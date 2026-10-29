ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη στην ΠΑΕ Άρης

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Αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο κυρώσεων βρίσκεται η ΠΑΕ Άρης μετά την πειθαρχική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας της ΕΠΟ.

Ο Υπεύθυνος Άσκησης Δίωξης για την τέλεση πειθαρχικών αδικημάτων στο ποδόσφαιρο προχώρησε σε άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε βάρος της ΠΑΕ Άρης για δημόσιες δυσμενείς κρίσεις και δυσφήμηση των ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομοσπονδίας:

«Ο Υπεύθυνος Άσκησης Δίωξης για την τέλεση πειθαρχικών αδικημάτων που αφορούν στο ποδόσφαιρο, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, για πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α’ και 26 περ. Α’ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ».

Συγκεκριμένα, το άρθρο 20 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ αφορά δηλώσεις, ανακοινώσεις ή τοποθετήσεις στα ΜΜΕ που στρέφονται κατά της διαιτησίας ή των οργάνων της ομοσπονδίας. Το άρθρο 26 καθορίζει τη διαδικασία με την οποία ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας έχει το δικαίωμα να παρέμβει αυτεπάγγελτα και να ασκήσει τη δίωξη.