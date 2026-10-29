Ιταλία: Προϋπολογισμός 26 δισ. ευρώ από την Μελόνι με φοροελαφρύνσεις, επιδόματα και κίνητρα για γεννήσεις

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι παρουσίασε το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού της Ιταλίας για το 2027, συνολικού ύψους περίπου 26 δισ. ευρώ, θέτοντας στο επίκεντρο την ενίσχυση των νοικοκυριών, τη στήριξη της αγοραστικής δύναμης και την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Το σχέδιο προβλέπει τη διατήρηση προηγούμενων μέτρων στήριξης παράλληλα με νέες φορολογικές ελαφρύνσεις σε εισοδήματα και μισθώματα, επιδόματα για νέες γεννήσεις και συνταξιούχους, καθώς και έκτακτη εισφορά σε τράπεζες και ασφαλιστικές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού της Ιταλίας για το 2027, συνολικού ύψους περίπου 26 δισ. ευρώ, παρουσίασε η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, θέτοντας στο επίκεντρο την ενίσχυση των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.
  • Σημαντικό μέρος του σχεδίου αφορά φορολογικές παρεμβάσεις σε εισοδήματα και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και φορολογικά κίνητρα για τα λεγόμενα «συμφωνημένα μισθώματα».
  • Παράλληλα, θεσπίζεται ετήσια κρατική ενίσχυση 100 ευρώ ανά παιδί έως τη συμπλήρωση του 18ου έτους, καθώς και κοινωνικό επίδομα 300 ευρώ για άτομα άνω των 75 ετών.

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Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού της Ιταλίας για το 2027, συνολικού ύψους περίπου 26 δισ. ευρώ, παρουσίασε η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, θέτοντας στο επίκεντρο την ενίσχυση των νοικοκυριών, τη στήριξη της αγοραστικής δύναμης, την υγεία και την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι διατηρούνται τα μέτρα στήριξης που είχαν υιοθετηθεί την προηγούμενη χρονιά, ενώ προβλέπονται νέες παρεμβάσεις για οικογένειες, επιχειρήσεις και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

«Ανανεώνουμε όλα τα μέτρα στήριξης που είχαμε υιοθετήσει πέρυσι», δήλωσε η Μελόνι, επισημαίνοντας ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των εισοδημάτων και στην ενίσχυση των γεννήσεων.

Φοροελαφρύνσεις για εισοδήματα και ελεύθερους επαγγελματίες

Σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού αφορά τις φορολογικές παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα, ο φορολογικός συντελεστής 33% προβλέπεται να εφαρμόζεται σε εισοδήματα έως 55.000 ευρώ, αντί του ορίου των 50.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, διευρύνεται το εισοδηματικό όριο για τους ελεύθερους επαγγελματίες που υπάγονται στο ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης με συντελεστή 15%. Συγκεκριμένα, το όριο των ετήσιων εσόδων αυξάνεται από τις 85.000 στις 100.000 ευρώ.

Στο μέτωπο της κατοικίας, προβλέπονται επίσης φορολογικά κίνητρα για τα λεγόμενα «συμφωνημένα μισθώματα», των οποίων το ύψος καθορίζεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η φορολόγηση των συγκεκριμένων μισθωμάτων δεν θα υπερβαίνει το 5%, ενώ για ενοικιαστές ηλικίας έως 35 ετών προβλέπεται συντελεστής μόλις 1%.

Επιπλέον, η κυβέρνηση επιβεβαιώνει τη συνέχιση της κατάργησης των τελών κυκλοφορίας για οχήματα ισχύος έως 80 κιλοβάτ.

Επιδόματα για οικογένειες και ηλικιωμένους

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας, θεσπίζεται, σύμφωνα με το σχέδιο, ταμείο για τις νέες γεννήσεις. Για κάθε παιδί προβλέπεται ετήσια κρατική ενίσχυση 100 ευρώ έως τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του.

Παράλληλα, εισάγεται κοινωνικό επίδομα ύψους 300 ευρώ για άτομα άνω των 75 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι η ετήσια σύνταξή τους δεν υπερβαίνει τις 28.000 ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, μέρος της χρηματοδότησης των δημόσιων δαπανών θα προέλθει από έκτακτη εισφορά ύψους 5 δισ. ευρώ στις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει, ακόμη, την εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού και αντλιών θερμότητας σε όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας, όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού αναμένεται να ακολουθήσει την προβλεπόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία, με συζήτηση και έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία πριν από το τέλος του έτους.

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