Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Τραμπ: Στο επίκεντρο η Συμφωνία της Μέκκας, η Υεμένη και ο πόλεμος στην Ουκρανία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Ενίσχυση συνεργασίας

Ο Τούρκος Πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών σχέσεων, ενόψει της συμπλήρωσης το 2027 εκατό ετών από την εγκαθίδρυσή τους.

Όπως ανέφερε, η ‘Αγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ουάσιγκτον σε όλους τους τομείς.

Στο περιφερειακό σκέλος της συνομιλίας, ο Ερντογάν ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του για τη στάση της Τουρκίας απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Μέκκα, Ορμούζ, Υεμένη και Ουκρανία

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, δήλωσε ότι, στο πλαίσιο της Κοινής Αμυντικής Συμμαχίας της Μέκκας, η Τουρκία παρακολουθεί στενά την κατάσταση στο Ορμούζ και στην Υεμένη και επιδιώκει διπλωματική επίλυση.

Αναφερόμενος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Ερντογάν εξέφρασε την ετοιμότητα της Τουρκίας να στηρίξει την αναζωογόνηση της διπλωματικής διαδικασίας μεταξύ των δύο χωρών με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε στον Ερντογάν και στον τουρκικό λαό για την εθνική επέτειο της ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας, στις 29 Οκτωβρίου, καθώς και για την επιτυχή διεξαγωγή της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκόφωνων Κρατών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ