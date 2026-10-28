Τραγωδία στην Ισπανία: Στο «μικροσκόπιο» ο ρυθμιστής κυκλοφορίας των τρένων – «Πολύ νωρίς για συμπεράσματα» λέει η Αρχή Ερευνών – Δείτε LIVE εικόνα

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Σε εφιάλτη χωρίς τέλος εξελίσσεται η πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία, με τις ερευνητικές αρχές να στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στο ανθρώπινο παράγοντα και το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας, την ώρα που τα ειδικά συνεργεία δίνουν μάχη στα συντρίμμια για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων.

Ο επίσημος απολογισμός παραμένει προς το παρόν στους 68 επιβεβαιωμένους νεκρούς, καθώς τα σωστικά συνεργεία καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες για την απομάκρυνση των δύο βαγονιών του τρένου της Iryo, που υπέστησαν τις σοβαρότερες ζημιές.

Ωστόσο, πηγές από το Προκεχωρημένο Σταθμό Διοίκησης εξέφρασαν στην εφημερίδα El País τη βεβαιότητα ότι θα βρεθούν και άλλα πτώματα κάτω από τα συντρίμμια.

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης της Καστίλλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, εξήγησε ότι ανάμεσα στους 68 επιβεβαιωμένους νεκρούς, οι ομάδες διάσωσης έχουν εντοπίσει τέσσερις σορούς στο τρένο της Iryo, τις οποίες όμως δεν έχουν καταφέρει ακόμη να ανασύρουν.

Στο σημείο της καταστροφής βρίσκονται ήδη δύο δικαστές από τη δικαστική περιφέρεια Ορντάθ για να επιβλέψουν τη διαδικασία ανάσυρσης των θυμάτων.

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε στις 08:54 το πρωί τοπική ώρα, στο 118ο χιλιόμετρο της γραμμής, ανάμεσα στις περιοχές Λος Γιέμπενες και Ούρντα.

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν μια αμαξοστοιχία AVE της εταιρείας Renfe (κατασκευής Siemens), στην οποία επέβαιναν 397 άτομα, και ένα τρένο της εταιρείας Iryo (κατασκευής Hitachi) με 147 επιβάτες, τα οποία εκτελούσαν το δρομολόγιο Μαδρίτη-Σεβίλλη.

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📺TV en DIRECTO | Los servicios de emergencias trabajan en el accidente de dos trenes de alta velocidad en Toledo https://t.co/0m11Gg8ui9 — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

Γερανοί στα συντρίμμια

Στη γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης επιχειρούν αυτή τη στιγμή τρεις μεγάλοι γερανοί. Η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρθία, δήλωσε ότι από τους σχεδόν 80 ανθρώπους που μεταφέρθηκαν σε τέσσερα νοσοκομεία σε ολόκληρη την επαρχία του Τοληδο, οι 15 είναι σοβαρά τραυματισμένοι.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η El País, στο σημείο του ατυχήματος μεταξύ της αμαξοστοιχίας AVE και του τρένου της Iryo δεν υπάρχουν πλέον άλλοι τραυματίες που να χρειάζονται ιατρική φροντίδα.

Στο μικροσκόπιο ο σταθμάρχης του κέντρου ελέγχου

Την ίδια ώρα, η ισπανική Πολιτοφυλακή (Civil Guard) ανακρίνει τον υπεύθυνο ρυθμιστή κυκλοφορίας του κέντρου ελέγχου του διαχειριστή Adif, ο οποίος ήταν αρμόδιος για το τμήμα της γραμμής όπου σημειώθηκε η φονική σύγκρουση, όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Europa Press.

Η ανάκριση εστιάζει στις συνθήκες κάτω από τις οποίες δόθηκε η μοιραία εντολή, καθώς νωρίτερα ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, έκανε λόγο για μια «ανεξήγητη» εντολή επανεκκίνησης της κυκλοφορίας με πλήρη ταχύτητα μετά τη βλάβη στη σηματοδότηση, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανό ανθρώπινο λάθος.

Ο υπουργός προέβη στις δηλώσεις αυτές από το κέντρο ελέγχου Ατότσα, όπου μετέβη για να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες.

Από την πλευρά της, η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή για Τεχνική Έρευνα Ατυχημάτων (AITAT) -ο φορέας που αντικατέστησε την Επιτροπή Έρευνας Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF) τον Ιούλιο- θεωρεί ήταν είναι «πολύ νωρίς» για να διατυπωθούν υποθέσεις σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας.

Ο πρόεδρος της AITAT, Γκονθάλο Χουλάν Γκιγιέν Εσπέχο-Σααβέδρα, δήλωσε στο πρακτορείο EFE: «Προτιμώ να ενεργήσω με σύνεση και να μην προβώ σε δηλώσεις μέχρι να έχω επαρκώς διασταυρωμένες πληροφορίες».

Όπως έγινε γνωστό, τρεις ερευνητές έχουν μεταβεί στον τόπο του δυστυχήματος, ενώ άλλα δύο στελέχη, ένα μέλος του συμβουλίου και ο διευθυντής τεχνικών ερευνών, βρίσκονται στο κέντρο ελέγχου Ατότσα για τη συλλογή στοιχείων.

Μεσίστειες οι σημαίες της ΕΕ

Σε μια συμβολική κίνηση βαθιάς συμπαράστασης, οι σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κυματίζουν μεσίστειες σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα τις επόμενες ημέρες ως δείγμα πένθους για το πολύνεκρο δυστύχημα.

«Η Ευρώπη θρηνεί μαζί σας», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνοψίζοντας τα αισθήματα της Γηραιάς ηπείρου μπροστά στο μέγεθος της τραγωδίας.

Όπως συμφωνήθηκε, οι σημαίες θα παραμείνουν μεσίστειες από την Τετάρτη έως τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το τριήμερο επίσημο εθνικό πένθος που κηρύχθηκε στην Ισπανία.

Πρόκειται για μια «επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης μετά τη σύγκρουση των τρένων στην Ούρντα», δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πάουλα Πίνιο.

Η απόφαση ελήφθη συλλογικά από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ενώ οι σημαίες υποστέλλονται όχι μόνο στις Βρυξέλλες, αλλά και στις αντιπροσωπείες στο Στρασβούργο, το Λουξεμβούργο και τα γραφεία της ΕΕ στην Ισπανία.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο La Paz της Μαδρίτης, 15 άνθρωποι με ελαφρά τραύματα προσήλθαν μόνοι τους στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.

«Δεν θέλω να θυμάμαι τίποτα γιατί ήταν μια τραυματική εμπειρία. Νιώθω σαν να γεννήθηκα ξανά», δήλωσε ένας επιβάτης που προτίμησε να μην δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών.

Άλλοι ασθενείς λύγισαν βλέποντας τις εικόνες του δυστυχήματος στις τηλεοράσεις της αίθουσας αναμονής.

«Ήμουν σε εκείνο το βαγόνι», είπε μια γυναίκα με δάκρυα στα μάτια και έναν επίδεσμο να καλύπτει τη μύτη της, ενώ στο νοσοκομείο κατέφθαναν συγγενείς κρατώντας σακούλες με τρόφιμα και ρούχα.

Αναστολή έκδοσης εισιτηρίων από τη Renfe

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία σιδηροδρόμων Renfe ανέστειλε την πώληση εισιτηρίων για τις αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας στην διαδρομή Μαδρίτης-Ανδαλουσίας έως τον Δεκέμβριο, όπως επιβεβαίωσαν πηγές της εταιρείας.

Η απόφαση αυτή δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι η γραμμή θα παραμείνει κλειστή μέχρι τότε.

Εάν ο διαχειριστής Adif επαναφέρει τη λειτουργία της νωρίτερα, η Renfe θα ξεκινήσει αμέσως τα δρομολόγια. Μέχρι στιγμής, ο Adif δεν έχει ανακοινώσει το ακριβές χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η διακοπή.