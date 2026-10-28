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Συναγερμός στον Ασπρόπυργο: Διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο – Εκτροπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου

Συναγερμός στον Ασπρόπυργο: Διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο – Εκτροπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (28/10) στον Ασπρόπυργο Αττικής, μετά την ανατροπή βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς αερίου σε χώρο στάθμευσης φορτηγών, με αποτέλεσμα τη διαρροή προπανίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Ιωάννη Μυλωνά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της διαρροής και την αποτροπή ενδεχόμενης ανάφλεξης.

Οι ενέργειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται στον περιορισμό του κινδύνου και στη διασφάλιση της περιοχής.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω του περιστατικού, η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στο ύψος της οδού Μεγαρίδος, καθώς και από το ύψος της οδού Δοϊράνης.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τα συγκεκριμένα σημεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών, καθώς οι ενέργειες για την αντιμετώπιση της διαρροής βρίσκονται σε εξέλιξη.

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