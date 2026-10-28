Φλάβιο Μπολσονάρου: «Είμαι ο νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος της Βραζιλίας» – Καταγγέλλει εκλογική νοθεία χωρίς να παρουσιάζει αποδείξεις

Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου αυτοανακηρύχθηκε σήμερα νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος της Βραζιλίας, υποστηρίζοντας ότι έχασε τη νίκη εξαιτίας ενός «εκλογικού πραξικοπήματος» που φέρεται να ενορχήστρωσαν ο αριστερός πρόεδρος της χώρας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, και το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Μπολσονάρου, ο οποίος ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής και στη συνέχεια αναχώρησε από τη Βραζιλία με προορισμό το Μαϊάμι, όπου ο ίδιος και τα μέλη της οικογένειάς του εξασφάλισαν θεωρήσεις εισόδου στις ΗΠΑ, ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, για τη βοήθειά τους και τη θερμή υποδοχή τους.

«Θέλω να πω, όχι μόνο στους 60 εκατομμύρια ψηφοφόρους μου, αλλά και στον βραζιλιάνικο λαό, ότι είμαι ο εκλεγμένος πρόεδρος και ότι οι εγκληματίες που έκλεψαν τις εκλογές της Βραζιλίας αποτελούν μέρος μιας εγκληματικής οργάνωσης που έχει εγκαθιδρύσει μια τυραννία», ισχυρίστηκε σε ανοικτή επιστολή του, την οποία έδωσαν στη δημοσιότητα συνεργάτες του, διανέμοντάς την σε δημοσιογράφους.

Ο γερουσιαστής, ωστόσο, δεν παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του περί εκλογικής νοθείας. Αντιθέτως, διεθνείς παρατηρητές έκριναν ότι η εκλογική διαδικασία της Κυριακής διεξήχθη με δίκαιο τρόπο.

Breaking: Fugitive Presidential loser Flávio Bolsonaro has just declared himself President of Brazil from his new home in the United States. 🤡 https://t.co/6jz2kVU3Vh — BRASILWIRE (@BRASILWIRE) October 28, 2026

Ο Μπολσονάρου και η οικογένειά του έφθασαν σήμερα στο Μαϊάμι, αφού ο ηττημένος υποψήφιος είχε αρνηθεί να συμμορφωθεί με εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας να παραδώσει τα διαβατήριά του.

Η αναχώρησή του από τη χώρα πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες μυστικότητας, μετά την έκδοση της δικαστικής εντολής, η οποία συνδέεται με έρευνα για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες.

Οι νέες δηλώσεις του από τις Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν την πολιτική αντιπαράθεση στη Βραζιλία, καθώς ο Μπολσονάρου επιμένει να αμφισβητεί το εκλογικό αποτέλεσμα, χωρίς μέχρι στιγμής να προσκομίζει στοιχεία που να στηρίζουν τις καταγγελίες του.