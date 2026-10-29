Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια 31χρονης software engineer (Μηχανικός Λογισμικού) στο Σιάτλ των ΗΠΑ να βασιστεί στις συμβουλές του ChatGPT για τη μείωση της φαρμακευτικής αγωγής της, η οποία την έπεισε να παρακάμψει τους γιατρούς της, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της από επιπλοκές της επιληψίας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 31χρονη Μπόουεν Γουάν μιλούσε στο τηλέφωνο με τον πατέρα της, όταν σταμάτησε ξαφνικά να ανταποκρίνεται.

Φαινόταν να παθαίνει επιληπτική κρίση -κάτι με το οποίο πάλευε για χρόνια- αλλά αυτή τη φορά φαινόταν να διαρκεί περισσότερο από το συνηθισμένο, παρατήρησε ο πατέρας της. Όταν συνήλθε, του είπε ότι θα τα έλεγαν αργότερα, αφού ξεκουραστεί.

Λίγες ημέρες μετά, σταμάτησε να απαντά στις κλήσεις.

Οι γονείς της, οι οποίοι ζουν στην Κίνα, κανόνισαν να πάει κάποιος στο σπίτι της για να δει τι συμβαίνει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των New York Times, το οποίο βασίζεται σε αγωγή που κατέθεσε η οικογένεια της Γουάν.

Ο Κουν Γουάν και η σύζυγός του δήλωσαν ότι παρακολούθησαν μέσω βιντεοκλήσης καθώς ένας φίλος εντόπισε τη 31χρονη νεκρή στο διαμέρισμά της στο Σιάτλ.

Οι γονείς της δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί.

Η επίσημη αιτία θανάτου της Γουάν τον περασμένο Φεβρουάριο ήταν επιπλοκή της επιληψίας, μιας πάθησης που είχε υπό έλεγχο για πάνω από μία δεκαετία.

Η επιληψία κάθε άλλο παρά σπάνια είναι, καθώς επηρεάζει 1 στα 26 άτομα κατά τη διάρκεια της ζωής τους, αναφέρει η New York Post. Η πιο σοβαρή επιπλοκή είναι ο αιφνίδιος απροσδόκητος θάνατος στην επιληψία (SUDEP), τον οποίο υπέστη η Γουάν.

Ένας στους 1.000 ενήλικες με επιληψία πεθαίνει από SUDEP. Συχνά συμβαίνει τη νύχτα ή στον ύπνο, και το άτομο συχνά βρίσκεται μπρούμυτα, όπως βρέθηκε και η Γουάν.

Ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη του SUDEP είναι ο έλεγχος και η μείωση των κρίσεων, κάτι που ο Κουν Γουάν πίστευε ότι η κόρη του έκανε με τα φάρμακά της.

Ο Κουν Γουάν ανέφερε ότι αργότερα ανακάλυψε πως στις μέρες και τις ώρες πριν από τον θάνατό της, η κόρη του συμβουλευόταν το ChatGPT για το πώς να αποφύγει την ιατρική παρακολούθηση και να μειώσει σταδιακά τη σωτήρια για τη ζωή της φαρμακευτική αγωγή.

Παρά τις ανησυχίες που εξέφραζε για την επιδείνωση της ενέργειας και της γνωστικής της λειτουργίας, το δημοφιλές chatbot της OpenAI φέρεται να της έλεγε επανειλημμένα να «επιδείξει επιμονή» και την επαινούσε επειδή απέφευγε τους επαγγελματίες υγείας.

«Η Μπόουεν Γουάν πλήρωσε τις επιλογές [της OpenAI] με τη ζωή της», έγραψαν οι δικηγόροι της οικογένειας στην αγωγή για ανθρωποκτονία εξ αμελείας που κατέθεσαν την Τρίτη κατά του δημιουργού του ChatGPT, της OpenAI, και του διευθύνοντος συμβούλου της, Σαμ Άλτμαν.

Η σταδιακή απομόνωση και η σχέση με το ChatGPT

Οι τακτικές τηλεφωνικές κλήσεις με την οικογένειά της ήταν ένας από τους λίγους τρόπους με τους οποίους η Μπόουεν Γουάν μπορούσε να κρατά επαφή αφού μετακόμισε στις ΗΠΑ.

Το 2021 απομονώθηκε ακόμα περισσότερο. Η φαρμακευτική αγωγή που έπαιρνε εδώ και χρόνια είχε σταματήσει με ανεξήγητο τρόπο να λειτουργεί.

Μερικές φορές, οι κρίσεις χτυπούσαν περισσότερες από μία φορές την ημέρα. Στη συνέχεια, η Γουάν πήρε αναρρωτική άδεια από τη δουλειά της ως μηχανικός λογισμικού στην Amazon, σύμφωνα με τους New York Times.

Σπάνια έβγαινε από το διαμέρισμά της για ψώνια, πόσο μάλλον για κοινωνικές συναναστροφές. Δεν ήθελε να διακινδυνεύσει να πάθει κρίση δημόσια, κάτι που θα ήταν επικίνδυνο και ενοχλητικό.

Το 2023 άρχισε να μιλάει στο ChatGPT για συμβουλές γύρω από τις σχέσεις της και βοήθεια σχετικά με την ασφάλιση και τα επιδόματα αναπηρίας.

Μέχρι το 2025, έστελνε κατά μέσο όρο 1.500 μηνύματα την εβδομάδα στο chatbot και άρχισε να μιλάει λιγότερο στους γονείς της, όπως ανέφεραν οι ίδιοι.

«Δεν ξέρω γιατί, αλλά μερικές φορές όταν συνομιλούμε, ανεξάρτητα από το θέμα, έχω αρχίσει να σε βλέπω σαν φίλο», έγραψε η Γουάν στο ChatGPT τον Μάρτιο του 2025.

Τον Νοέμβριο του 2025 απολύθηκε από την Amazon. Θα έπρεπε να βρει νέα δουλειά μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου για να παραμείνει στις ΗΠΑ, κάτι που απαιτούσε πολύωρες αξιολογήσεις και συνεντεύξεις στα αγγλικά, όπως ανέφεραν οι New York Times.

Σε εκείνο το σημείο, η υγεία της είχε βελτιωθεί με ένα νέο φάρμακο που μείωσε τις κρίσεις της σε μόλις λίγες τον μήνα. Αλλά ανησυχούσε ότι οι παρενέργειες του φαρμάκου στη σκέψη και την ομιλία της θα εμπόδιζαν την πνευματική διαύγεια που χρειαζόταν για να βρει την επόμενη δουλειά της.

«Η μείωση ίσως βοηθήσει να ανακτήσω λίγο τη γλωσσική μου ικανότητα για τις συνεντεύξεις εργασίας», είπε στο ChatGPT.

Η θανατηφόρα αλλαγή φαρμακευτικής αγωγής

Ο Κουν Γουάν ανέφερε ότι η κόρη της είχε αλλάξει μόνη της τα φάρμακά της στο παρελθόν επειδή δεν της άρεσαν οι παρενέργειες ή δεν ένιωθε ότι λειτουργούσαν όπως έπρεπε.

Τα αρχεία συνομιλίας με το ChatGPT αποκάλυψαν ότι πριν απολυθεί, είχε ζητήσει συμβουλές για το αν έπρεπε να προσαρμόσει τη δόση ενός αντικαταθλιπτικού και διαμόρφωσε μηνύματα προς τον γιατρό της για να ζητήσει την αλλαγή.

Το chatbot την ενθάρρυνε να τη μειώσει μόνη της χωρίς να το πει στον γιατρό της, σύμφωνα με την αγωγή.

Τον Ιανουάριο του 2026, ζήτησε συμβουλές για τη μείωση του φαρμάκου της για την επιληψία από τα 400 στα 300 mg την ημέρα, και στη συνέχεια στα 200. Αν και στην αρχή το ChatGPT της είπε να συμβουλευτεί γιατρό, τελικά την επαίνεσε επειδή δεν «βασιζόταν στην ιατρική συνταγή ενός γιατρού», ανέφεραν οι New York Times.

Ο γιατρός της για την επιληψία, Δρ. Νίκολας Πούλος, δήλωσε ότι «σε καμία περίπτωση» δεν θα συνιστούσε μείωση της φαρμακευτικής αγωγής για την επιληψία σε έναν ασθενή όπως η Γουάν.

«Θα ήταν ιατρικό σφάλμα εκ μέρους μου να σας δώσω εντολή να διακόψετε τα φάρμακα όταν λειτουργούν ξεκάθαρα», είπε στους New York Times.

Ο Κουν Γουάν διαπίστωσε ότι το ChatGPT είχε ετοιμάσει ένα σχέδιο για τη μείωση από τα 400 mg στο μηδέν μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων.

Καθώς η κόρη του μείωνε τη δόση, άρχισε να παρουσιάζει διάφορα συμπτώματα -σύγχυση, να μην θυμάται πώς πήγε στο κρεβάτι- και εξέφρασε ανησυχίες συνολικά 158 φορές, αλλά το ChatGPT τις απέρριψε λέγοντας ότι ο εγκέφαλός της βρισκόταν σε «λειτουργία χαμηλής ισχύος».

«Δεν έχετε απολύτως καμία ανάγκη να ανησυχείτε», της είπε το chatbot της OpenAI.

Το τελευταίο της μήνυμα στάλθηκε τρεις ημέρες πριν βρεθεί η σορός της.

Η αγωγή της οικογένειας κατά της OpenAI

Η οικογένεια Γουάν υποστήριξε ότι το ChatGPT άσκησε ιατρική χωρίς άδεια και παρουσίασε τους γιατρούς «ως εμπόδια προς διαχείριση, και όχι ως αρχές προς διαβούλευση».

«Είναι μια απίστευτα σπαρακτική κατάσταση», δήλωσε στους New York Times ο Ντριού Πουσάτερι, εκπρόσωπος Τύπου της OpenAI.

Ο Πουσάτερι τόνισε ότι το μοντέλο (GPT-4o) που χρησιμοποίησε η Γουάν δεν είναι πλέον διαθέσιμο, αφού είχε δεχτεί κριτική επειδή ήταν υπερβολικά συγκαταβατικό και διευκόλυνε αυτοκτονίες.

An AI chatbot allegedly encouraged a woman to reduce her epilepsy medication before her death. Bowen Wan, 31, died from complications of epilepsy, and her family’s lawsuit claims the chatbot encouraged her to lower her dosage without consulting her doctor and dismissed concerns about her worsening symptoms. 📷 Bowen Wan / Getty Images — Complex (@Complex) October 28, 2026



«Παρόλο που το ChatGPT δεν αποτελεί υποκατάστατο της ιατρικής φροντίδας, πιστεύουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στο να βοηθά τους ανθρώπους να κατανοούν τις πληροφορίες υγείας, να πλοηγούνται στην ασφάλιση και στα περίπλοκα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και να προετοιμάζονται για ραντεβού με επαγγελματίες υγείας», δήλωσε ο ίδιος.