Μπεσίκτας – Ολυμπιακός 73-81: Τεράστιο «διπλό» στην Πόλη με πρωταγωνιστή τον Γουόρντ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη με σημαντικά προβλήματα, αλλά επέστρεψε στην Ελλάδα με ένα σπουδαίο αποτέλεσμα και αρκετά κέρδη σε ατομικό επίπεδο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε της Μπεσίκτας με 81-73, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague, βελτίωσε το ρεκόρ της σε 6-2 και επιβεβαίωσε πως μπορεί να ανταποκρίνεται ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Παρά τις σοβαρές απουσίες του ο Ολυμπιακός έκανε πολύ καλή εκκίνηση στον αγώνα και πριν το πεντάλεπτο αποσπάστηκε με 9 πόντους (6-15), παίρνοντας πολλά πράγματα σε δημιουργία κι εκτέλεση απ’ τον Τάισον Γουόρντ. Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν ένα καλό προβάδισμα με τρίποντο του Βεζένκοβ (16-25), όμως ένα 7-0 σερί απ’ τον ΝτεΤζούλιους έκλεισε τη διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο στο 23-25.

Στη δεύτερη περίοδο η Μπεσίκτας έσφιξε κι άλλο την άμυνά της κι αυτό της επέτρεψε να πάρει προβάδισμα στο 13’ με τον Μπιρσέν (28-27), όμως ο Εντζάι άρχισε να γίνεται πολύ πιο επιδραστικός, οδηγώντας ξανά τον Ολυμπιακό μπροστά στο φινάλε του ημιχρόνου με 6 πόντους (36-42).

Την τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός πάτησε… γκάζι και ξέφυγε με 11 πόντους (39-50), έχοντας οδηγό τον Σάσα Βεζένκοβ που άρχισε να βρίσκει ρυθμό στην επίθεση με σερί πόντους. Η τουρκική ομάδα, ωστόσο, επιβεβαίωσε το πόσο σκληρή είναι και με τον Ομορούγι άρχισε να «ροκανίζει» ξανά τη διαφορά, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο 58-61.

Στην τελευταία περίοδο η… μάχη «φούντωσε» ακόμη περισσότερο με τον Ολυμπιακό να συντηρεί βραχεία κεφαλή, μέχρι το 34’, όπου η Μπεσίκτας προσπέρασε ξανά στο σκορ (68-66) με τρίποντο του Νοουέλ και μία βολή απ’ την τεχνική ποινή στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Και πάλι όμως ο Ολυμπιακός έβγαλε μεγάλη αντίδραση. Με τον Τζόζεφ να «σερβίρει» και τον Τζόουνς να προσφέρει εντυπωσιακά καρφώματα, οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν να «χτίζουν» ξανά μία σημαντική διαφορά που έφτασε και το +10 δυόμισι λεπτά πριν το φινάλε (68-78) και να βάζουν τις βάσεις για μία πολύ σπουδαία νίκη με 73-81.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν από τους βασικούς επιθετικούς πυλώνες του Ολυμπιακού, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 16 πόντους. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πρόσθεσε 15 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Ντόντα Χολ σημείωσε 14 πόντους, προσφέροντας σημαντική δύναμη κοντά στο καλάθι.

Καθοριστικός ήταν και ο Τάισον Γουόρντ με 13 πόντους, καθώς συνέβαλε ουσιαστικά στην οργάνωση και στην εκτέλεση, ενώ ο Εντζάι πρόσθεσε 7 πόντους και έδωσε πολύτιμες λύσεις σε κρίσιμα σημεία.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 36-42, 58-61, 73-81

Διαιτητές: Πουκλ, Λοτερμόζερ, Ντραγκόγεβιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς): Ντετζούλιους 12 (1), Ουγούρλου, Μόργκαν 11 (1), Άκσου, Μπιρσέν 10 (2), Γουίλμπεκιν 5 (1), Ομορούγι 7, Μπράουν 9 (3), Νόουελ 15 (3), Γκάμπριελ 4, Ζίζιτς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 9 (1), Γουόρντ 13 (2), Πλώτας, Βεζένκοφ 16 (2), Παπανικολάου 3 (1), Νετζήπογλου, Εντιαγέ 7 (1), Καραγιαννίδης, Τζόζεφ 4, Ντάνστον, Χολ 14, Τζόουνς 15.

Δείτε τα highlights: