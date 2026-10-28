Φον ντερ Λάιεν προς Ισπανία: «Η Ευρώπη πενθεί μαζί σας» – Η ΕΕ «έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια»

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην Ισπανία, μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο με τους τουλάχιστον 68 νεκρούς.

«Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια στις ισπανικές αρχές», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, επισημαίνοντας ότι είναι «πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς, για να εξαχθούν συμπεράσματα» σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας.

«Η Ευρώπη είναι πάντα δίπλα σας», έγραψε σε μήνυμά της στην πλατφόρμα Χ.

Συμπαράσταση

Τη θλίψη τους εξέφρασαν με αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Σήμερα, η Ευρώπη πενθεί μαζί σας», ανέφερε η Φον ντερ Λάιεν, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους.

Just received the devastating news from Toledo on the collision of two high-speed trains. My heart goes out to the victims’ families and loved ones. Today, Europe mourns with you. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 28, 2026



Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και ευχαρίστησε τις ομάδες έκτακτης ανάγκης που επιχειρούν για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

«Η πλήρης συμπαράστασή μου στον ισπανικό λαό αυτές τις ώρες πένθους», σημείωσε.

Recibo con profunda consternación las noticias del trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo. Mi más sincero pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas mortales. Toda mi solidaridad con los heridos, a quienes deseo una pronta recuperación. Gracias a los equipos de emergencia que trabajan para asistir a los afectados. Todo mi apoyo al pueblo español en estas horas de dolor. — António Costa (@eucopresident) October 28, 2026



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ