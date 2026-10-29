Σαουδική Αραβία: Προειδοποίηση για «πιθανό κίνδυνο» στην Ανατολική Επαρχία

Προειδοποίηση για «πιθανό κίνδυνο» στην Ανατολική Επαρχία της χώρας εξέδωσε η Πολιτική Προστασία της Σαουδικής Αραβίας, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.
Η προειδοποίηση εκδίδεται εν μέσω των συνεχιζόμενων επιθέσεων των Χούθι από την Υεμένη κατά σαουδαραβικών στόχων, μεταξύ των οποίων αεροδρόμια, λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
تنبيه زال الخطر عن المنطقة الشرقية، لسلامتك الاستمرار في اتباع تعليمات #الدفاع_المدني وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم (911).
Alert: The danger has passed in Eastern Province. For your safety, continue following #CivilDefense instructions and avoid gathering and filming. In case of emergency, call (911).
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) October 29, 2026