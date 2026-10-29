Ιταλία: Προϋπολογισμός 26 δισ. ευρώ από την Μελόνι με φοροελαφρύνσεις, επιδόματα και κίνητρα για γεννήσεις

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Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού της Ιταλίας για το 2027, συνολικού ύψους περίπου 26 δισ. ευρώ, παρουσίασε η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, θέτοντας στο επίκεντρο την ενίσχυση των νοικοκυριών, τη στήριξη της αγοραστικής δύναμης, την υγεία και την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι διατηρούνται τα μέτρα στήριξης που είχαν υιοθετηθεί την προηγούμενη χρονιά, ενώ προβλέπονται νέες παρεμβάσεις για οικογένειες, επιχειρήσεις και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

«Ανανεώνουμε όλα τα μέτρα στήριξης που είχαμε υιοθετήσει πέρυσι», δήλωσε η Μελόνι, επισημαίνοντας ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των εισοδημάτων και στην ενίσχυση των γεννήσεων.

Italy will raise taxes on banks, insurers, energy firms and the gaming industry to help finance its 2027 budget, ministers said after cabinet approved the last financial bill under Prime Minister Giorgia Meloni before an election due next year. https://t.co/CbLJF8hss2 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Πιερρακάκης για την 28η Οκτωβρίου από το Σουφλί: Το καθήκον και η αφοσίωση αποκτούν άλλο βάρος όταν είσαι στα σύνορα — Reuters Legal (@ReutersLegal) October 28, 2026

Φοροελαφρύνσεις για εισοδήματα και ελεύθερους επαγγελματίες

Σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού αφορά τις φορολογικές παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα, ο φορολογικός συντελεστής 33% προβλέπεται να εφαρμόζεται σε εισοδήματα έως 55.000 ευρώ, αντί του ορίου των 50.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, διευρύνεται το εισοδηματικό όριο για τους ελεύθερους επαγγελματίες που υπάγονται στο ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης με συντελεστή 15%. Συγκεκριμένα, το όριο των ετήσιων εσόδων αυξάνεται από τις 85.000 στις 100.000 ευρώ.

Στο μέτωπο της κατοικίας, προβλέπονται επίσης φορολογικά κίνητρα για τα λεγόμενα «συμφωνημένα μισθώματα», των οποίων το ύψος καθορίζεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η φορολόγηση των συγκεκριμένων μισθωμάτων δεν θα υπερβαίνει το 5%, ενώ για ενοικιαστές ηλικίας έως 35 ετών προβλέπεται συντελεστής μόλις 1%.

Επιπλέον, η κυβέρνηση επιβεβαιώνει τη συνέχιση της κατάργησης των τελών κυκλοφορίας για οχήματα ισχύος έως 80 κιλοβάτ.

Vale circa 26 miliardi e, tra le pieghe dei conti, prova a far convivere le priorità degli alleati, la prudenza del Tesoro e le promesse agli elettori. La manovra 2027 del governo Meloni spazia dalla sanità all’Irpef, dai congedi parentali al salvadanaio per i neonati. #ANSA

https://t.co/yhwKv6e8Ud — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 28, 2026

Επιδόματα για οικογένειες και ηλικιωμένους

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας, θεσπίζεται, σύμφωνα με το σχέδιο, ταμείο για τις νέες γεννήσεις. Για κάθε παιδί προβλέπεται ετήσια κρατική ενίσχυση 100 ευρώ έως τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του.

Παράλληλα, εισάγεται κοινωνικό επίδομα ύψους 300 ευρώ για άτομα άνω των 75 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι η ετήσια σύνταξή τους δεν υπερβαίνει τις 28.000 ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, μέρος της χρηματοδότησης των δημόσιων δαπανών θα προέλθει από έκτακτη εισφορά ύψους 5 δισ. ευρώ στις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Giorgia Meloni’s government set to pass EU-compliant budget for 2027 https://t.co/pUF9IdOIn6 — FT Europe (@ftbrussels) October 28, 2026

Η κυβέρνηση σχεδιάζει, ακόμη, την εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού και αντλιών θερμότητας σε όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας, όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού αναμένεται να ακολουθήσει την προβλεπόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία, με συζήτηση και έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία πριν από το τέλος του έτους.