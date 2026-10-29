Ανδρουλάκης: «Η Εθνική Συμφιλίωση αφορά όσους πολέμησαν υπέρ της πατρίδας και όχι τους προδότες και τους υμνητές του ναζισμού»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην παρέμβασή του πριν από λίγο στη Βουλή επεσήμανε την αντίφαση πως η κυβέρνηση προτείνει νομοσχέδιο το οποίο αφορά μεν και τον κλάδο των ψυχολόγων αλλά στη θέσπιση της οριζόντιας απαγόρευσης πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, δεν άκουσε την άποψή τους.

Σχολίασε δηκτικά τα όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας -τον οποίο αποκάλεσε αρχιτέκτονα της πολιτικής τοξικότητας- ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ που επέλεξε να συνταχτεί με τους επιστήμονες, άφησε τα παιδιά απροστάτευτα, επειδή έχει «κόμπλεξ με τον Μητσοτάκη». «Έχει «κόμπλεξ η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία που λέει πως η οριζόντια απαγόρευση είναι λάθος; Έχει κόμπλεξ η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία που προειδοποιεί για τις κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες ενός τέτοιου μέτρου; Έχει κόμπλεξ ο Συνήγορος του Παιδιού που ζητά διαβάθμιση και αναλογικότητα;», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι ο νόμος που ψήφισε την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση έχει τέσσερα σοβαρά προβλήματα τα οποία κι απαρίθμησε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα της πολιτικής συγκυρίας: «Η εύλογη κριτική που ασκήσαμε για τη διπλωματική σας αποτυχία στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο [έγινε στόχος], δεκάδων λογαριασμών της οργανωμένης διαδικτυακής συμμορίας της Νέας Δημοκρατίας που μας επιτέθηκαν με άθλια υπονοούμενα».

«Αντί να αναλάβετε την ευθύνη, μας λέτε ότι δεν μπορούσατε να το αποτρέψετε. Αυτό δεν είναι απάντηση. Είναι ομολογία διπλωματικής ήττας», υποστήριξε επικαλούμενος τους βουλευτές της ΝΔ, τον κ. Καιρίδη, τον κ. Συρίγο και τον κ. Καλογερόπουλο που -σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, μίλησαν για πολιτική ήττα στη Λιβύη, για υποχώρηση στην Κάσο, για πλήρη αποτυχία διπλωματικών χειρισμών.

«Στα εθνικά ζητήματα δεν χωρούν ούτε πανηγυρισμοί ούτε εύκολες κατηγορίες. Χρειάζονται σοβαρότητα, στρατηγική, διορατικότητα και τόλμη. Με μία και μόνη πυξίδα: το εθνικό συμφέρον», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Με αφορμή την προ ημερών επίσκεψή του στην Μονή της Εικοσιφοίνισσας, στη Δράμα, εξέφρασε «εύλογες ανησυχίες για το πεδίο διαπραγμάτευσης» καλώντας την κυβέρνηση να φέρει το μνημόνιο που υπέγραψε με τη Βουλγαρία στη Βουλή για να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε αρνητικά ως μια βαρύτατη προσβολή στους ήρωες του Έπους του ’40 και της Εθνικής Αντίστασης, «την αποκρουστική σύναξη μίσους και μισαλλοδοξίας που οργάνωσαν εκείνοι που αντιμάχονται την πατρίδα, τη δημοκρατία και τους ίδιους τους θεσμούς της» ανήμερα του «Όχι».

«Η δημοκρατική ιστορία και οι αγώνες του λαού μας δεν παραχαράσσονται. Και δεν είδα ούτε μια ανακοίνωση καταδίκης από εσάς τους λαλίστατους για την αμαύρωση της εθνικής επετείου. Και μια απαραίτητη υπόμνηση: Το ΠΑΣΟΚ έκανε πράξη την εθνική συμφιλίωση για όσους αγωνίστηκαν κατά του κατακτητή ανεξάρτητα από την παράταξη που ανήκαν. Η Εθνική Συμφιλίωση αφορά όσους πολέμησαν υπέρ της πατρίδας και όχι τους προδότες και τους υμνητές του ναζισμού και του Χίτλερ», παρατήρησε και κατέληξε: «Ο αγώνας κατά του αυταρχισμού είναι διαρκής και επίκαιρος όσο ποτέ. Όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Δεν έχουν θέση τα κατακάθια του ναζισμού. Η μάχη για την προάσπιση της δημοκρατίας, την ενίσχυση των θεσμών και της ποιοτικής λειτουργίας τους, η μάχη για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, είναι χρέος κάθε δημοκράτη», υπογράμμισε.