Τζακ Νίκολσον: «Μεταχειριζόταν την έπαυλη του Playboy σαν… drive-thru» – Τι αποκαλύπτει η χήρα του Χιου Χέφνερ

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Αποκαλύψεις για το τι πραγματικά συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες της θρυλικής έπαυλης του Playboy έρχονται εκ νέου στο φως της δημοσιότητας από τη χήρα του Χιου Χέφνερ, Κρίσταλ.

Η 40χρονη πρώην Playmate, η οποία υπήρξε παντρεμένη με τον ιδρυτή του Playboy από το 2012 έως τον θάνατό του το 2017, ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια επεισοδίου της εκπομπής της «After the Mansion» ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Τζακ Νίκολσον μεταχειριζόταν την έπαυλη Playboy σαν προσωπικό του «drive-thru».

Το παρατσούκλι για τον Νίκολσον

Σύμφωνα με την Κρίσταλ Χέφνερ, ο Τζακ Νίκολσον ήταν τόσο συχνός επισκέπτης στην διαβόητη έπαυλη του Λος Άντζελες, που οι γυναίκες που ζούσαν εκεί του είχαν δώσει ένα παιχνιδιάρικο παρατσούκλι.

«Σε κάποια φάση το αποκαλούσαν “το drive-thru του Τζακ Νίκολσον”, επειδή κατέφθανε με το αυτοκίνητο, έπαιρνε φαγητό ή ό,τι άλλο μπορούσε να βρει εκεί και έφευγε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πάντως, η κόρη του ηθοποιού, Λορέιν Νίκολσον, είχε αναφερθεί παλαιότερα στις δικές της εμπειρίες από την έπαυλη Playboy, όπου πέρασε μεγάλο μέρος των παιδικών της χρόνων παίζοντας με τους γιους του Χέφνερ, Μάρστον και Κούπερ.

«Ο κόσμος υποθέτει ότι ο πατέρας μου με πήγαινε στην έπαυλη, αλλά υποθέτουν λάθος», είχε γράψει το 2024 σε άρθρο της για το Vanity Fair.

«Στην πραγματικότητα, μπορώ να ισχυριστώ με βεβαιότητα ότι πέρασα περισσότερο χρόνο εκεί από όση πέρασε ποτέ ο πατέρας μου».

Η Λορέιν είχε εξηγήσει ότι ήταν η νταντά της -η οποία εργαζόταν προηγουμένως ως κοινωνική γραμματέας του Χέφνερ- εκείνη που τη μετακινούσε στο τεράστιο κτήμα.

Εκπρόσωπος του Τζακ Νίκολσον δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Page Six για κάποιο σχόλιο.

Hugh Hefner’s widow, Crystal, names Oscar winner who used Playboy Mansion as a ‘drive-thru’ https://t.co/sCGuGXsMll https://t.co/e3PfDJTVsP — New York Post (@nypost) October 28, 2026

Η μανία του Χέφνερ με τη διασημότητα

Παράλληλα, η Κρίσταλ ισχυρίστηκε ότι ο εκλιπών σύζυγός της είχε εμμονή με το να συναναστρέφεται με τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ.

«Ένα πράγμα που μετρούσε περισσότερο από όλα για τον Χεφ ήταν η φήμη», μοιράστηκε η ίδια.

«Οποιαδήποτε διασημότητα επισκεπτόταν την έπαυλη αντιμετωπιζόταν εξαιρετικά καλά. Είχε τον Μπιλ Μάχερ για κουβέντα, έκανε παρέα με τον Μπέρι Γκόρντι της Motown και μετά έβλεπες πλήθος άλλων ανθρώπων εκεί. Τον Μπαζ Όλντριν, την αυθεντική Catwoman».

Αναφορές βιασμού

Οι τελευταίες αποκαλύψεις της Κρίσταλ έρχονται αμέσως έπειτα από βαριές και ανησυχητικές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση από τον εκλιπόντα σύζυγό της.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο podcast «Lisa Guerrero Unleashed», η Κρίσταλ άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι είχε πέσει θύμα βιασμού από τον Χέφνερ κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι είχε βιαστεί, δήλωσε: «Πιστεύω πραγματικά ότι έκανα ό,τι ήθελε να κάνω. Και αν αυτό περιελάμβανε σεξ, τότε απλά έκανα αυτό που ήθελε να κάνω».

Η ίδια ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Χιου Χέφνερ ανάγκαζε την ίδια και άλλες γυναίκες να χρησιμοποιούν βρώμικα σεξουαλικά βοηθήματα, ενώ ασκούσε πιέσεις σε δίδυμες αδελφές να εμπλακούν σε σεξουαλική δραστηριότητα μεταξύ τους.

«Αυτό είναι αιμομιξία. Αυτό είναι αηδιαστικό», δήλωσε η Κρίσταλ.

«Δεν ήθελα να αναγκαστούν να κάνουν κάτι τέτοιο μεταξύ τους. Επομένως, αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο».

Η σχέση και οι αποκαλύψεις στη βιογραφία της

Η Κρίσταλ και ο πρωταγωνιστής του ριάλιτι «Girls Next Door» παρέμειναν παντρεμένοι μέχρι τον θάνατο του Χέφνερ από ανακοπή καρδιάς και αναπνευστική ανεπάρκεια, σε ηλικία 91 ετών, τον Σεπτέμβριο του 2017.

Στα απομνημονεύματά της που κυκλοφόρησαν το 2024 με τίτλο «Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself» (Πες μόνο καλά πράγματα: Επιζώντας από το Playboy και ανακαλύπτοντας τον εαυτό μου), η Κρίσταλ ισχυρίστηκε ότι ο Χιου Χέφνερ προσπαθούσε να την ελέγχει πλήρως, υποδεικνύοντάς της να χάσει βάρος και καθορίζοντας τι θα φοράει.

Από τη στιγμή του θανάτου του, η ίδια μιλά ανοιχτά εναντίον του, δηλώνοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ «ερωτευμένη» μαζί του, υποτιμώντας τις επιδόσεις του στο κρεβάτι και εκθέτοντας τις «αηδιαστικές» συνθήκες που επικρατούσαν στην πολυσυζητημένη έπαυλη του Playboy.