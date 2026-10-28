Στην Πρώτη Σερρών για την 28η Οκτωβρίου ο Κώστας Καραμανλής με τη Νατάσα Παζαΐτη

Στην Πρώτη Σερρών, τον τόπο καταγωγής του, βρέθηκε ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Χωριάτικα», ο κ. Καραμανλής συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Νατάσα Παζαΐτη, και παρακολούθησε τις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο.

Κατά την παρουσία του στην περιοχή, ο πρώην πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους και επισκέπτες, ενώ αντάλλαξε ευχές με πολίτες που έδωσαν το «παρών» στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου.

Η επίσκεψη του Κώστα Καραμανλή στην Πρώτη Σερρών πραγματοποιήθηκε σε εορταστικό κλίμα, με την τοπική κοινωνία να τιμά την επέτειο του «Όχι».