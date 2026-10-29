Σαουδική Αραβία: Προειδοποίηση για «πιθανό κίνδυνο» στην Ανατολική Επαρχία

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Προειδοποίηση για «πιθανό κίνδυνο» στην Ανατολική Επαρχία της χώρας εξέδωσε η Πολιτική Προστασία της Σαουδικής Αραβίας, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

Η προειδοποίηση εκδίδεται εν μέσω των συνεχιζόμενων επιθέσεων των Χούθι από την Υεμένη κατά σαουδαραβικών στόχων, μεταξύ των οποίων αεροδρόμια, λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.