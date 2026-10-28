Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: H «ανεξήγητη» εντολή του κέντρου ελέγχου, το κόκκινο φανάρι που αγνοήθηκε και τα 17 λεπτά εγκληματικής αδράνειας

Ενώ ο αριθμός των τραυματιών που νοσηλεύονται ,σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστίλλης–Λα Μάντσα, εκτοξεύεται στους 107, και οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται, νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα κρίσιμα 17 λεπτά της τραγωδίας στην Ισπανία, με την κυβέρνηση να βρίσκεται στο στόχαστρο για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών παραμένει στους 68, την ώρα που τα σωστικά συνεργεία, με τη βοήθεια τριών μεγάλων γερανών, εργάζονται αδιάκοπα για την απομάκρυνση των δύο βαγονιών του τρένου της εταιρείας Iryo που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές.

Ωστόσο, πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα El País ότι αναμένεται να εντοπιστούν ακόμη περισσότερες σοροί.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο, απαίτησε από την κεντρική κυβέρνηση να πραγματοποιήσει «μια πλήρη επανεξέταση των σιδηροδρομικών γραμμών» στην Ανδαλουσία και ειδικότερα στη γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει την περιοχή με τη Μαδρίτη.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα El Mundo: «Το τρένο υψηλής ταχύτητας AVE που συνδέει τη Μαδρίτη και την Ανδαλουσία δεν αποτελεί πλέον ένα ασφαλές μέσο μεταφοράς».

Σε ένδειξη πένθους, το υπουργείο Υγείας τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του δυστυχήματος στην Ούρντα (Τολέδο), ενώ η Ισπανική Ομοσπονδία Δήμων και Επαρχιών (FEMP) απηύθυνε κάλεσμα για ενός λεπτού σιγή στις 20:00 το βράδυ τοπική ώρα στην είσοδο όλων των δημαρχείων της χώρας.

Το χρονικό των 17 λεπτών και η «ανεξήτητη» εντολή

Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, μετέβη στην περιοχή του δυστυχήματος στην Ούρντα, όπως είχε προαναγγείλει κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο κέντρο ελέγχου του Adif στην Ατότσα, Μαδρίτη.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η ακολουθία των γεγονότων είναι πλέον ξεκάθαρη, καθώς όλες οι αποφάσεις και οι εντολές έχουν καταγραφεί σε ήχο και γραπτή μορφή και έχουν ήδη εξεταστεί από ειδικούς.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Πουέντε υπογράμμισε πως «Μια οπίσθια σύγκρουση στο ισπανικό σιδηροδρομικό δίκτυο είναι απολύτως απίθανη», προσθέτοντας ότι παρακολούθησε «μια πλήρη αναπαράσταση του ατυχήματος» και εξέτασε «ηχογραφημένες συνομιλίες μεταξύ του κέντρου ελέγχου και των τρένων», επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη θεωρία περί «ανθρώπινου λάθους από χειριστή του Adif κατά τη διάρκεια βλάβης του κύριου συστήματος σηματοδότησης».

Ο υπουργός εξήγησε ότι το σύστημα ασφαλείας LZB κατέρρευσε γύρω στις 08:30 π.μ. (τοπική ώρα) «ως αποτέλεσμα μιας βλάβης στην επικοινωνία των υπολογιστών», προκαλώντας την ακινητοποίηση περίπου έξι τρένων -τριών σε κάθε πλευρά- στην περιοχή.

«Από εκεί, το κέντρο ελέγχου επικοινώνησε με τα ακινητοποιημένα τρένα, και ελήφθη η απόφαση, περίπου στις 08:36 π.μ., το τρένο που συγκρούστηκε με το ακινητοποιημένο Iryo να συνεχίσει το ταξίδι του κανονικά», εξήγησε ο Πουέντε, σημειώνοντας ότι ο χειριστής έδωσε εντολή να συνεχίσουν κανονικά μόλις έξι λεπτά μετά τη στάση.

Σύμφωνα με τον υπουργό, αν και ένα από τα τρένα τον προειδοποίησε ότι το πρωτόκολλο επιβάλλει πορεία «με οπτική επαφή» (με μέγιστη ταχύτητα 40 χλμ./ώρα και απόλυτη προσοχή), ο χειριστής της κυκλοφορίας δεν το μετέφερε αυτό στο μοιραίο AVE, της εταιρείας Renfe.

Το τρένο AVE «έπρεπε να σταματήσει και δεν μπορούσε να ξαναρχίσει το ταξίδι του κανονικά, καθώς η γραμμή ήταν ήδη μπλοκαρισμένη από το τρένο που ήταν σταματημένο στην είσοδο του σταθμού, και υπήρχε κόκκινο σήμα».

Παρά ταύτα, το AVE έλαβε εντολή να συνεχίσει στις 08:36 π.μ.

Μεταξύ 08:36 και 08:53 π.μ. (ώρα της σύγκρουσης), το τρένο διένυσε 25 χιλιόμετρα αναπτύσσοντας ταχύτητες έως και 200 χλμ./ώρα, την ώρα που επί 17 λεπτά οι οθόνες του κέντρου ελέγχου έδειχναν την πορεία σύγκρουσης χωρίς κανείς να το σταματήσει.

«Η απόφαση για την επανέναρξη της κυκλοφορίας, χωρίς να έχει αποκατασταθεί το σύστημα, είναι μια απόφαση που ανήκει στο κέντρο ελέγχου και είναι το κέντρο ελέγχου, μέσω των χειριστών του, που παίρνει την απόφαση… σε συνθήκες που, από τη δική μας οπτική γωνία, είναι ανεξήγητες», τόνισε ο Πουέντε.

«Πολύ νωρίς για υποθέσεις»

Την ίδια στιγμή, η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή για την Τεχνική Έρευνα Ατυχημάτων (AITAT) -ο φορέας που διαδέχθηκε την Επιτροπή Έρευνας Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF) τον Ιούλιο- κρίνει ότι είναι «πολύ νωρίς» για να διατυπωθούν υποθέσεις σχετικά με τα αίτια της συντριβής στην Ούρντα.

Ο πρόεδρος της Αρχής, Γκονθάλο Χουλάν Γκιγιέν Εσπέχο-Σααβέδρα, δήλωσε στο πρακτορείο EFE ότι τρεις ερευνητές βρίσκονται στο σημείο, ενώ στελέχη μετέβησαν στο κέντρο ελέγχου της Ατότσα.

«Προτιμώ να ενεργήσω με σύνεση και να μην προβώ σε καμία δήλωση μέχρι να έχω επαρκώς διασταυρωμένες πληροφορίες», τόνισε χαρακτηριστικά.