Ασπρόπυργος: Σε εξέλιξη το περιστατικό που έθεσε σε συναγερμό τις Αρχές – Μεταγγίζεται το προπάνιο από το βυτιοφόρο

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Σε εξέλιξη είναι το περιστατικό που έθεσε σε συναγερμό τις Αρχές στον Ασπρόπυργο Αττικής, μετά τη διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο όχημα σε χώρο στάθμευσης φορτηγών.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αυτή την ώρα πραγματοποιείται η μετάγγιση του προπανίου σε άλλο βυτιοφόρο όχημα από την αρμόδια εταιρεία, στο πλαίσιο των ενεργειών για την ασφαλή αντιμετώπιση του περιστατικού.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο όχημα σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 10 οχήματα καθώς και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 28, 2026

Οι πυροσβέστες πραγματοποιούν προληπτικές ρίψεις νερού για την ψύξη του σημείου της διαρροής, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου και την αποτροπή ενδεχόμενης ανάφλεξης.

Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει η ΕΛΑΣ

Την ίδια ώρα, σε ισχύ εξακολουθούν να βρίσκονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία στην περιοχή, για λόγους ασφαλείας και μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες.