Φον ντερ Λάιεν προς Ισπανία: «Η Ευρώπη πενθεί μαζί σας» – Η ΕΕ «έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην Ισπανία μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο, δηλώνοντας έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στις ισπανικές αρχές. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα για τη σύγκρουση των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας. Παράλληλα, η εκπρόσωπος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι είναι πολύ νωρίς για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πιλότοι Ψάθα
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια στις ισπανικές αρχές», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο.
  • «Σήμερα, η Ευρώπη πενθεί μαζί σας», ανέφερε η Φον ντερ Λάιεν, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους.
  • Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια, σημειώνοντας: «Η πλήρης συμπαράστασή μου στον ισπανικό λαό αυτές τις ώρες πένθους».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην Ισπανία, μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο με τους τουλάχιστον 68 νεκρούς.

LIVE εικόνα από την Ισπανία: Τουλάχιστον 68 νεκροί από τη σύγκρουση των τρένων, τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε ο Σάντσεθ

«Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια στις ισπανικές αρχές», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, επισημαίνοντας ότι είναι «πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς, για να εξαχθούν συμπεράσματα» σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας.

«Η Ευρώπη είναι πάντα δίπλα σας», έγραψε σε μήνυμά της στην πλατφόρμα Χ.

Τραγωδία στην Ισπανία: Στους 64 οι νεκροί από τη σύγκρουση των τρένων – Σπεύδει στο σημείο ο Σάντσεθ, αγνοείται πρώην υπουργός

Συμπαράσταση

Τη θλίψη τους εξέφρασαν με αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Σήμερα, η Ευρώπη πενθεί μαζί σας», ανέφερε η Φον ντερ Λάιεν, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους.


Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και ευχαρίστησε τις ομάδες έκτακτης ανάγκης που επιχειρούν για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

«Η πλήρης συμπαράστασή μου στον ισπανικό λαό αυτές τις ώρες πένθους», σημείωσε.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ