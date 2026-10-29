Σαουδική Αραβία: Προειδοποίηση για «πιθανό κίνδυνο» στην Ανατολική Επαρχία

Η Πολιτική Προστασία της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε αρχικά προειδοποίηση για «πιθανό κίνδυνο» στην Ανατολική Επαρχία, καλώντας τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Το συμβάν σημειώθηκε εν μέσω συνεχιζόμενων επιθέσεων των Χούθι από την Υεμένη κατά κρίσιμων σαουδαραβικών υποδομών, όπως αεροδρόμια, λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Λίγο αργότερα, οι αρμόδιες αρχές της χώρας ανακοίνωσαν μέσω επίσημης ενημέρωσης ότι ο κίνδυνος για την περιοχή πέρασε, συστήνοντας τη συνέχιση της τήρησης των οδηγιών ασφαλείας.

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Διεθνή Νέα

Σαουδική Αραβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προειδοποίηση για «πιθανό κίνδυνο» στην Ανατολική Επαρχία της χώρας εξέδωσε η Πολιτική Προστασία της Σαουδικής Αραβίας, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.
  • Η προειδοποίηση εκδίδεται εν μέσω των συνεχιζόμενων επιθέσεων των Χούθι από την Υεμένη κατά σαουδαραβικών στόχων, μεταξύ των οποίων αεροδρόμια, λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
  • Με νεότερη ανακοίνωση, οι αρχές γνωστοποίησαν ότι ο κίνδυνος στην Ανατολική Επαρχία έχει παρέλθει, καλώντας τους πολίτες να συνεχίσουν να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Προειδοποίηση για «πιθανό κίνδυνο» στην Ανατολική Επαρχία της χώρας εξέδωσε η Πολιτική Προστασία της Σαουδικής Αραβίας, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

Η προειδοποίηση εκδίδεται εν μέσω των συνεχιζόμενων επιθέσεων των Χούθι από την Υεμένη κατά σαουδαραβικών στόχων, μεταξύ των οποίων αεροδρόμια, λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

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