Χρήστος-Πάρις Χαρίτος: Ποιος είναι ο Ίκαρος της Ομάδας «ΖΕΥΣ» που «έσκισε» με το F-16 τον ουρανό της Θεσσαλονίκης την ώρα της στρατιωτικής παρέλασης

Σήμερα, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, την ώρα της στρατιωτικής παρέλασης, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, όπου το μαχητικό F-16 Viper της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων «ΖΕΥΣ» έκλεψε την παράσταση πάνω από το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Στο κόκπιτ βρισκόταν ο Επισμηναγός (Ι) Χρήστος – Πάρις Χαρίτος, ο έμπειρος πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας που ανέλαβε να παρουσιάσει τις δυνατότητες του ελληνικού μαχητικού, καθηλώνοντας το κοινό με τους εντυπωσιακούς ελιγμούς του.

Με περισσότερες από 1.900 ώρες πτήσης, εκ των οποίων πάνω από 1.500 σε μαχητικά F-16, ο πιλότος βρέθηκε πίσω από μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της στρατιωτικής παρέλασης. Μια επίδειξη λίγων λεπτών, πίσω από την οποία κρύβονται χρόνια εκπαίδευσης, συστηματική προετοιμασία και απόλυτη προσήλωση.

Το μήνυμα του, προκάλεσε ρίγη συγκίνησης.

«Μια λέξη αλλάζει την ιστορία, για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το ΟΧΙ. Σήμερα τιμούμε αυτούς που στάθηκαν όρθιοι. Η Ελευθερία δεν χαρίζεται», ήταν το μήνυμά του.

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Από τη Σχολή Ικάρων στο κόκπιτ του F-16

Η πορεία του στην Πολεμική Αεροπορία ξεκίνησε από ένα όνειρο που είχε από παιδί. Το 2006 εισήχθη στη Σχολή Ικάρων και, το 2012, τοποθετήθηκε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, όπου υπηρέτησε σε αεροσκάφη F-16 Block 52+. Στη συνέχεια εντάχθηκε στην 340 Μοίρα, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στον χειρισμό του μαχητικού.

Το 2023 ανέλαβε για πρώτη φορά τον ρόλο του πιλότου επίδειξης σε εθνική επέτειο, πετώντας πάνω από τη Θεσσαλονίκη στις 28 Οκτωβρίου. Μιλώντας τότε στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9 FM», είχε περιγράψει την αγάπη του για το επάγγελμα και την ευγνωμοσύνη του που κατάφερε να πραγματοποιήσει το παιδικό του όνειρο.

«Το να γίνω πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν το όνειρο από τα παιδικά χρόνια και είμαι πολύ ευγνώμων που το κατάφερα», είχε δηλώσει, εξηγώντας ότι πρόκειται για ένα επάγγελμα με μεγάλες απαιτήσεις, που προϋποθέτει αφοσίωση και διαρκή προσπάθεια.

Η ακρίβεια πίσω από τους εντυπωσιακούς ελιγμούς

Πίσω από τις απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, τις κατακόρυφες ανόδους και την εντυπωσιακή εμφάνιση του F-16 στον ουρανό βρίσκεται μια αυστηρά σχεδιασμένη διαδικασία. Κάθε ελιγμός απαιτεί επαναλαμβανόμενη εξάσκηση και απόλυτη συγκέντρωση, καθώς τα περιθώρια λάθους είναι εξαιρετικά μικρά.

«Δεν υπάρχει πάρα πολύς χρόνος να σκεφτείς, να κοιτάξεις κάτι που δεν πρέπει να κοιτάξεις εκείνη την ώρα», είχε εξηγήσει ο Επισμηναγός, αναφερόμενος στην απαιτητική προετοιμασία που προηγείται κάθε πτήσης. Όπως είχε σημειώσει, οι πολλές εκπαιδευτικές πτήσεις και η νοητική προετοιμασία συμβάλλουν ώστε κάθε κίνηση να εκτελείται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

Την ίδια στιγμή, οι υψηλές επιταχύνσεις G επιβαρύνουν σημαντικά τον οργανισμό του χειριστή. Η ειδική αντι-G στολή συμβάλλει στη διατήρηση της απαραίτητης αιμάτωσης του εγκεφάλου και των ζωτικών οργάνων, ενώ η συνεχής επίγνωση της κατάστασης παραμένει καθοριστική σε κάθε δευτερόλεπτο της πτήσης.

Μια αποστολή με εθνικό συμβολισμό

Για τον Χρήστο – Πάρι Χαρίτο, η συμμετοχή στην ομάδα «ΖΕΥΣ» αποτελεί την εκπλήρωση ενός προσωπικού στόχου, αλλά και μια αποστολή με ιδιαίτερο συμβολισμό. Ο ίδιος έχει εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τη δυνατότητα να πετά με το F-16 και να εκπροσωπεί την Πολεμική Αεροπορία σε επιδείξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κάθε φορά που το μαχητικό «σκίζει» τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, τα βλέμματα ακολουθούν την πορεία του και το χειροκρότημα συνοδεύει την ολοκλήρωση της επίδειξης. Για το κοινό, είναι μια εντυπωσιακή στιγμή της εθνικής επετείου. Για τον πιλότο, είναι το αποτέλεσμα πολυετούς εκπαίδευσης και μιας απαιτητικής αποστολής, την οποία ο ίδιος έχει περιγράψει ως έναν ακόμη τρόπο να υπηρετεί την πατρίδα του.