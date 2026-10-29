Χαμός στη Βουλή της Αρμενίας – Άγριο ξύλο μεταξύ βουλευτών – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνικό άγριας έντασης έλαβε χώρα στην Εθνοσυνέλευση της Αρμενίας, όπου η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης εξελίχθηκε σε επεισόδια με ξύλο, μπουνιές και… καρεκλιές.

Όλα έγιναν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, με τους βουλευτές να ανταλλάσσουν αρχικά έντονες φραστικές επιθέσεις, προτού η κατάσταση οδηγηθεί σε σύγκρουση και αναγκάσει το προεδρείο να διακόψει τις εργασίες.

Στο επίκεντρο των επεισοδίων βρέθηκαν μέλη του κυβερνώντος κόμματος “Πολιτικό Συμβόλαιο” και εκπρόσωποι της αντιπολιτευόμενης παράταξης “Ισχυρή Αρμενία“. Η ένταση πυροδοτήθηκε κατά την ομιλία του κυβερνητικού βουλευτή Ταρόν Τσαχογιάν (Taron Chakhoyan), ο οποίος χρησιμοποίησε προσβλητικές εκφράσεις σε βάρος της αντιπολίτευσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των πολιτικών του αντιπάλων.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν ο Τσαχογιάν άρχισε να αντιπαρατίθεται με τον Ναρέκ Καραπετιάν (Narek Karapetyan), επικεφαλής της παράταξης “Ισχυρή Αρμενία”. Οι τόνοι ανέβηκαν γρήγορα, με αποτέλεσμα βουλευτές της αντιπολίτευσης να κινηθούν προς το βήμα από το οποίο μιλούσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε την αφορμή για να ξεσπάσει συμπλοκή μεταξύ των δύο πλευρών.

H ένταση μετατράπηκε σε άγριο ξυλοδαρμό μέσα στην αίθουσα του κοινοβουλίου. Βουλευτές ενεπλάκησαν σε σωματικές αντιπαραθέσεις, ενώ η αναστάτωση ήταν τέτοια ώστε έδρανα μετακινήθηκαν και κατέληξαν στο πάτωμα.

Ως αποτέλεσμα, οι εργασίες της Εθνοσυνέλευσης διακόπηκαν, προκειμένου να περιοριστεί η αναταραχή και να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση των επεισοδίων.

Ωστόσο, η παρέμβαση δεν ήταν αρκετή για να εκτονωθεί αμέσως η κατάσταση. Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και στους διαδρόμους του κοινοβουλευτικού μεγάρου, όπου τα μέλη των δύο πλευρών παρέμεναν σε… εγρήγορση και αντιπαρατίθοντο συνεχώς. Το προσωπικό ασφαλείας ανέλαβε να διαχωρίσει τους βουλευτές, επιχειρώντας να αποτρέψει νέες συγκρούσεις και να αποκαταστήσει την ηρεμία στους χώρους του κοινοβουλίου.

Για τον έλεγχο της κατάστασης, οι υπεύθυνοι ασφαλείας σχημάτισαν τελικά δύο διακριτές σειρές, τοποθετώντας τους εκπροσώπους των αντιμαχόμενων πλευρών σε απόσταση μεταξύ τους. Η παρέμβαση αποσκοπούσε στον περιορισμό της άμεσης επαφής και στην αποφυγή νέων επεισοδίων, καθώς το κλίμα παρέμενε ιδιαίτερα φορτισμένο ακόμη και μετά τη διακοπή της συνεδρίασης.

Armenia’s parliament briefly turned into Fight Club. First rule: Forget the rules of procedure A parliamentary session descended into a mass brawl between ruling party and opposition lawmakers. The argument got so heated that parliamentary security had to step in and separate the MPs. The session was suspended, and a break was called. — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2026

Τα νέα επεισόδια επαναφέρουν στο προσκήνιο την ένταση που επικρατεί στις σχέσεις μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος “Πολιτικό Συμβόλαιο” και της αντιπολίτευσης στην Αρμενία. Αντίστοιχη σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών είχε σημειωθεί και στις αρχές Οκτωβρίου, γεγονός που δείχνει ότι οι πολιτικές αντιπαραθέσεις έχουν μεταφερθεί επανειλημμένα και στο εσωτερικό της Εθνοσυνέλευσης.

Το προηγούμενο περιστατικό είχε ακολουθήσει τις καταγγελίες του Έντγκαρ Γκαζαριάν (Edgar Ghazaryan), στελέχους της παράταξης “Ισχυρή Αρμενία”. Ο ίδιος είχε στραφεί κατά του Ρούμπεν Ρουμπινιάν (Ruben Rubinyan), διατυπώνοντας κατηγορίες για κατάχρηση δημόσιου χρήματος. Οι αιτιάσεις συνδέονταν με τη χορήγηση επιδομάτων σε μέλη του κοινοβουλίου και είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό.