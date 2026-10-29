Παναθηναϊκός: Χειρουργήθηκε ο Αζεντίν Ουναΐ – Στους 4 με 5 μήνες η επιστροφή του

Ο Αζεντίν Ουναΐ υπεβλήθη σήμερα σε απόλυτα επιτυχημένη χειρουργική αποκατάσταση της συνέχειας του τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού, λόγω πλήρους ρήξης.
Ο διεθνής Μαροκινός θα ξεκινήσει από αύριο εξειδικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης με χρονικό ορίζοντα επιστροφής στην ενεργό δράση τους 4-5 μήνες.
Πέραν του ιατρού του Παναθηναϊκού, Χάρη Λάλου, στο χειρουργείο ήταν ο παγκοσμίως γνωστος ορθοπαιδικός χειρουργός, Νικολά Λεφέβρ, και ο Κριστόφ Μποντό, γιατρός της εθνικής Μαρόκου και σύμβουλος γιατρός της Παρί Σεν Ζερμέν.