ΠΑΣΟΚ: Εύλογα ερωτήματα για την αποχή της ελληνικής κυβέρνησης από το ψήφισμα του ΟΗΕ για την Κούβα

Εξηγήσεις ζητεί το ΠΑΣΟΚ από την κυβέρνηση επιλογή της στο πλαίσιο του ΟΗΕ να δηλώσει αποχή από το ψήφισμα στήριξης στην Κούβα. Πρόκειται για στάση που προσεγγίζει την θέση της κυβέρνησης των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε δήλωσή του ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Η απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να απόσχει, για πρώτη φορά, από το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τον τερματισμό του μονομερούς αμερικανικού αποκλεισμού εις βάρος της Κούβας, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα».

Αναλυτικά, ο Δημήτρης Μάντζος είπε: «Απέναντι σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, που στήριξαν το ψήφισμα, η Κυβέρνηση της χώρας μας επέλεξε να συναθροίσει την Ελλάδα με μια μειοψηφία κρατών που δεν στηρίζουν την άρση των περιορισμών, οι οποίοι, ιδίως κατά τους τελευταίους μήνες, οδηγούν τον κουβανικό λαό σε βασικές ελλείψεις και στερήσεις». «Και τούτο μάλιστα ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια η Ελλάδα στήριζε τα αντίστοιχα ψηφίσματα που συζητούνται στα Ηνωμένα Έθνη από το 1992», εξήγησε.

«Η απόφαση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα με δεδομένο ότι η χώρα μας είναι Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού και μάλιστα κατά τον μήνα Οκτώβριο βρίσκεται και στην Προεδρία του οργάνου, ενώ παρόντες αυτές τις ημέρες στη Νέα Υόρκη είναι τόσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών», επισήμανε ο Δημήτρης Μάντζος.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Δημήτρης Μάντζος τόνισε: «Το Υπουργείο Εξωτερικών οφείλει να αιτιολογήσει την αλλαγή στάσης της χώρας μας στο ζήτημα αυτό, εξηγώντας ποιες παράμετροι άλλαξαν και ποια περιστατικά μεσολάβησαν ώστε να δικαιολογείται κάτι τέτοιο -σε αντίθεση με τη στάση άλλων ευρωπαϊκών χωρών».

«Σε κάθε αντίθετη περίπτωση, θα γίνεται ολοένα και πιο φανερό ότι η αλλαγή στάσης συνιστά νέα σοβαρή υποχώρηση της ελληνικής διπλωματίας μπροστά στο δόγμα της συναλλακτικής εξωτερικής πολιτικής -εις βάρος του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των διαχρονικών αποφάσεων των διεθνών οργανισμών», κατέληξε στην δήλωσή του ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ.