Ασπρόπυργος: Σε εξέλιξη το περιστατικό που έθεσε σε συναγερμό τις Αρχές – Μεταγγίζεται το προπάνιο από το βυτιοφόρο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση στον Ασπρόπυργο Αττικής έπειτα από διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο όχημα σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης. Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, ενώ πραγματοποιείται μετάγγιση του υλικού σε άλλο όχημα με ταυτόχρονες προληπτικές ρίψεις νερού για αποτροπή ανάφλεξης. Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία διατηρεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Ασπρόπυργος - Πυροσβεστική
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται το περιστατικό που έθεσε σε συναγερμό τις Αρχές στον Ασπρόπυργο μετά τη διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο όχημα, ενώ αυτή την ώρα πραγματοποιείται η μετάγγισή του σε άλλο όχημα.
  • Στο σημείο παραμένουν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, πραγματοποιώντας προληπτικές ρίψεις νερού για την ψύξη της διαρροής και την αποτροπή ανάφλεξης.
  • Την ίδια ώρα, σε ισχύ εξακολουθούν να βρίσκονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει η ΕΛΑΣ στην περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε εξέλιξη είναι το περιστατικό που έθεσε σε συναγερμό τις Αρχές στον Ασπρόπυργο Αττικής, μετά τη διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο όχημα σε χώρο στάθμευσης φορτηγών.

Συναγερμός στον Ασπρόπυργο: Διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο – Εκτροπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αυτή την ώρα πραγματοποιείται η μετάγγιση του προπανίου σε άλλο βυτιοφόρο όχημα από την αρμόδια εταιρεία, στο πλαίσιο των ενεργειών για την ασφαλή αντιμετώπιση του περιστατικού.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Οι πυροσβέστες πραγματοποιούν προληπτικές ρίψεις νερού για την ψύξη του σημείου της διαρροής, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου και την αποτροπή ενδεχόμενης ανάφλεξης.

Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει η ΕΛΑΣ

Την ίδια ώρα, σε ισχύ εξακολουθούν να βρίσκονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία στην περιοχή, για λόγους ασφαλείας και μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ