ΟΗΕ: Υπέρ της άρσης του εμπάργκο στην Κούβα η πλειονότητα των κρατών, αλλά με τη χαμηλότερη υποστήριξη των τελευταίων 30 ετών

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε, με 130 ψήφους υπέρ, 17 κατά και 25 αποχές, ψήφισμα με το οποίο ζητείται ο τερματισμός του αμερικανικού οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού εμπάργκο στην Κούβα. Παρά την ευρεία πλειοψηφία, πρόκειται για τη χαμηλότερη υποστήριξη που έχει συγκεντρώσει το σχετικό κείμενο από το 1995.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε εν μέσω έντονων διπλωματικών πιέσεων, με την Αβάνα να κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι επιχείρησε να πείσει κράτη-μέλη να αποσύρουν τη στήριξή τους. Το ψήφισμα, το οποίο κατατίθεται κάθε χρόνο από το 1992, περιλάμβανε φέτος και αναφορά στις συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που επιβαρύνει τη χώρα τους τελευταίους εννέα μήνες.

Σφοδρές αντιδράσεις από την Αβάνα

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, χαιρέτισε μέσω της πλατφόρμας Χ το αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι η πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας τάχθηκε κατά του εμπάργκο, παρά τις αμερικανικές πιέσεις.

El mundo ha vuelto a pronunciarse mayoritariamente contra el #bloqueo, incluso por encima de las más groseras presiones y chantajes de EE.UU para cambiar el rumbo de esta votación. 1/3 https://t.co/lOyUZqVS8s — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 28, 2026

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μπρούνο Ροδρίγκες, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να καθορίσουν την τύχη της Κούβας και να ελέγξουν τον πλούτο της, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι οι αμερικανικοί περιορισμοί επιδεινώνουν τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού.

Το αμερικανικό εμπάργκο βρίσκεται σε ισχύ από το 1962. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της κουβανικής κυβέρνησης, οι οικονομικές ζημίες ανήλθαν σε 8 δισ. δολάρια κατά την περίοδο από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026, πριν από την επιβολή του πετρελαϊκού αποκλεισμού και τις νέες κυρώσεις.

Η απάντηση της Ουάσινγκτον

Λίγο πριν από την ψηφοφορία, ο αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς αρνήθηκε την ύπαρξη αποκλεισμού σε βάρος της Κούβας και αντέτεινε πως για «τις ελλείψεις» που αντιμετωπίζει «ο κουβανικός λαός φταίει αποκλειστικά το διεφθαρμένο κομμουνιστικό καθεστώς».

Όπως ανέφερε, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο οι ΗΠΑ πούλησαν προϊόντα αξίας 875 εκατ. δολαρίων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στην Κούβα, συμπεριλαμβανομένων καυσίμων.

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών είχε ήδη οξυνθεί την παραμονή της ψηφοφορίας, όταν ο Γουόλτς άσκησε κριτική στην κουβανική ηγεσία για τον τρόπο ζωής των αξιωματούχων και την πολιτική καταστολή, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Ροδρίγκες.

Παρά τη διαχρονική καταδίκη του εμπάργκο από τη Γενική Συνέλευση, το ψήφισμα δεν είναι νομικά δεσμευτικό και δεν υποχρεώνει τις ΗΠΑ να αλλάξουν την πολιτική τους απέναντι στην Αβάνα.