μεταφέρουν τραυματία από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Ντνίπρο, μετά τη ρωσική επίθεση με drone, στις 29 Οκτωβρίου 2026. (Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας / DSNS)
Αστυνομικοί και πυροσβέστες μεταφέρουν τραυματία από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Ντνίπρο, μετά τη ρωσική επίθεση με drone, στις 29 Οκτωβρίου 2026. (Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας / DSNS)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ντνίπρο, την ώρα που επιβατική αμαξοστοιχία ετοιμαζόταν να αναχωρήσει.
  • Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν αποβάθρα στην οποία βρίσκονταν δύο επιβατικά τρένα.
  • Παράλληλα, ρωσικές επιθέσεις σε Τσερνίχιβ και Κρεμεντσούκ προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ακόμη ανθρώπων, ανάμεσά τους δύο 15χρονων κοριτσιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ντνίπρο, στην Ουκρανία, το πρωί της Πέμπτης (29/10). Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που επιβατική αμαξοστοιχία ετοιμαζόταν να αναχωρήσει με προορισμό τη Ζαπορίζια, ενώ ρωσικά πλήγματα σε άλλες δύο ουκρανικές πόλεις προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ακόμη ανθρώπων, ανάμεσά τους δύο 15χρονων κοριτσιών.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, το οποίο επικαλείται τις ουκρανικές αρχές, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν αποβάθρα του σιδηροδρομικού σταθμού στο Ντνίπρο, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένο αεροσκάφος με κινητήρα αεριώθησης.

Οι Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι ανέφεραν ότι στον σταθμό βρισκόταν επιβατική αμαξοστοιχία, η οποία επρόκειτο να αναχωρήσει για τη Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, περίπου στις 11:00 το πρωί τέσσερα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κινητήρες αεριώθησης επιτέθηκαν στην περιοχή. Τα τρία καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα προτού φτάσουν στους στόχους τους.

Παρά την ενεργοποίηση του συναγερμού για αεροπορική επιδρομή και τις προειδοποιήσεις για αυξημένο κίνδυνο, επιβάτες παρέμεναν στην αποβάθρα, σύμφωνα με την ουκρανική σιδηροδρομική εταιρεία.

Στις 11:29, ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χάνζα, ανακοίνωσε ότι ιατρικά συνεργεία είχαν ήδη φτάσει στο σημείο και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Καπνοί καλύπτουν την αποβάθρα του σιδηροδρομικού σταθμού στο Ντνίπρο, ενώ πυροσβέστες επιχειρούν δίπλα σε επιβατική αμαξοστοιχία και στο έδαφος διακρίνονται οι θολωμένες σοροί θυμάτων της ρωσικής επίθεσης. (Φωτογραφία: DSNS Ουκρανίας)
Καπνοί καλύπτουν την αποβάθρα του σιδηροδρομικού σταθμού στο Ντνίπρο, ενώ πυροσβέστες επιχειρούν δίπλα σε επιβατική αμαξοστοιχία και στο έδαφος διακρίνονται οι θολωμένες σοροί θυμάτων της ρωσικής επίθεσης. (Φωτογραφία: DSNS Ουκρανίας)

Ζελένσκι: «Φρικτή ρωσική επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν αποβάθρα στην οποία βρίσκονταν δύο επιβατικά τρένα.

«Φρικτή ρωσική επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ντνίπρο», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος για να επιτεθούν σε αποβάθρα όπου βρίσκονταν μια συνηθισμένη προαστιακή αμαξοστοιχία και ένα κανονικό επιβατικό τρένο», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνέδεσε την επίθεση με τις διεθνείς κυρώσεις κατά της Ρωσίας, επικρίνοντας την άρση περιοριστικών μέτρων σε βάρος Ρώσων ολιγαρχών και ενεργειακών εταιρειών.

«Πόσες ακόμη τέτοιες τρομοκρατικές επιθέσεις έχει πραγματοποιήσει η Ρωσία εναντίον του λαού μας μετά την άρση των κυρώσεων σε ορισμένους Ρώσους ολιγάρχες και ενεργειακές εταιρείες, αντί να υπάρξει αποκλιμάκωση;», διερωτήθηκε.

Στο στόχαστρο των ρωσικών επιθέσεων το σιδηροδρομικό δίκτυο

Η επίθεση στο Ντνίπρο αποτελεί ακόμη ένα περιστατικό στο πλαίσιο της εντεινόμενης ρωσικής εκστρατείας κατά των ουκρανικών σιδηροδρομικών υποδομών, με πλήγματα που στρέφονται ακόμη και εναντίον επιβατικών αμαξοστοιχιών.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, η αυξανόμενη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών με κινητήρες αεριώθησης έχει οδηγήσει στην εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των συναγερμών για αεροπορικές επιδρομές.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι επιβάτες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα τρένα ακόμη και στην ύπαιθρο, παραμένοντας εκτός των συρμών επί ώρες μέχρι να λήξει ο συναγερμός.

Ανάλογες οδηγίες ισχύουν και για τις αμαξοστοιχίες που βρίσκονται σε σταθμούς. Ωστόσο, η συγκέντρωση επιβατών που περιμένουν την αναχώρηση των τρένων, σε συνδυασμό με την απροθυμία ορισμένων να μετακινηθούν σε καταφύγια, δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους.

Σοροί θυμάτων στο έδαφος, δίπλα σε επιβατική αμαξοστοιχία με σπασμένα παράθυρα και εκτεταμένες ζημιές, μετά τη ρωσική επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ντνίπρο, στις 29 Οκτωβρίου 2026. (Φωτογραφία: DSNS Ουκρανίας)
Σοροί θυμάτων στο έδαφος, δίπλα σε επιβατική αμαξοστοιχία με σπασμένα παράθυρα και εκτεταμένες ζημιές, μετά τη ρωσική επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ντνίπρο, στις 29 Οκτωβρίου 2026. (Φωτογραφία: DSNS Ουκρανίας)

Δύο 15χρονα κορίτσια νεκρά στο Τσερνίχιβ – Τρεις νεκροί στο Κρεμεντσούκ

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, προκαλώντας νέες ανθρώπινες απώλειες.

Στο Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία, δύο κορίτσια ηλικίας 15 ετών σκοτώθηκαν όταν ρωσικοί πύραυλοι κρουζ τύπου «Μπαντερόλ» έπληξαν το κέντρο της πόλης γύρω στο μεσημέρι, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιατσεσλάβ Τσάους.

Σε συγκλονιστικό βίντεο από το σημείο της ρωσικής επίθεσης στο Τσερνίχιβ, ο πατέρας ενός από τα δύο 15χρονα κορίτσια που σκοτώθηκαν, έχοντας αναγνωρίσει τη σορό της κόρης του, καταρρέει στο έδαφος και ξεσπά σε λυγμούς δίπλα στις σορούς των δύο ανήλικων θυμάτων, ενώ διασώστες προσπαθούν να τον απομακρύνουν και να του προσφέρουν βοήθεια.

Από την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 23 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της δημοτικής διοίκησης, Ντμίτρο Μπριζίνσκι.

Παράλληλα, στο Κρεμεντσούκ, στην περιφέρεια Πολτάβα, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν, όταν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν πολυκατοικία σε κατοικημένη περιοχή.

Οι επιθέσεις στις τρεις πόλεις άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 19 νεκρούς και 51 τραυματίες, σύμφωνα με τους απολογισμούς που είχαν ανακοινωθεί έως το απόγευμα της Πέμπτης.

Αυτοκίνητα τυλιγμένα στις φλόγες στο κέντρο του Τσερνίχιβ, στην Ουκρανία, μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση στις 29 Οκτωβρίου 2026. (Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας / Telegram)
Αυτοκίνητα τυλιγμένα στις φλόγες στο κέντρο του Τσερνίχιβ, στην Ουκρανία, μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση στις 29 Οκτωβρίου 2026. (Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας / Telegram)
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