Παναθηναϊκός: Χειρουργήθηκε ο Αζεντίν Ουναΐ – Στους 4 με 5 μήνες η επιστροφή του

Ο Αζεντίν Ουναΐ υπεβλήθη σε απόλυτα επιτυχημένη χειρουργική αποκατάσταση της συνέχειας του τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού, λόγω πλήρους ρήξης.

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Αθλητισμός

Παναθηναϊκός, Αζεντίν Ουναΐ
πηγή: Intime - Sarelas Dimitris
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αζεντίν Ουναΐ υπεβλήθη σε απόλυτα επιτυχημένη χειρουργική αποκατάσταση της συνέχειας του τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού, λόγω πλήρους ρήξης.
  • Ο διεθνής Μαροκινός μέσος θα ξεκινήσει εξειδικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, με τον χρονικό ορίζοντα της επιστροφής του στην ενεργό δράση να εκτιμάται στους 4-5 μήνες.
  • Στην επέμβαση συμμετείχαν ο γιατρός του Παναθηναϊκού Χάρης Λάλος, ο διακεκριμένος χειρουργός Νικολά Λεφέβρ και ο γιατρός της εθνικής Μαρόκου Κριστόφ Μποντό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Αζεντίν Ουναΐ υπεβλήθη σήμερα σε απόλυτα επιτυχημένη χειρουργική αποκατάσταση της συνέχειας του τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού, λόγω πλήρους ρήξης.

Ο διεθνής Μαροκινός θα ξεκινήσει από αύριο εξειδικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης με χρονικό ορίζοντα επιστροφής στην ενεργό δράση τους 4-5 μήνες.

Πέραν του ιατρού του Παναθηναϊκού, Χάρη Λάλου, στο χειρουργείο ήταν ο παγκοσμίως γνωστος ορθοπαιδικός χειρουργός, Νικολά Λεφέβρ, και ο Κριστόφ Μποντό, γιατρός της εθνικής Μαρόκου και σύμβουλος γιατρός της Παρί Σεν Ζερμέν.

 

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